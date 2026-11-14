Phường Hoàn Kiếm sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi nhà số 7 Đồng Xuân

Nhà số 7 Đồng Xuân. Ảnh: UBND phường Hoàn Kiếm cung cấp

Tối 13-11, UBND phường Hoàn Kiếm thông tin, căn cứ Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 14-2-2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc cưỡng chế thu hồi diện tích nhà, đất là tài sản công, không sử dụng vào mục đích để ở tại số 7 Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Quyết định số 6051/QĐ-UBND ngày 3-11-2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 786/QĐ-UBND, UBND phường Hoàn Kiếm đã ban hành thông báo về việc yêu cầu bàn giao diện tích nhà, đất là tài sản công, không sử dụng vào mục đích để ở tại số 7 Đồng Xuân cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội trước ngày 16-11-2026. Song song với đó, địa phương cũng thành lập tổ tuyên truyền vận động để thuyết phục tổ chức và cá nhân có liên quan tự giác chấp hành.

Theo hồ sơ quản lý, trong quá trình thuê, sử dụng diện tích nhà, đất tại số 7 Đồng Xuân, Hợp tác xã Đồng Xuân đã không phối hợp đầy đủ với đơn vị quản lý nhà trong công tác quản lý, sử dụng nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước; không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thuê nhà, đất trong thời gian dài. Tổng số tiền thuê nhà, đất còn nợ tính từ năm 2009 đến năm 2026 là hơn 2,9 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã có các văn bản thông báo, làm rõ những vi phạm trong quá trình thuê, sử dụng nhà, đất và yêu cầu Hợp tác xã Đồng Xuân cùng các cá nhân đang sử dụng nhà thuê thực hiện việc bàn giao lại diện tích nhà, đất theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Hợp tác xã Đồng Xuân và các cá nhân có liên quan vẫn chưa tự nguyện thực hiện việc bàn giao.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi diện tích nhà, đất tại số 7 Đồng Xuân gồm các diện tích 68,7m2 tầng 2, toàn bộ diện tích tầng 3, toàn bộ diện tích tầng tum khoảng 45,9m2 vào hồi 8h ngày 30-11-2026; đồng thời đề nghị Hợp tác xã Đồng Xuân và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc chấp hành quyết định cưỡng chế, chủ động dừng các hoạt động và di chuyển đồ đạc tài sản ra khỏi nhà số 7 Đồng Xuân.