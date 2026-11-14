Diện mạo khu nhà ở xã hội hơn 1.000 căn hộ ở Hà Nội trước ngày đón cư dân

Trước đó, liên danh chủ đầu tư tổ chức bốc thăm trực tuyến quyền mua, thuê mua và thuê căn hộ nhà ở xã hội tại dự án. Giá bán được công bố ở mức 18,4 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5% và phí bảo trì 2%. Tùy diện tích, giá trị mỗi căn hộ dao động khoảng 915 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng. Đây là mức giá được nhiều người có nhu cầu tìm kiếm nhà ở quan tâm trong bối cảnh giá căn hộ thương mại tại Hà Nội đang tạo áp lực lớn lên khả năng chi trả của các gia đình trẻ và người lao động.