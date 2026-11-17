Lượng đơn hàng năm 2027 gần như đã kín, cùng kế hoạch gia tăng sản lượng và mở rộng hợp tác với các đối tác Mỹ, Nhật Bản, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đơn hàng năm 2027 gần kín, MSR chuẩn bị nâng sản lượng

Sau 9 tháng đầu năm 2026, Masan High-Tech Materials ghi nhận doanh thu 25.687 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.350 tỷ đồng. Kết quả này lần lượt vượt 27% và 74% so với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kịch bản cao trong kế hoạch cả năm.

Bên cạnh diễn biến thuận lợi của giá vonfram, sản lượng tiêu thụ và hoạt động chế biến gia tăng cũng góp phần thúc đẩy kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bước sang năm 2027, MSR đang chuẩn bị mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu từ khách hàng quốc tế.

Theo chia sẻ của Ban điều hành tại sự kiện Community Day quý III/2026, lượng đơn hàng cho năm 2027 gần như đã kín. Doanh nghiệp hiện chỉ dành lại một phần sản lượng cho các đơn hàng ngắn hạn, đồng thời đã phải từ chối một số đề nghị hợp tác do nhu cầu vượt khả năng cung ứng.

Đây là cơ sở để MSR tiếp tục triển khai kế hoạch gia tăng sản lượng vonfram từ khoảng 6.000 tấn trong năm 2026 lên gần 8.000 tấn vào năm 2027.

Song song đó, doanh nghiệp đang mở rộng năng lực chế biến tại Thái Nguyên và nghiên cứu các phương án nâng công suất trong những năm tiếp theo.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, MSR cũng tăng cường thu mua nguyên liệu từ các đối tác quốc tế, bên cạnh nguồn khai thác tại mỏ Núi Pháo. Hiện doanh nghiệp có mạng lưới cung ứng nguyên liệu từ khoảng 30 đối tác trên thế giới.

Việc kết hợp nguồn nguyên liệu tự khai thác với nguồn cung quốc tế giúp MSR chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, đồng thời tận dụng năng lực chế biến hiện có để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Từ Elmet đến Sojitz: Mở rộng hợp tác tại Mỹ và Nhật Bản

Cùng với việc gia tăng sản lượng, MSR đang mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm phát triển thị trường tiêu thụ và xây dựng nền tảng kinh doanh dài hạn.

Tháng 10/2026, Elmet Group của Mỹ hoàn tất khoản đầu tư 124,75 triệu USD để sở hữu 4,99% cổ phần MSR, tương ứng mức định giá vốn chủ sở hữu khoảng 2,5 tỷ USD. Bên cạnh khoản đầu tư, hai doanh nghiệp đã thiết lập hợp đồng thương mại có thời hạn hơn tám năm, với khối lượng tương đương khoảng 1.250 tấn vonfram quy đổi theo WO₃ mỗi năm.

Hợp tác với Elmet giúp MSR mở rộng hoạt động chế biến tại Việt Nam để phục vụ thị trường Mỹ, đồng thời có thêm cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất và dòng tiền trong dài hạn.

Tiếp nối hợp tác với đối tác Mỹ, ngày 9/11/2026, Masan Group và Sojitz Corporation, tập đoàn thương mại Nhật Bản có lịch sử hơn 160 năm, công bố ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, Sojitz dự kiến mua 5% cổ phần MSR từ một công ty con của Masan Group, với mức giá không thấp hơn giá đầu tư của Elmet. Hai bên đặt mục tiêu ký kết các thỏa thuận chính thức trước cuối năm 2026, sau khi hoàn tất các bước thẩm định và phê duyệt cần thiết.

Bên cạnh kế hoạch đầu tư cổ phần, Sojitz còn hướng tới hợp tác thương mại dài hạn với MSR, phát triển hoạt động phân phối các sản phẩm vonfram và fluorspar tại Nhật Bản. Thông qua mạng lưới khách hàng của Sojitz, MSR có cơ hội mở rộng hiện diện tại thị trường Nhật Bản, đặc biệt trong các ngành công nghiệp như bán dẫn, ô tô và hàng không vũ trụ.

Nếu được triển khai theo kế hoạch, hợp tác này sẽ bổ sung thêm một kênh phát triển thị trường quốc tế cho MSR, bên cạnh quan hệ thương mại hiện hữu với Elmet tại Mỹ.

Ngoài ra, hợp tác với GB Innovation cũng giúp MSR mở rộng nguồn cung tinh quặng từ Hàn Quốc, phục vụ hoạt động chế biến tại Việt Nam.

Các quan hệ hợp tác này cho thấy MSR đang phát triển mạng lưới kinh doanh quốc tế theo cả hai hướng: mở rộng nguồn nguyên liệu đầu vào và tăng khả năng tiếp cận khách hàng tại các thị trường công nghiệp lớn.

Mở rộng sản xuất và thị trường, tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2027

Trong năm 2026, giá vonfram tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy kết quả kinh doanh của MSR. Tuy nhiên, khi chuẩn bị cho năm 2027, doanh nghiệp đang tập trung vào những yếu tố có thể chủ động hơn, bao gồm sản lượng, nguồn nguyên liệu và mạng lưới khách hàng.

Theo Ban điều hành, ngay cả trong các kịch bản giá vonfram thấp hơn, MSR vẫn kỳ vọng kết quả kinh doanh được hỗ trợ bởi sản lượng tăng và hoạt động chế biến mở rộng.

Đáng chú ý, các hợp đồng dài hạn với đối tác quốc tế không chỉ tạo thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm mà còn giúp doanh nghiệp có cơ sở rõ ràng hơn để lên kế hoạch sản xuất và đầu tư.

Với lượng đơn hàng năm 2027 gần kín, kế hoạch nâng sản lượng và việc tiếp tục mở rộng hợp tác tại Mỹ, Nhật Bản và các thị trường khác, MSR đang từng bước xây dựng thêm các động lực tăng trưởng bên cạnh yếu tố giá vonfram.

Triển vọng thực tế vẫn phụ thuộc vào tiến độ mở rộng sản xuất, khả năng bảo đảm nguồn nguyên liệu và diễn biến thị trường. Tuy nhiên, việc kết hợp năng lực chế biến tại Việt Nam với mạng lưới đối tác quốc tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh doanh của MSR trong năm 2027 và những năm tiếp theo.