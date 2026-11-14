Destino Centro hưởng lợi từ sức bật hạ tầng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

‏Kết nối Đông - Tây tạo động lực cho thị trường nhà ở ‏

‏Mạng lưới giao thông liên vùng đang từng bước mở rộng khả năng kết nối giữa TP.HCM với các khu vực lân cận. Khi các tuyến đường hướng tâm, cao tốc và vành đai được kết nối đồng bộ, người dân có thêm lựa chọn nơi ở ngoài khu vực trung tâm mà vẫn thuận tiện tiếp cận địa điểm làm việc và các dịch vụ thiết yếu.‏

‏Tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, nếu Quốc lộ 1A và cao tốc TP.HCM - Trung Lương lâu nay giữ vai trò kết nối Thành phố với các tỉnh miền Tây, thì cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hướng lưu thông sang Đông Nam Bộ, hình thành hành lang giao thông liên vùng theo hướng Đông - Tây.‏

‏Việc cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến từ ngày 1/10 tạo thêm lựa chọn di chuyển từ khu Tây TP.HCM đến Đồng Nai mà không phải đi qua trung tâm Thành phố. Tuyến đường đồng thời tăng khả năng tiếp cận các khu công nghiệp, trung tâm logistics và hệ thống cảng biển phía Đông.‏

‏Cách bố trí các không gian chức năng tại Destino Centro hướng đến sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày.‏

‏Lợi thế kết nối này càng được chú ý khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang hoàn thiện các hạng mục để hướng đến mục tiêu khai thác từ cuối tháng 12/2026. Khi sân bay đi vào hoạt động, cao tốc Bến Lức - Long Thành được kỳ vọng trở thành một trong những hành lang giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Tây với các hoạt động hàng không, logistics và dịch vụ tại Đồng Nai.‏

‏Khả năng kết nối liên vùng còn được bổ sung bởi Vành đai 3 TP.HCM, tuyến đường có vai trò liên kết các trục cao tốc và phân phối lưu lượng giao thông giữa các khu vực đô thị, công nghiệp. Dự án hiện đang được ‏‏tăng tốc để sớm đưa công trình vào khai thác.‏‏ ‏

‏Song song với các tuyến giao thông liên vùng, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh giới Long An cũ, cũng đang được đẩy nhanh triển khai. Tuyến đường dài gần 10 km dự kiến được mở rộng từ 6 làn lên 10 - 12 làn xe, đạt mặt cắt ngang khoảng 60 m, góp phần cải thiện năng lực lưu thông tại cửa ngõ phía Tây khi hoàn thành.‏

‏Destino Centro đón lợi thế từ kết nối giao thông đa hướng‏

‏Tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 1A, khu vực Mỹ Yên - Bến Lức, Destino Centro có lợi thế tiếp cận các trục giao thông quan trọng như cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 TP.HCM. Về dài hạn, định hướng phát triển tuyến Metro số 3A (Bến Thành - Tân Kiên) cũng mở thêm triển vọng kết nối giao thông công cộng cho khu vực cửa ngõ phía Tây.‏

‏Từ Destino Centro, cư dân có thể kết nối vào khu Nam TP.HCM qua đường Nguyễn Văn Linh hoặc cao tốc Bến Lức - Long Thành với thời gian di chuyển ước tính khoảng 30 phút, hoặc đến khu vực trung tâm Thành phố theo hướng đại lộ Võ Văn Kiệt trong khoảng 45 phút.‏

‏Ở hướng liên vùng, Destino Centro nằm gần nút giao Mỹ Yên, điểm kết nối giữa các trục cao tốc và đường vành đai 3. Khi cao tốc Bến Lức - Long Thành đã thông xe toàn tuyến, hành trình từ khu vực nút giao này đến Long Thành được rút ngắn đáng kể, từ khoảng 2 giờ xuống còn 40 - 45 phút, tạo thêm lựa chọn đi lại cho những người có nhu cầu làm việc, giao thương giữa hai khu vực.‏

‏Không gian bên trong căn hộ thực tế tại Destino Centro được thiết kế theo hướng tối ưu công năng sử dụng. ‏

‏Khả năng tiếp cận cả các tuyến đường hướng tâm và hành lang giao thông Đông - Tây giúp Destino Centro có thêm lợi thế phục vụ nhu cầu an cư của những người làm việc tại khu Tây, khu Nam TP.HCM hoặc thường xuyên di chuyển đến các khu công nghiệp, trung tâm dịch vụ tại Đồng Nai và khu vực lân cận.‏

‏Bên cạnh vị trí, dự án được phát triển với quy mô 5 tòa tháp căn hộ, kết hợp hệ thống tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Seaholdings hiện duy trì chương trình tham quan căn hộ thực tế hàng tuần, giúp khách hàng tìm hiểu sản phẩm trước khi đưa ra quyết định sở hữu.‏

‏Destino Centro được quy hoạch gồm 5 tòa tháp căn hộ với hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, nổi bật là 4 hồ bơi.‏

‏Để mở rộng lựa chọn cho người mua nhà, chủ đầu tư cũng đang chuẩn bị công bố chính sách "Nhận nhà từ 450 triệu đồng" tại Destino Centro. Chính sách hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu an cư, mong muốn cân đối nguồn vốn ban đầu và kế hoạch thanh toán phù hợp với khả năng tài chính.‏

‏Từ vị trí tiếp giáp TP.HCM, khả năng kết nối với các trung tâm việc làm đến những thay đổi của mạng lưới giao thông liên vùng, Destino Centro mang đến cho khách hàng thêm một lựa chọn an cư tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP.HCM, nơi đang từng bước mở rộng không gian phát triển đô thị và kinh tế.‏

‏Destino Centro có lợi thế tiếp cận các trục giao thông quan trọng.‏‏

‏Destino Centro - Dự án mặt tiền Quốc lộ 1A, nhận nhà ngay chỉ với 450 triệu‏

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