Hôm nay (14/11), đại gia Xuân Thiện chính thức khởi công dự án thủy điện hơn 27.870 tỷ đồng tại tỉnh rộng nhất miền Bắc, dự kiến tạo việc làm cho 2.400 người

Sáng nay (14/11), xã Mường Bang, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ khởi công dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên.

Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 30/8/2026.

Dự án triển khai trên địa bàn 2 xã là Mường Bang và Mường Cơi, với tổng diện tích sử dụng đất trên 425 ha; trong đó, hơn 414 ha thuộc xã Mường Bang.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 27.870 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.200 MW. Dự án được triển khai qua 2 giai đoạn: Giai đoạn I thực hiện từ năm 2027 đến năm 2030, công suất 900 MW; giai đoạn II từ năm 2031 đến năm 2032, công suất 300 MW.

Khi đi vào vận hành, mỗi năm nhà máy cung cấp từ 1,5 đến 2,5 tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La khoảng 1.000 tỷ đồng; tạo việc làm cho khoảng 2.400 lao động trong thời gian thi công và 350 lao động thường xuyên khi vận hành.

Điểm đặc biệt của công trình là khả năng tích trữ năng lượng để phát điện vào những thời điểm cần thiết. Khi nhu cầu tiêu thụ điện xuống thấp, nhà máy sử dụng lượng điện dư thừa để vận hành hệ thống bơm, đưa nước từ hồ thấp lên hồ cao.

Ngược lại, vào giờ cao điểm, nước từ hồ trên được dẫn xuống qua các tổ máy, tạo ra điện năng bổ sung cho hệ thống. Nhờ phương thức vận hành này, nhà máy có thể tận dụng nguồn điện dư thừa trong giờ thấp điểm và cung cấp trở lại khi nhu cầu tăng cao. Qua đó, công trình góp phần cân bằng cung - cầu điện, tăng tính linh hoạt trong vận hành và giảm áp lực cho hệ thống điện.

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Đây là dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực điều tiết hệ thống điện, hỗ trợ tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh, chỉ sau 76 ngày kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, đến ngày 13/11/2026, toàn bộ thủ tục và điều kiện để khởi công công trình đã được Bộ Công Thương, UBND tỉnh Sơn La cùng Tập đoàn hoàn thiện, sớm hơn trên một năm so với kế hoạch ban đầu.

Để công trình triển khai đúng tiến độ, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tăng cường trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện. Theo đó, các sở, ngành và chính quyền địa phương cần phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền và chủ động báo cáo cấp trên đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Về phía chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu cần chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, xây dựng kế hoạch thi công khả thi, tuân thủ nghiêm các điều kiện pháp lý đối với từng hạng mục trước khi triển khai, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, các cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng công khai, minh bạch; chú trọng lắng nghe tâm tư người dân, quan tâm giải quyết sinh kế và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tỉnh Sơn La cam kết tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong khuôn khổ pháp luật, nhưng tuyệt đối không đánh đổi an toàn, môi trường và quyền lợi chính đáng của Nhân dân để lấy tiến độ.

Quá trình triển khai dự án cũng là cơ hội để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; các cơ quan cần rà soát thủ tục, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhân rộng những cách làm hiệu quả, lấy tiến độ giải quyết công việc, sự minh bạch cùng niềm tin của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La cam kết tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư, chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, tháo gỡ khó khăn theo đúng quy định.

Đồng thời, đề nghị Tập đoàn Xuân Thiện và các đơn vị liên quan phát huy năng lực, kinh nghiệm, huy động đầy đủ nguồn lực, thực hiện nghiêm các cam kết với địa phương, nhất là về chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống Nhân dân vùng dự án.