Hà Nội xuất hiện nhiều nhà ở xã hội giá khoảng 1 tỉ đồng

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: CĐT

Tại phường Xuân Phương, dự án nhà ở xã hội NHS Phương Canh ở ô đất K-1 do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS, Công ty cổ phần Bất động sản Bắc 9 và Công ty TNHH Thương mại Sơn Dương làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 5.001m2, gồm 25 tầng nổi và 3 tầng hầm. Trong đợt này, chủ đầu tư dự kiến chuyển 98 căn hộ đang cho thuê sang bán, với diện tích từ 43,4m2 đến 65,4m2.

Giá bán được công bố là 16,6 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa tính kinh phí bảo trì 316.643 đồng/m2. Theo diện tích và đơn giá công bố, giá trị mỗi căn hộ ước tính từ khoảng 721 triệu đồng đến 1,09 tỷ đồng.

Tại xã Hạ Bằng, dự án nhà ở xã hội Tân Xã - Thạch Thất do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ từ ngày 2/12 đến hết ngày 31/12. Dự án có tổng mức đầu tư gần 146 tỷ đồng, gồm công trình cao 8 tầng và một tầng tum, với 98 căn hộ để bán, 7 căn cho thuê và 7 căn cho thuê mua. Các căn hộ để bán có diện tích từ 55,2m2 đến 68,9m2, giá khoảng 23,5 triệu đồng/m2, tương đương 1,3-1,6 tỷ đồng/căn. Thời gian bàn giao dự kiến vào quý IV/2027.

Ở khu vực phía bắc Hà Nội, dự án nhà ở xã hội Minh Đức tại xã Mê Linh do Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư, cung cấp tổng cộng 612 căn hộ, trong đó 551 căn để bán, 30 căn cho thuê và 31 căn cho thuê mua.

Giá bán bình quân được công bố là 23,9 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT nhưng chưa tính kinh phí bảo trì. Với diện tích khoảng 70-77m2, giá trị căn hộ ước tính từ 1,67 tỷ đồng đến 1,84 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án tiếp nhận hồ sơ từ ngày 24/10 đến hết ngày 30/11, dự kiến ký hợp đồng trong tháng 12 và bàn giao căn hộ vào quý IV/2027.

Trước nhu cầu nhà ở ngày càng lớn, đặc biệt đối với người thu nhập thấp, lực lượng vũ trang và các hộ dân thuộc diện tái định cư, Hà Nội đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội.

Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ, thành phố được giao phát triển 84.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 đến 2030, gồm 73.760 căn để bán, cho thuê mua và 10.240 căn cho thuê. Riêng năm 2026, chỉ tiêu là 18.700 căn.