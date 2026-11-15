Sở Xây dựng Hà Nội: Có thể xem xét điều chuyển một số tuyến đang hoạt động tại bến Giáp Bát, Nước Ngầm về bến Yên Sở

17 địa phương gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ và An Giang trong danh sách được Sở Xây dựng Hà Nội vừa gửi văn bản thông báo.

Hình ảnh về bến xe Yên Sở (Ảnh: Lê Tươi).

Theo đó, Sở này đề nghị 17 địa phương phối hợp thông báo đến các doanh nghiệp vận tải nghiên cứu, đăng ký chuyển một phần tuyến xe khách cố định đang hoạt động tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm về bến xe Yên Sở để khai thác lâu dài.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chuyển nhằm khai thác hiệu quả hạ tầng bến xe, chủ động phương án tổ chức giao thông khu vực phía Nam thành phố, đồng thời giảm áp lực và hạn chế nguy cơ ùn tắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 1A.



Trong văn bản, Sở Xây dựng Hà Nội khuyến khích các doanh nghiệp vận tải chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh tuyến và gửi đăng ký.

Trong tháng 11, cơ quan này sẽ nghiên cứu, xây dựng phương án điều chỉnh lộ trình các tuyến vận tải hành khách cố định.

Sở có thể xem xét điều chuyển một số tuyến đang hoạt động tại bến Giáp Bát, Nước Ngầm về bến Yên Sở nếu thấy cần thiết, dựa trên những đánh giá tình hình thực tế, thông tin trên báo Dân trí.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam nói với VnExpress rằng, các tuyến vận tải hành khách cố định tại Giáp Bát và Nước Ngầm đã hình thành mạng lưới khai thác ổn định qua nhiều năm. Hành khách cũng quen với địa điểm xuất bến, giờ chạy và các tuyến kết nối nên việc điều chuyển phương tiện phải thận trọng.

Việc dịch chuyển tuyến không đơn giản chỉ là thay đổi địa điểm xuất bến mà còn liên quan đến thị trường, thói quen đi lại của hành khách, hoạt động của doanh nghiệp và khả năng kết nối giữa các phương thức giao thông. Nếu điều chuyển xe về Yên Sở cần tính đến sự thuận tiện của hành khách và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Bến xe Yên Sở nằm trên vành đai 3, cách bến xe Nước Ngầm khoảng 3 km, cách Giáp Bát 5 km, được đầu tư gần 120 tỷ đồng, đưa vào khai thác từ 10/10. Bến xe gồm tòa nhà hình tròn 3 tầng, trên diện tích khoảng 27.500 m2, công suất khoảng 1.000 xe mỗi ngày. Trong đó, tầng một là nơi bán vé và showroom cho thuê, tầng hai kinh doanh đồ ăn nhanh.Ngoài ra, tầng hầm rộng khoảng 5.000 m2 được dùng làm nơi trông giữ xe cho hành khách.



