Quy định mới về biên chế công chức

Nghị định số 405/2026 của Chính phủ vừa ban hành quy định về quản lý, sử dụng biên chế công chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11.

Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức hành chính các bộ, cơ quan ngang bộ (không bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an); UBND cấp tỉnh và cấp xã; các cơ quan của HĐND cấp tỉnh, cấp xã; Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị định nhấn mạnh nguyên tắc xác định biên chế công chức phù hợp với vị trí việc làm và định mức biên chế theo hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Chính phủ ban hành quy định mới về quản lý công chức. Ảnh minh họa.

Theo Nghị định, Bộ Nội vụ có trách nhiệm trình cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của bộ quyết định giao tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm đối với từng bộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với từng bộ trước ngày 1/10 năm trước liền kề năm kế hoạch sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu bộ ban hành quyết định giao hoặc phân cấp giao biên chế công chức hằng năm đối với từng cơ quan thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/10 năm trước liền kề.

Tại địa phương, UBND cấp tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế trước khi trình HĐND cùng cấp quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh và tổng biên chế công chức hằng năm của từng cấp xã.

UBND cấp xã trình HĐND cấp xã quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của chính quyền địa phương cấp xã trong tổng biên chế công chức được HĐND cấp tỉnh quyết định.

Theo Nghị định, người đã được tuyển vào biên chế trước ngày 1/4/1993, đang làm các công việc tại vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính của bộ, cấp tỉnh, cấp xã thì vẫn thuộc biên chế công chức theo quy định tại Nghị định này.

Trên cơ sở quy định tại Nghị định này, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về quản lý, sử dụng biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang.