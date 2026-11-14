Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 7-13/11/2026

Quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Tại Nghị quyết số 353/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng quý IV và năm 2026, rà soát, xác định rõ dư địa và khả năng đóng góp của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm, kịp thời có biện pháp hiệu quả đối với những chỉ tiêu thực hiện thấp hơn kế hoạch.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, điều chuyển vốn theo thẩm quyền từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt; đôn đốc hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình, dự án theo tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư...

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết nguyên đán Đinh Mùi 2027

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ký Quyết định số 186/QĐ-BCĐ ngày 12/11/2026 ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Đinh Mùi 2027 (Kế hoạch). Thời gian triển khai Kế hoạch cao điểm từ ngày 12/11/2026 đến ngày 28/02/2027.

Theo Kế hoạch, các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo các địa phương có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch cao điểm theo lĩnh vực, địa bàn quản lý. Chủ động phương án bố trí lực lượng, phương tiện, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, trong thị trường nội địa, trên không gian mạng để ngăn chặn xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Bảo đảm cân đối cung cầu và ổn định giá hàng hóa những tháng cuối năm

Tại Thông báo số 583/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu; tổ chức dự trữ, cung ứng hàng hóa, triển khai chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027; không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, tăng giá đột biến.



Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết; tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, dịch vụ vận tải, ăn uống, lưu trú, du lịch và các địa bàn có nguy cơ biến động giá cao trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Cơ chế hoạt động, quản lý tài chính đặc thù đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Nghị định số 407/2026/NĐ-CP ngày 12/11/2026 quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nghị định này quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù áp dụng đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (sau đây viết tắt là EVN).

Về quản lý tài sản và vốn chủ sở hữu của EVN, Nghị định nêu rõ: Hội đồng thành viên EVN quyết định việc chuyển giao dự án đầu tư, tài sản, công trình điện lực giữa EVN và các công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng theo giá trị sổ sách, không thực hiện đánh giá lại giá trị dự án đầu tư, tài sản, công trình điện lực chuyển giao, ghi tăng, giảm vốn theo quy định của pháp luật hiện hành.

EVN chịu trách nhiệm xác định tuổi thọ thiết kế, tuổi thọ thực tế và thời gian trích khấu hao mới đối với những tài sản cố định thuộc công trình điện lực được đánh giá lại theo quyết định của cấp có thẩm quyền và công trình điện lực được đầu tư theo phương thức đối tác công tư mà EVN nhận chuyển giao.

Sửa đổi cơ chế, chính sách gỡ khó cho Dự án BT chuyển tiếp

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao.

Trong đó, Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao được thực hiện trước thời điểm Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực thi hành (Dự án BT chuyển tiếp). Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện áp dụng cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án BT chuyển tiếp:

Cụ thể, Dự án BT chuyển tiếp được áp dụng các quy định tại Nghị quyết này khi đã có kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc đã có văn bản kết luận của cấp có thẩm quyền về việc không phải thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện dự án và nội dung hợp đồng dự án. Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cơ quan có thẩm quyền) xem xét, quyết định việc thực hiện thanh tra đối với dự án và chịu trách nhiệm toàn diện với quyết định của mình.

Quy định về quản lý, sử dụng tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Nghị định số 403/2026/NĐ-CP ngày 11/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2026/NĐ-CP ngày 02/2/2026 về việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nghị định số 403/2026/NĐ-CP bổ sung đối tượng áp dụng (ngoài các đối tượng đang được quy định tại Điều 2 Nghị định số 52/2026/NĐ-CP) là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm: Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đơn vị sự nghiệp khác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là đơn vị dự toán cấp I của ngân sách trung ương.

Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung này để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi sắp xếp một số đơn vị theo chủ trương của Hội nghị Trung ương lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Đáng chú ý, Nghị định số 403/2026/NĐ-CP bổ sung quy định quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền.

Chương trình hành động của Chính phủ phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Nghị quyết số 358/NQ-CP ngày 9/11/2026 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới (Chương trình).

Để thực hiện thắng lợi các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

1- Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

2- Tổ chức không gian phát triển vùng và thực hiện tốt quy hoạch vùng.

3- Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển vùng.

4- Đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành và phát triển các động lực kinh tế mới của vùng.

5- Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, đồng bộ, liên vùng.

6- Phát triển hệ thống đô thị hiện đại và các cực tăng trưởng của vùng.

7- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

8- Phát triển văn hóa, xã hội và bảo đảm an sinh xã hội toàn diện.

9- Bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

10- Tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

11- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2168/QĐ-TTg ngày 10/11/2026 phê duyệt Đề án Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục giai đoạn 2026-2030 (Đề án).

Mục tiêu chung của Đề án là bảo đảm trẻ em khuyết tật được thực hiện đầy đủ các quyền, tiếp cận và sử dụng công bằng, hiệu quả các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, sàng lọc, phát hiện, can thiệp sớm, phục hồi chức năng, giáo dục, an sinh xã hội và công nghệ, thiết bị hỗ trợ; ưu tiên hỗ trợ trẻ em khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em khuyết tật là người dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật sinh sống tại miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; xóa bỏ các rào cản xã hội, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử và phát triển tối đa tiềm năng của trẻ em khuyết tật để hòa nhập cộng đồng bền vững.

Nâng cao hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc sức khỏe

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2154/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, không gian công cộng phục vụ rèn luyện sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân”.

Đề án được thực hiện trong phạm vi toàn quốc từ giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu bảo đảm hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng phục vụ tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân được hoàn thiện, phát huy hiệu quả về cơ sở vật chất, trang thiết bị; cơ chế, phương thức tổ chức, quản lý, vận hành; công năng khai thác, sử dụng, gắn kết với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược liên quan tại địa phương, phù hợp với điều kiện thực tế trên từng địa bàn; ưu tiên khu vực ven biển, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn...

Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ

Trong bối cảnh tác động của El Nino, thiên tai diễn biến phức tạp, mực nước nhiều hồ chứa trong khu vực đang ở mức thấp, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 07/11/2026 yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn có thể gây lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân.

Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026-2030

Thủ tướng Chính phủ cũng có Quyết định số 2129/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch đưa ra 8 nội dung, biện pháp tổng thể như sau:

1- Rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về phòng, chống thiên tai.

2- Nâng cao nhận thức về thiên tai, tăng cường quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

3- Tăng cường công tác quản lý và nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai.

4- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai.

5- Điều tra cơ bản và rà soát, điều chỉnh quy hoạch, phương án ứng phó thiên tai.

6- Khoa học công nghệ.

7- Hợp tác quốc tế.

8- Đầu tư xây dựng, nâng cấp công trình phòng, chống thiên tai.

Đưa tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, bảo vật, cổ vật quý hiếm của Việt Nam ở nước ngoài về nước

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2196/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng được tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước (Đề án).

Mục tiêu tổng quát của Đề án là xây dựng đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp tìm kiếm, nhận diện, xác minh nguồn gốc, lập hồ sơ, vận động, đàm phán, mua, tiếp nhận hiện vật được hiến tặng, chuyển giao hoặc áp dụng hình thức hợp pháp khác đưa về nước tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa có nguồn gốc Việt Nam ở nước ngoài đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm (hiện vật), bảo đảm phù hợp Luật Di sản văn hóa năm 2024, Công ước UNESCO năm 1970 và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên; góp phần bảo vệ chủ quyền văn hóa, khôi phục ký ức lịch sử, làm giàu và hoàn thiện các bộ sưu tập quốc gia.



