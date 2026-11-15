Mức khoán kinh phí hoạt động của MTTQ, tổ chức CTXH cấp xã, thôn, tổ dân phố...

HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 107/2026/NQ-HĐND ngày 06/10/2026 quy định mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Mức khoán kinh phí hoạt động của MTTQ và các tổ chức CTXH cấp xã

Theo đó, mức khoán kinh phí hoạt động hằng năm đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã được quy định cụ thể theo từng tổ chức.

Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã được khoán 120 triệu đồng/tổ chức/năm;

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mỗi tổ chức được khoán 50,4 triệu đồng/năm.

Mức khoán kinh phí hoạt động đối với thôn, tổ dân phố

Đối với thôn, tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố, mức khoán được phân theo quy mô hộ gia đình và tính chất địa bàn.

Cụ thể, đối với thôn có dưới 300 hộ gia đình và tổ dân phố có dưới 450 hộ gia đình, mức khoán đối với chi bộ, thôn, tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận là 6 triệu đồng/tổ chức/năm.

Các chi hội Phụ nữ, chi hội Cựu chiến binh, chi hội Nông dân và chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được khoán 3,5 triệu đồng/tổ chức/năm.

Đối với thôn có từ 300 đến dưới 700 hộ gia đình và tổ dân phố có từ 450 đến dưới 1.000 hộ gia đình, mức khoán đối với chi bộ, thôn, tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận là 8 triệu đồng/tổ chức/năm; mỗi chi hội, chi đoàn thuộc các tổ chức chính trị - xã hội được khoán 4,3 triệu đồng/năm.

Đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, mức khoán đối với chi bộ, thôn, tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận là 10 triệu đồng/tổ chức/năm; mỗi chi hội, chi đoàn thuộc các tổ chức chính trị - xã hội được khoán 7 triệu đồng/năm.

Mức khoán này đồng thời áp dụng đối với thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo và thôn đặc biệt khó khăn.

Căn cứ thực tiễn, UBND cấp xã trình HĐND phân bổ thêm kinh phí ngoài mức khoán

Nghị quyết cũng quy định, căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, tình hình thực hiện nhiệm vụ và khả năng cân đối ngân sách, UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp phân bổ thêm kinh phí cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố ngoài mức khoán được quy định.

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2026, làm cơ sở lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Đồng thời thay thế Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) về quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở phường, xã, dưới phường, xã và mức khoán kinh phí hoạt động tổ dân phố, thôn.