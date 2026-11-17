Theo thông tin công bố, dự án được triển khai trên diện tích hơn 22,4ha với tổng mức đầu tư hơn 1.558 tỷ đồng. Trong đó, hơn 417 tỷ đồng dành cho hệ thống thiết bị.

Khi hoàn thành, nhà máy có dây chuyền giết mổ heo công suất 240 con/giờ và hệ thống dây chuyền sản xuất thực phẩm chế biến gồm xúc xích, thịt nguội, đồ hộp, giò, lạp xưởng... với tổng công suất gần 35.000 tấn/năm.

Trải qua 56 năm hình thành và phát triển, Vissan đã từng bước mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp cả nước.

Hiện, Vissan là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành Viên (Satra).

Bên cạnh trụ sở và cơ sở sản xuất chính rộng 14,8ha tại 420 Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM, công ty còn phát triển nhà máy chế biến thực phẩm tại Bắc Ninh; hệ thống chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng; cùng các cơ sở chăn nuôi ở Bình Thuận và Bình Dương.

Năng lực sản xuất hiện tại của Vissan gồm 3 dây chuyền giết mổ heo, công suất 120 con/giờ/dây chuyền; 2 dây chuyền giết mổ bò, công suất 30 con/giờ/dây chuyền và hệ thống dây chuyền sản xuất thực phẩm chế biến, với tổng công suất trên 30.000 tấn/năm.

Nhờ đó, mỗi năm, công ty cung ứng ra thị trường khoảng 30.000 tấn thực phẩm chế biến và 20.000 tấn thực phẩm tươi sống. Sản phẩm được phân phối qua hơn 45 cửa hàng giới thiệu sản phẩm, hơn 700 siêu thị và cửa hàng tiện lợi, 140 nhà phân phối cùng khoảng 90.000 điểm bán tại kênh truyền thống trên cả nước; đồng thời được xuất khẩu đến nhiều thị trường như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông...

Theo ông Lê Minh Tuấn, Tổng giám đốc Vissan, trước nhu cầu tiêu thụ thực phẩm ngày càng cao của thị trường trong nước và định hướng mở rộng xuất khẩu, doanh nghiệp xác định việc đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất là bước đi cần thiết cho giai đoạn tiếp theo.

Việc đầu tư nhà máy mới giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm, tăng khả năng đáp ứng thị trường, củng cố năng lực cạnh tranh trong ngành thực phẩm.

Vissan hiện có 2 cổ đông lớn, sở hữu tổng cộng hơn 92% vốn. Trong đó, Satra giữ 67,77%, còn Công ty CP Masan MeatLife giữ 24,94%.

Nửa đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt khoảng 1.399 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 37,4 tỷ đồng, tăng 3,8 tỷ đồng (tương đương 11,4%) so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, sản lượng bán 6 tháng đầu năm 2026 giảm dẫn đến doanh thu bán hàng 6 tháng đầu năm 2025 giảm 21,3 tỷ đồng (khoảng 1,5%) so với 6 tháng đầu năm 2025.

Dẫu vậy, do công ty chủ động một phần nguyên liệu chính đầu vào trong nửa đầu năm 2026 nên tỷ lệ lãi gộp tốt hơn cùng kỳ, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận gộp tăng 23,3 tỷ đồng (tăng 7,7%) và làm cho lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2026 tăng 5,1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi thuế phải nộp, lợi nhuận sau thuế tăng 3,8 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 4/2026, HĐND TP.HCM thông qua danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT trên địa bàn thành phố. Trong số 33 khu đất được công bố trong danh mục, có khu đất tại địa chỉ số 420 Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, với diện tích 14,8ha – là trụ sở và cơ sở sản xuất chính của Vissan.