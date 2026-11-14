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Tất cả người dân sẽ nhận lương hưu trên cả nước chú ý quy định mới nhất

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Mức lương đóng BHXH bắt buộc có thay đổi khi lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2027 hay không?

Căn cứ theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và Nghị định 399/2026/NĐ-CP, việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2027 không đồng nghĩa với việc mức sàn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc sẽ tự động tăng theo.

Mức lương đóng BHXH bắt buộc không liên quan trực tiếp với mức lương tối thiểu vùng

Theo quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động, sẽ thực hiện theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, cụ thể bao gồm:

Tất cả người dân sẽ nhận lương hưu trên cả nước chú ý quy định mới quan trọng nhất - Ảnh 1.

Ảnh do AI hỗ trợ thiết kế

Mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Mức sàn và mức trần đóng: Thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng (trong đó, mức tham chiếu gắn liền với mức lương cơ sở hoặc quy định thay thế theo pháp luật hiện hành).

Như vậy, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 không quy định mức sàn đóng BHXH bắt buộc tính theo mức lương tối thiểu vùng. Do đó, khi Nghị định 399/2026/NĐ-CP điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2027, mức sàn đóng BHXH hoàn toàn không tự động tăng theo mức tăng này.

Chi tiết mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2027

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 399/2026/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2027 được quy định tăng thêm từ 310.000 - 390.000 đồng/tháng tùy từng vùng so với mức cũ tại Nghị định 293/2025/NĐ-CP:

Tất cả người dân sẽ nhận lương hưu trên cả nước chú ý quy định mới quan trọng nhất - Ảnh 2.

Mức lương đóng BHXH ảnh hưởng trực tiếp thế nào đến lương hưu?

Theo Điều 4 Nghị định 399/2026/NĐ-CP, đây là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng. Vì vậy, từ 01/01/2027, người sử dụng lao động bắt buộc phải rà soát, điều chỉnh lương cho người lao động để đảm bảo không thấp hơn mức chuẩn mới này.

Khi nào mức đóng và mức hưởng BHXH có thể tăng?

Mặc dù mức đóng BHXH không tự động tăng theo lương tối thiểu vùng, nhưng trên thực tế, mức đóng có thể thay đổi trong các trường hợp sau:

Tăng do điều chỉnh lương thực tế: Khi lương tối thiểu vùng tăng, nếu doanh nghiệp phải nâng mức lương theo công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động để đáp ứng quy định mới, và khoản tiền tăng thêm này nằm trong cấu phần tiền lương tính đóng BHXH, thì mức đóng BHXH thực tế của người lao động sẽ tăng.

Ảnh hưởng đến mức hưởng: Khi căn cứ đóng BHXH thực tế tăng lên, mức hưởng của một số chế độ BHXH (như ốm đau, thai sản, hưu trí,...) được tính dựa trên tiền lương tháng đóng BHXH cũng sẽ có xu hướng tăng theo tùy thuộc vào quá trình đóng và công thức tính của từng nơi.

Mức lương đóng BHXH ảnh hưởng trực tiếp thế nào đến lương hưu?

Mặc dù mức đóng BHXH không tự động tăng theo lương tối thiểu vùng, nhưng mức tiền lương tháng đóng BHXH thực tế lại là một trong hai yếu tố quyết định trực tiếp đến giá trị khoản tiền lương hưu hằng tháng của người lao động khi về già (bên cạnh số năm đóng BHXH). Cụ thể:

Là căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (Mbqtl): Lương hưu hằng tháng được tính dựa trên tỷ lệ hưởng (tính theo số năm đóng BHXH) nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ quá trình đóng. Do đó, nếu mức lương đóng BHXH hằng tháng của người lao động cao (hoặc được điều chỉnh tăng qua các năm), Mbqtl sẽ tăng lên, kéo theo lương hưu nhận được sẽ cao hơn.

Nguyên tắc "đóng cao hưởng cao": Tiền lương đóng BHXH là cơ sở xuyên suốt để xác định mức hưởng các chế độ ngắn hạn lẫn dài hạn. Nếu doanh nghiệp điều chỉnh tăng lương thực tế cho người lao động (do tác động của việc tăng lương tối thiểu vùng hoặc do thâm niên, năng lực) dẫn đến mức đóng BHXH tăng lên, thì về lâu dài, người lao động sẽ tích lũy được mức hưởng lương hưu có lợi hơn đáng kể khi nghỉ hưu so với việc chỉ đóng ở mức sàn tối thiểu.

Theo Thái Hà

Việt Nam hàng ngày

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