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Người lao động chỉ đóng BHXH đúng 15 năm, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng có bị giảm không? Cơ quan BHXH trả lời

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan BHXH đã giải đáp thắc mắc của nhiều người lao động liên quan đến tỷ lệ hưởng lương hưu.

Trước băn khoăn của nhiều người lao động về việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đúng 15 năm, khi nghỉ hưu có bị khấu trừ quyền lợi hay không, BHXH tỉnh An Giang đã đưa ra giải đáp cụ thể kèm cách tính lương hưu chi tiết cho từng trường hợp (căn cứ theo các Điều 64, 65, 66, 71, 98, 99 và 103 Luật BHXH số 41/2024/QH15).

Theo BHXH tỉnh An Giang, người lao động không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu chỉ vì đóng đúng 15 năm BHXH. Khi đủ điều kiện hưởng lương hưu với thời gian đóng đủ 15 năm, mức hưởng hàng tháng được xác định theo tỷ lệ như sau:

Đối với lao động nam: Hưởng tỷ lệ 40%.

Đối với lao động nữ: Hưởng tỷ lệ 45%.

BHXH tỉnh An Giang chỉ ra, đây là tỷ lệ tính lương hưu trên mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập làm căn cứ đóng BHXH của người lao động.

Người lao động chỉ đóng BHXH đúng 15 năm, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng có bị giảm không? Cơ quan BHXH trả lời- Ảnh 1.

Ảnh: BHXH tỉnh An Giang

Để người dân dễ hình dung, cơ quan BHXH đưa ra ví dụ minh họa đối với trường hợp đóng đúng 15 năm BHXH, đủ điều kiện hưởng và có mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập làm căn cứ đóng BHXH là 8.000.000 đồng/tháng:

Lao động nam sẽ nhận mức lương hưu: 40% × 8.000.000 = 3.200.000 đồng/tháng. Lao động nữ sẽ nhận mức lương hưu: 45% × 8.000.000 = 3.600.000 đồng/tháng.

Bên cạnh vấn đề tỷ lệ hưởng, nhiều người cũng lo ngại việc dừng tham gia BHXH sau khi đã đóng đủ 15 năm, nhưng chưa tới tuổi nghỉ hưu có làm mất đi thời gian đã đóng hay không.

Về nội dung này, cơ quan BHXH nhấn mạnh, người lao động không bị mất năm đóng. Nếu người lao động dừng đóng để chờ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, thời gian đã đóng BHXH trước đó sẽ được bảo lưu theo đúng quy định.

Tuy nhiên, cơ quan BHXH cũng lưu ý trường hợp ngoại lệ: người lao động nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động sẽ áp dụng điều kiện và cách tính riêng.

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Hà Giang

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