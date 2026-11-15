Thêm nhiều đối tượng được đi xe buýt, metro miễn phí ở Hà Nội

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội), từ ngày 1/12/2026, thành phố triển khai chính sách miễn phí vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đối với 2 nhóm đối tượng theo các nghị quyết của HĐND thành phố.

Người có tài năng và người lao động tại khu công nghệ cao được miễn phí vé xe buýt, tàu điện. (Ảnh minh họa)

Nhóm thứ nhất gồm người có tài năng được Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê duyệt hưởng chính sách thu hút, trọng dụng và các thành viên gia đình, gồm cha mẹ đẻ, cha mẹ của vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi.

Nhóm đối tượng này được miễn 100% tiền vé trên toàn mạng lưới xe buýt có trợ giá và đường sắt đô thị.

Nhóm thứ hai là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được phân công, bố trí hoặc ký hợp đồng làm việc trực tiếp, thường xuyên tại Khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Nhóm này được miễn phí vé tháng trên 8 tuyến xe buýt có trợ giá kết nối Khu công nghệ cao Hòa Lạc, gồm: 74, 88, 89, 107, 117, 119, E06TC và E07TC. Danh sách tuyến sẽ được cập nhật khi có tuyến mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để được hưởng chính sách, hành khách thuộc 2 nhóm trên đăng ký qua ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN" trên điện thoại thông minh. Hồ sơ gồm ảnh chân dung 3x4 chụp trong vòng 6 tháng, ảnh 2 mặt căn cước công dân và giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng được miễn phí.

Trong đó, người có tài năng cần cung cấp xác nhận của cơ quan sử dụng lao động theo mẫu quy định và quyết định tuyển dụng, công nhận người có tài năng. Thành viên gia đình phải bổ sung giấy tờ xác nhận mối quan hệ với người được hưởng chính sách.

Người lao động tại Khu công nghệ cao cần có xác nhận của cơ quan sử dụng lao động và xác nhận của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội về việc đơn vị đang hoạt động tại khu vực này.

Thời gian xử lý hồ sơ tối đa 3 ngày làm việc. Sau khi được phê duyệt, thẻ vé điện tử có thể sử dụng ngay.

Thẻ miễn phí có thời hạn tương ứng với thời gian công tác hoặc hợp đồng lao động. Trước khi thẻ hết hạn, người sử dụng phải xác nhận lại thông tin và thực hiện gia hạn trên ứng dụng. Nếu không gia hạn, tài khoản sẽ tự động chuyển sang vé tháng phổ thông và không tiếp tục được hưởng chính sách miễn phí.

Trong quá trình sử dụng, hành khách phải quét mã QR tại thiết bị kiểm soát vé ở cả cửa lên và cửa xuống để hệ thống ghi nhận đầy đủ hành trình.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội lưu ý thẻ miễn phí gắn với tài khoản cá nhân, người được cấp thẻ không cho mượn tài khoản giao thông đã được phê duyệt miễn phí, không sử dụng ảnh chụp màn hình mã QR thay cho mã vé hợp lệ.

Riêng người lao động tại Khu công nghệ cao chỉ được sử dụng thẻ trên các tuyến xe buýt thuộc danh mục quy định, phục vụ việc đi lại đến nơi làm việc. Trường hợp sử dụng sai đối tượng hoặc thẻ không hợp lệ sẽ bị thu hồi và không được cấp lại.

Hành khách cần hỗ trợ có thể liên hệ Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội qua đường dây nóng 0798 39 1998.