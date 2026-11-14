Quảng Ninh: Khai trương AEON MALL Hạ Long

AEON MALL Hạ Long tọa lạc tại số 288, đường Cái Lân (phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh), được xây dựng trên khu đất khoảng 91.000 m², tổng diện tích sàn khoảng 130.000 m², gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Trung tâm có diện tích cho thuê khoảng 54.000 m²; quy tụ khoảng 140 cửa hàng chuyên dụng với hơn 60% thương hiệu lần đầu hiện diện tại Quảng Ninh.

AEON MALL Hạ Long tọa lạc tại số 288, đường Cái Lân (phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh).

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh đánh giá, việc AEON MALL Hạ Long chính thức đi vào hoạt động là điểm nhấn quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển thương mại, dịch vụ của thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh, AEON MALL Hạ Long góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; bổ sung không gian mua sắm, vui chơi, giải trí gắn với du lịch Hạ Long – Bãi Cháy; mở rộng kênh phân phối cho hàng Việt và 451 sản phẩm OCOP của Quảng Ninh, trong đó có 16 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia; đồng thời tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương AEON MALL Hạ Long.

Dự án còn là kết quả cụ thể của quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trên địa bàn Quảng Ninh. Từ cầu Bãi Cháy được xây dựng bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, cảng Cái Lân đến nhiều công trình khác, hợp tác giữa hai nước đã góp phần tạo nền tảng hạ tầng cho thành phố. Đến nay, Nhật Bản có 23 dự án đầu tư trên địa bàn, tổng vốn đăng ký trên 2,8 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh phát biểu tại sự kiện.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận Tập đoàn AEON, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đã tập trung nguồn lực, triển khai dự án bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ cam kết; trân trọng nỗ lực của các nhà thầu và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Ông Ohno Keiji, Giám đốc điều hành mảng Phát triển Trung tâm thương mại của Tập đoàn AEON, kiêm Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH AEON MALL khẳng định, doanh nghiệp sẽ phát huy kinh nghiệm để vận hành trung tâm thương mại an toàn, an tâm, ứng phó với mọi điều kiện thời tiết, góp phần làm phong phú trải nghiệm của người dân và du khách.

Ông Ohno Keiji, Giám đốc điều hành mảng Phát triển Trung tâm thương mại của Tập đoàn AEON, kiêm Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH AEON MALL phát biểu tại sự kiện.

Thông qua tăng cường hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp địa phương và tạo thêm cơ hội việc làm, AEON MALL mong muốn đóng góp vào phát triển kinh tế khu vực. Doanh nghiệp sẽ nỗ lực đưa trung tâm trở thành cầu nối giữa người dân địa phương và du khách, cùng lan tỏa sức hấp dẫn, đồng hành với sự phát triển của Quảng Ninh.

AEON MALL Hạ Long quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng và giải trí của khách hàng ở mọi lứa tuổi, từ các gia đình địa phương đến du khách lưu trú tại Quảng Ninh.

Khách hàng tham quan, mua sắm tại EON MALL Hạ Long.

Trong lĩnh vực thời trang và phong cách sống có sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn của Nhật Bản như UNIQLO, MUJI, JINS, MEGANE PRINCE cùng những thương hiệu thể thao quốc tế khác như WILSON, LACOSTE, Foot Locker,... mang đến thêm lựa chọn về trang phục, phụ kiện và sản phẩm phục vụ vận động.

Bên cạnh các cửa hàng thời trang, tiêu dùng, trung tâm bố trí không gian ẩm thực và giải trí tại tầng 3 và tầng 4 kết hợp các món ăn Việt Nam với nhiều lựa chọn quốc tế. Khu giải trí rộng khoảng 8.300 m² phục vụ nhiều nhóm tuổi, không phụ thuộc điều kiện thời tiết với cụm sân pickle ball, các hoạt động vui chơi trẻ em, trượt patin trong nhà, trải nghiệm tương tác ứng dụng thực tế ảo và rạp chiếu phim hiện đại....

Hệ thống điện mặt trời trên mái tòa nhà và mái bãi đỗ xe ngoài trời của AEON MALL Hạ Long dự kiến cung cấp khoảng 2.865 MWh mỗi năm, đáp ứng khoảng 11% nhu cầu điện của công trình và giúp giảm khoảng 1.800 tấn CO₂ mỗi năm theo tính toán của dự án.

Không gian kết nối cộng đồng được bố trí tại Vườn Sunken rộng khoảng 600 m², thiết kế như quảng trường với sân khấu dành cho âm nhạc, khiêu vũ và biểu diễn của nghệ sĩ địa phương. Chương trình “DRAGON OF LIGHT” kết hợp màn hình LED và công nghệ laser mapping, tái hiện truyền thuyết vịnh Hạ Long qua hình ảnh, ánh sáng, âm thanh.

Liền kề Vườn Sunken, sảnh trung tâm tầng 1 rộng khoảng 450 m² dành cho sự kiện, hoạt động theo mùa và trình chiếu nội dung giới thiệu văn hóa, tài nguyên du lịch. Bên cạnh đó, Forest Market được phát triển như công viên trong nhà, kết hợp ánh sáng tự nhiên, cây xanh với các khu vực vui chơi, vận động, giải trí. Thư viện và chợ phiên theo mùa cũng dự kiến sớm được triển khai.

Song hành với việc kiến tạo không gian thương mại và cộng đồng, AEON MALL Hạ Long chú trọng các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và giảm tác động đến môi trường. Công trình đã được nhận chứng nhận công trình xanh LOTUS hạng Vàng của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam.

AEON MALL dự kiến hợp tác lâu dài với Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, đưa trung tâm trở thành điểm dừng chân trong các tuyến du lịch miền Bắc; đồng thời có kế hoạch triển khai xe buýt đưa đón miễn phí, kết nối với các khách sạn lớn ở khu vực lân cận, tạo thuận tiện cho du khách mua sắm, giải trí và khám phá địa phương.