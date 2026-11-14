Mở rộng tổ ấm thứ hai tại Diamond Sky: Một căn nhà cho đa thế hệ

Khi mỗi thế hệ có không gian sống riêng

Trong nhịp sống đô thị, nhiều gia đình trẻ đứng trước một bài toán không dễ: làm sao để vừa chăm sóc cha mẹ lớn tuổi, vừa bảo đảm không gian sinh hoạt riêng cho vợ chồng và con nhỏ? Sống chung dưới một mái nhà giúp các thành viên gần gũi, thuận tiện hỗ trợ nhau, nhưng cũng có thể tạo ra những bất tiện khi mỗi thế hệ có thói quen và nhu cầu sinh hoạt khác nhau.

Một căn hộ thứ hai nằm gần nơi ở hiện tại vì thế trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. Ông bà có không gian nghỉ ngơi riêng, con cháu vẫn thuận tiện thăm nom; các gia đình nhỏ cũng có thể chủ động sắp xếp cuộc sống mà không làm mất đi sự gắn kết giữa các thành viên.

Diamond Sky phù hợp cho nhiều quy mô gia đình

Đón đầu nhu cầu ấy, Van Phuc Group triển khai chương trình "Mua nhà trúng nhà – Nhân đôi tổ ấm", diễn ra từ ngày 1/11/2026 đến ngày 1/11/2027. Theo đó, khách hàng mua căn hộ Diamond Sky có cơ hội tham gia chương trình quay số để nhận thêm một căn hộ Diamond Sky khác trị giá gần 8 tỷ đồng.

Nếu may mắn trở thành chủ nhân phần thưởng, gia đình có thể sử dụng căn hộ thứ hai làm nơi ở cho cha mẹ, chuẩn bị tổ ấm cho con khi trưởng thành hoặc khai thác cho thuê sinh lời. Từ một cơ hội sở hữu thêm tài sản, chương trình mở ra nhiều phương án sắp xếp cuộc sống và kế hoạch tích lũy cho gia đình qua từng giai đoạn.

Đáng chú ý, hai căn hộ cùng thuộc Diamond Sky, nằm trong Van Phuc City. Điều này giúp các thành viên ở riêng nhưng vẫn trong cùng một khu đô thị, thuận tiện gặp gỡ, chăm sóc và chia sẻ những sinh hoạt thường ngày.

Thêm một tài sản, mở rộng lựa chọn cho tương lai

Không phải gia đình nào cũng cần sử dụng căn hộ thứ hai ngay khi nhận thưởng. Với những gia đình có con nhỏ, căn hộ này có thể được khai thác cho thuê trong giai đoạn đầu, sau đó trở thành nơi ở riêng khi con trưởng thành. Với gia đình có cha mẹ lớn tuổi, đây cũng có thể là phương án chuẩn bị chỗ ở gần con cháu, vừa bảo đảm sự riêng tư vừa thuận tiện chăm sóc.

Khu vui chơi trẻ em tại Diamond Sky

Bên cạnh giá trị sử dụng, khả năng kết nối giao thông cũng là yếu tố cần tính đến trong kế hoạch sở hữu tài sản dài hạn. Diamond Sky nằm trên trục Quốc lộ 13 – tuyến đường đang được triển khai nâng cấp, mở rộng lên khoảng 60m. Tuyến metro số 2 kết nối TP.HCM – Thủ Dầu Một với ga C16 dự kiến bố trí gần Van Phuc City cũng được kỳ vọng bổ sung lựa chọn di chuyển trong tương lai.

Với quy mô 296 căn hộ và 7 shophouse, Diamond Sky mang đến nhiều loại hình sản phẩm, đáp ứng nhu cầu an cư của các gia đình. Khi kết hợp cùng cơ hội nhận thêm căn hộ gần 8 tỷ đồng từ chương trình "Mua nhà trúng nhà – Nhân đôi tổ ấm", dự án mở ra một góc nhìn khác về giá trị của việc sở hữu nhà: không chỉ có thêm một nơi để ở, mà còn có thêm phương án gắn kết các thế hệ và chuẩn bị tài sản cho tương lai.

Đa dạng sản phẩm, rộng mở cơ hội gia tăng tài sản

Nếu căn hộ Diamond Sky phù hợp với những gia đình tìm kiếm không gian sống tiện nghi, hiện đại thì Royal Van Phuc và Golden Shophouse mở ra cơ hội sở hữu bất động sản đa công năng.

Với lợi thế nhà phố hiện hữu, vị trí tại các trục đường thương mại và khu vực sầm uất của khu đô thị, chủ sở hữu có thể vừa an cư, vừa khai thác kinh doanh các mô hình như nhà hàng, quán cà phê, showroom, cửa hàng hoặc cho thuê để tạo dòng tiền ổn định.

Nhà phố đa công năng tại Van Phuc City

Đặc biệt, các sản phẩm nhà phố có pháp lý hoàn chỉnh, sổ hồng riêng từng căn, mang đến sự an tâm trong quá trình sở hữu và khai thác. Đây cũng là lợi thế giúp khách hàng chủ động sử dụng bất động sản theo từng giai đoạn, từ nhu cầu sinh sống hiện tại đến kế hoạch kinh doanh và tích lũy tài sản lâu dài.

Diamond Sky – Môi trường trong lành, không gian sống đẳng cấp

Hotline: 1800 6363

Website: https://diamondsky.khudothivanphuc.com.vn/