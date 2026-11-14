Bắc Ninh điều chỉnh chủ trương đầu tư khu nhà ở xã hội của Bất động sản Lan Hưng

Theo Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 11/11/2026, UBND TP Bắc Ninh điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp tại phường Thuận Thành.

Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng. Quy mô diện tích đất khoảng 4,5 ha, quy mô dân số khoảng 3.100 người. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án cung cấp khoảng 1.396 căn hộ nhà ở xã hội dạng chung cư; 61 căn nhà ở liền kề thấp tầng được bán, cho thuê, cho thuê mua cho các đối tượng có nhu cầu khi đáp ứng quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 1.219,1 tỷ đồng, trong đó chi phí đã thực hiện đầu tư khoảng 498,7 tỷ đồng, tương đương 40,91% tổng mức đầu tư (gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư 270,5 tỷ đồng, vốn đã huy động khác 228,2 tỷ đồng đã hoàn thành tại ngày 31/12/2025). Chi phí cần tiếp tục thực hiện 720,3 tỷ đồng, tương đương 59,09% tổng mức đầu tư.

Tại dự án này, Toà nhà chung cư xã hội ký hiệu CT3 đã nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trong khi đó, các công trình Nhà ở thương mại, công trình Tòa nhà chung cư xã hội ký hiệu CT2 cùng công trình hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, đường giao thông và vỉa hè) và công trình công cộng, văn hóa, thể thao, nhà để xe (khu bể bơi, khu thể thao, nhà để xe, trường mầm non, nhà văn hóa) đang đầu tư xây dựng, cơ bản hoàn thành và thực hiện các thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Còn tòa nhà chung cư xã hội ký hiệu CT4 và CT1 chưa đầu tư xây dựng, phải hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng trước ngày 20/8/2028.

UBND TP Bắc Ninh yêu cầu Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng tòa nhà chung cư xã hội ký hiệu CT2 trong Quý II/2027.

Về chủ đầu tư dự án, Cổ phần tập đoàn Bất động sản Lan Hưng (Bất động sản Lan Hưng) được thành lập tháng 8/2016 dưới hình thức Công ty TNHH 2 thành viên. Với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Hưng nắm 90%, bà Vương Thị Hạnh nắm 10% đồng thời giữ chức Giám đốc. Tại thời điểm tháng 12/2021, lúc này doanh nghiệp hoạt động dưới loại hình công ty cổ phần, tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng. Lúc này ông Vương Quốc Toàn là Chủ tịch HĐQT, bà Vương Thị Hạnh làm Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Hưng và bà Vương Thị Hà làm Giám đốc. Đáng chú ý đến tháng 12/2022, doanh nghiệp lại điều chỉnh giảm vốn điều lệ về 800 tỷ đồng. Cập nhật đến tháng 12/2024, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp lần lượt gồm Giám đốc Phạm Quỳnh Nga (SN 1999) và Tổng giám đốc Nguyễn Thị Hưng. Được biết, bà Nguyễn Thị Hưng còn là người đại diện tại Công ty cổ phần Lan Hưng Miền Bắc.

Được biết, Bất động sản Lan Hưng còn là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Đoàn Kết Lai Châu, đặt tại phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 16/10/2025 của UBND tỉnh Lai Châu.

Lễ khởi công Khu nhà ở xã hội Đoàn Kết Lai Châu. Ảnh: UBND tỉnh Lai Châu

Quy mô diện tích đất sử dụng khoảng 31.000m2, quy mô xây dựng 3 khối công trình: Nhà ở xã hội dạng chung cư; nhà ở thương mại dự kiến khoảng 40 căn hộ; trường mầm non 2 tầng; các hạng mục hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà…

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 905 tỷ đồng, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.000 người. Dự án đã được khởi công tháng 12/2025, thời gian thực hiện trong 3 năm (2025 - 2028). Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất.