Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xây nhà trên đất do thôn khoán thầu, có được xem xét cấp sổ đỏ?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đất của gia đình ông Đỗ Văn Tân (Hải Phòng) được Ban quản lý thôn khoán thầu lâu dài từ năm 1996 với số tiền 6 triệu đồng, diện tích 450 m2 đất, mục đích chính để canh tác trồng cây. Năm 1998, gia đình xây nhà kiên cố và ở ổn định, liên tục đến nay, không có tranh chấp.

Ông Tân hỏi, khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình ông có bị coi là được giao đất không đúng thẩm quyền theo Điều 140 Luật Đất đai 2024 hay không? Nếu bị áp dụng điều luật này, số tiền 6 triệu đồng đã đóng góp từ năm 1996 có được khấu trừ hay ghi nhận vào việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận hay không?

Trường hợp thửa đất của gia đình không được xem xét giải quyết theo Điều 140 mà chuyển sang xem xét theo Điều 139 Luật Đất đai 2024 (giải quyết đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014), khi cơ quan nhà nước xem xét xử lý vi phạm và xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến hành vi vi phạm này, việc lập biên bản hoặc áp dụng mức xử lý sẽ căn cứ theo luật và quy định tại thời điểm vi phạm (năm 2003) hay áp dụng theo pháp luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành tại thời điểm hiện tại (gia đình hiện có giấy tờ chứng minh vi phạm năm 2003)?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Về nội dung ông phản ánh do không có hồ sơ, tài liệu nên Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể mà chỉ nêu một số nguyên tắc để ông nghiên cứu như sau:

Đất được giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm được giao hoặc sử dụng đất do mua, nhận thanh lý, hóa giá, phân phối nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất không đúng quy định của pháp luật thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định tại Điều 140 Luật Đất đai năm 2024.

Việc xác định tính tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 140 Luật Đất đai được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tuy nhiên, ông có nêu việc gia đình ông có giấy tờ chứng minh vi phạm năm 2003, do đó đối với trường hợp hành vi sử dụng đất của gia đình ông được xác định là lấn đất, chiếm đất mà nay mới phát hiện hành vi (trước nay chưa có hồ sơ, tài liệu thể hiện đã phát hiện hành vi) hoặc trước đây đã có hồ sơ, tài liệu thể hiện đã phát hiện hành vi, căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 2 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Đề nghị ông nghiên cứu quy định của pháp luật có liên quan để biết và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, thực hiện trên cơ sở cung cấp hồ sơ, tài liệu cụ thể.

Theo PV

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngay tháng này, hàng nghìn hộ gia đình, người dân tại tỉnh duy nhất có ba mặt giáp biển ở Việt Nam đón tin vui

Ngay tháng này, hàng nghìn hộ gia đình, người dân tại tỉnh duy nhất có ba mặt giáp biển ở Việt Nam đón tin vui Nổi bật

Thông báo mới từ Thuế Hà Nội, chính thức áp dụng từ tuần sau: Toàn bộ cá nhân, hộ kinh doanh lưu ý!

Thông báo mới từ Thuế Hà Nội, chính thức áp dụng từ tuần sau: Toàn bộ cá nhân, hộ kinh doanh lưu ý! Nổi bật

Cơ quan Thuế phát thông báo: Tất cả những ai có tên trong danh sách sau có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Cơ quan Thuế phát thông báo: Tất cả những ai có tên trong danh sách sau có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

13:41 , 14/11/2026
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 7-13/11/2026

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 7-13/11/2026

11:40 , 14/11/2026
Thời điểm tính hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi

Thời điểm tính hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi

11:15 , 14/11/2026
Mở cơ chế trọng dụng nhân tài, tạo động lực phát triển Thủ đô

Mở cơ chế trọng dụng nhân tài, tạo động lực phát triển Thủ đô

10:33 , 14/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên