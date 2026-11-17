Ngày 17/11, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố Bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026. Đây là năm thứ 20 bảng xếp hạng được công bố, tính từ năm 2007.

Bên cạnh danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Vietnam Report tiếp tục công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất, ghi nhận những thay đổi về quy mô và vị thế của các doanh nghiệp trong nền kinh tế.

HAI DOANH NGHIỆP CỦA TỶ PHÚ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO CÙNG THĂNG HẠNG

Theo bảng xếp hạng năm 2026, Vingroup tiếp tục dẫn đầu Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Đứng ngay sau là Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long và Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động. Cả ba doanh nghiệp giữ nguyên vị trí so với năm 2025. VPBank cũng duy trì vị trí thứ tư. Trong khi đó, Techcombank tăng một bậc, từ vị trí thứ sáu năm 2025 lên thứ năm năm 2026, vượt Tập đoàn Masan.

Hai doanh nghiệp gắn liền với tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đều thăng hạng.

Cụ thể, Vietjet tăng từ vị trí thứ bảy lên thứ sáu, vượt Masan để tiến sâu hơn vào nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, HDBank tăng hai bậc, từ vị trí thứ mười lên thứ tám, vượt FPT và Vinamilk theo thứ hạng năm trước.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietjet và HDBank cùng góp mặt trong Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Tại kỳ công bố năm 2025, hai doanh nghiệp lần đầu đồng thời xuất hiện trong nhóm này.

Ở chiều ngược lại, Masan giảm hai bậc, từ thứ năm xuống thứ bảy. FPT cũng lùi một bậc, từ vị trí thứ tám xuống thứ chín. Danh sách năm nay còn ghi nhận sự góp mặt của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ở vị trí thứ mười, thay thế Vinamilk – doanh nghiệp từng đứng thứ chín năm 2025.

EVN TRỞ LẠI TOP 10 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM

Ở bảng xếp hạng chung, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tiếp tục giữ vị trí doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026. Đây cũng là doanh nghiệp đứng đầu danh sách năm 2025. Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) duy trì vị trí thứ hai.

Thay đổi lớn nhất ở nhóm dẫn đầu là sự xuất hiện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại vị trí thứ ba. Doanh nghiệp này không nằm trong Top 10 năm 2025. Sự trở lại của EVN khiến Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) từ vị trí thứ ba xuống thứ năm. Trong khi đó, Vingroup tiếp tục giữ vị trí thứ tư, không thay đổi so với năm trước. Còn Vinacomin năm nay rời khỏi Top 10.

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) lùi một bậc xuống thứ sáu. Ba ngân hàng gồm BIDV, Agribank và VietinBank lần lượt xếp thứ bảy, tám và chín, cùng giảm một bậc so với năm 2025. Tập đoàn Hòa Phát giữ nguyên vị trí thứ mười. Doanh nghiệp rời Top 10 năm nay là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), từng đứng thứ chín trong bảng xếp hạng năm 2025.

Như vậy, trong Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026, Samsung Thái Nguyên và Petrovietnam tiếp tục giữ hai vị trí đầu. Vingroup và Hòa Phát là hai doanh nghiệp tư nhân đồng thời góp mặt trong cả hai bảng Top 10.

TỔNG DOANH THU TOP 500 DOANH NGHIỆP ĐẠT 10,4 TRIỆU TỶ ĐỒNG

Theo Vietnam Report, tổng doanh thu của 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam tăng từ 1,2 triệu tỷ đồng tại kỳ công bố năm 2007 lên 10,4 triệu tỷ đồng năm 2026, tương đương mức tăng gần 9 lần sau hai thập kỷ.

Trong đó, nhóm Công nghiệp – Xây dựng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 66,8% số doanh nghiệp trong bảng xếp hạng. Tổng doanh thu của nhóm này đạt 6.703,9 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 20,5% so với năm 2025. Nhóm Dịch vụ ghi nhận tổng doanh thu 3.496,9 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1%. Nhóm Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Thủy sản đạt 396,1 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7%.

Về hiệu quả kinh doanh, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân của các doanh nghiệp VNR500 tăng từ 13,3% năm 2025 lên 18,8% năm 2026. Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) tăng từ 6,1% lên 6,7%, còn tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) tăng từ 7,3% lên 8,3%.

Khảo sát của Vietnam Report cũng cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2026, có 71,4% doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng, 68% có lợi nhuận tăng và 68,6% ghi nhận số đơn hàng tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, 62,5% doanh nghiệp cho biết chi phí hoạt động cũng gia tăng.