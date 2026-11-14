Xây nhà trên đất do thôn khoán thầu, có được xem xét cấp sổ đỏ?

Ông Tân hỏi, khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình ông có bị coi là được giao đất không đúng thẩm quyền theo Điều 140 Luật Đất đai 2024 hay không? Nếu bị áp dụng điều luật này, số tiền 6 triệu đồng đã đóng góp từ năm 1996 có được khấu trừ hay ghi nhận vào việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận hay không?

Trường hợp thửa đất của gia đình không được xem xét giải quyết theo Điều 140 mà chuyển sang xem xét theo Điều 139 Luật Đất đai 2024 (giải quyết đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014), khi cơ quan nhà nước xem xét xử lý vi phạm và xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến hành vi vi phạm này, việc lập biên bản hoặc áp dụng mức xử lý sẽ căn cứ theo luật và quy định tại thời điểm vi phạm (năm 2003) hay áp dụng theo pháp luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành tại thời điểm hiện tại (gia đình hiện có giấy tờ chứng minh vi phạm năm 2003)?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Về nội dung ông phản ánh do không có hồ sơ, tài liệu nên Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể mà chỉ nêu một số nguyên tắc để ông nghiên cứu như sau:

Đất được giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm được giao hoặc sử dụng đất do mua, nhận thanh lý, hóa giá, phân phối nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất không đúng quy định của pháp luật thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định tại Điều 140 Luật Đất đai năm 2024.

Việc xác định tính tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 140 Luật Đất đai được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tuy nhiên, ông có nêu việc gia đình ông có giấy tờ chứng minh vi phạm năm 2003, do đó đối với trường hợp hành vi sử dụng đất của gia đình ông được xác định là lấn đất, chiếm đất mà nay mới phát hiện hành vi (trước nay chưa có hồ sơ, tài liệu thể hiện đã phát hiện hành vi) hoặc trước đây đã có hồ sơ, tài liệu thể hiện đã phát hiện hành vi, căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 2 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Đề nghị ông nghiên cứu quy định của pháp luật có liên quan để biết và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, thực hiện trên cơ sở cung cấp hồ sơ, tài liệu cụ thể.