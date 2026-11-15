Viên chức biệt phái sang Phòng Kinh tế có được phụ cấp công vụ?

Ông Tùng hỏi, khi ông công tác và làm nhiệm vụ công chức của Phòng Kinh tế xã thì có được hưởng phụ cấp công vụ do Phòng Kinh tế chi trả không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 30/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó tại khoản 7 Điều 27 Nghị định này đã quy định chế độ, chính sách đối với viên chức được cử biệt phái.

Ngày 2/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 381/2026/NĐ-CP quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu, trong đó, tại Điều 2 Nghị định này đã quy định đối tượng áp dụng.

Theo đó, viên chức được cử đi biệt phái về xã làm việc không thuộc đối tượng áp dụng phụ cấp công vụ tại Nghị định số 381/2026/NĐ-CP.