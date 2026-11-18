Thương hiệu Món Huế từng đình đám một thời.

Tháng 11/2026, Quỹ đầu tư tư nhân ADV Partners (Hong Kong, Trung Quốc) công khai thông tin với về vụ việc liên quan đến chuỗi nhà hàng Món Huế, qua thông cáo phát đi ngày 02/11 và buổi gặp gỡ báo chí vào ngày 10/11.

Dựa trên tài liệu, cùng phần chia sẻ của ông Brad Landes – Tổng giám đốc phụ trách Đầu tư và Đồng sáng lập Quỹ đầu tư ADV Partners tại buổi gặp gỡ báo chí cũng như văn bản của cơ quan Công an, diễn biến vụ việc phức tạp có thể được tóm lược theo trình tự thời gian, kéo dài trong 10 năm.

3 năm và những con số triệu USD﻿

Tháng 12/2016 , Silver Crest, pháp nhân đầu tư của ADV đã rót 50,1 triệu USD vào Huy Vietnam Group Limited, công ty mẹ thành lập ở nước ngoài của hệ thống Món Huế, để sở hữu 11,88% cổ phần.

Trong khi đó, cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã rót hơn 75 triệu USD qua các vòng đầu tư, theo ước tính từ ADV.

Cũng theo ADV, trước khi rót vốn, Quỹ đã thẩm định và thuê các đơn vị tư vấn, trong đó có một công ty luật quốc tế ( Quỹ không nêu rõ tên ). Quỹ đàm phán được ghế trong Hội đồng quản trị, quyền tiếp cận thông tin và quyền đồng thuận với một số vấn đề nhất định.

Tuy nhiên, cả ADV lẫn các nhà đầu tư khác đều không trực tiếp tham gia hoạt động điều hành doanh nghiệp hàng ngày.

Hồ sơ đầu tư có cam kết rằng thông tin tài chính và phi tài chính được cung cấp là trung thực, đầy đủ và chính xác trên mọi khía cạnh trọng yếu.

Sau khi rót vốn, ADV tham gia Hội đồng quản trị, yêu cầu cung cấp thông tin tài chính và đề nghị tăng cường các biện pháp kiểm soát.

Trong hai năm 2017-2018, ban lãnh đạo Huy Vietnam đã ký các hợp đồng xây dựng bếp trung tâm tại Long An và Hà Nội. Theo ADV, các hợp đồng này chưa bao giờ được Hội đồng quản trị phê duyệt, nhưng hơn 25 triệu USD được ghi nhận là đã thanh toán.

Sau khi tra soát, Quỹ cho biết các nhà thầu xây dựng dự án bếp trung tâm không có thông tin công khai, hồ sơ dự thầu không được đánh giá phù hợp, và có trường hợp tiền được ghi nhận thanh toán trước cả khi bên nhận thầu được đăng ký thành lập ( Quỹ có danh sách các đơn vị nhà thầu này ).

Tháng 12/2018 , Hội đồng quản trị ghi nhận số dư tiền mặt do công ty báo cáo đã giảm khoảng 22 triệu USD chỉ trong một tháng.

Đại diện ADV gọi đây là diễn biến "đáng báo động" và Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành, với ông Huy Nhật là đại diện, giải trình.

Sau đó, Quỹ được cung cấp các lệnh thanh toán giải thích số tiền giảm liên quan tới việc đặt cọc cho dự án bếp trung tâm.

Lưu ý thêm, Hội đồng quản trị đã thảo luận về chủ trương triển khai các dự án bếp trung tâm, nhưng chưa phê duyệt các hợp đồng cụ thể, đối tác thực hiện hoặc các khoản thanh toán tạm ứng.

Sau khi biết về các giao dịch này và bày tỏ quan ngại, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành chấm dứt các hợp đồng liên quan, đồng thời thu hồi các khoản tiền đã thanh toán.

Đối với thông tin này, trả lời câu hỏi phóng viên về khả năng Quỹ đã thiếu sót trong giám sát đầu tư, ông Brad Landes cho rằng: Việc thẩm định và giám sát phụ thuộc vào tính xác thực của thông tin được cung cấp. "Hội đồng quản trị chỉ có thể giám sát dựa trên những thông tin được cung cấp", ông trao đổi trực tuyến từ điểm cầu Hong Kong.

Tháng 8/2019 , Hội đồng quản trị được ban điều hành thông báo khoản 15 triệu USD tiền cọc dự án bếp trung tâm đã được thu hồi, bên cạnh khoản 1,5 triệu USD bị giữ làm tiền phạt, kèm sao kê làm bằng chứng.

Tuy nhiên, sau này, Quỹ ADV mới phát hiện ra số tiền này chưa bao giờ quay về tài khoản, với các bằng chứng liên quan tài chính đã bị làm giả.

Cũng tại thời điểm này, Hội đồng quản trị yêu đã cầu ông Huy Nhật, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Huy Vietnam, từ nhiệm.

Nguyên nhân xuất phát những lo ngại về việc sử dụng vốn và thông tin tài chính cung cấp cho Hội đồng quản trị.

Tiếp đó, người đại diện theo pháp luật của một trong hai công ty con tại Việt Nam của Huy Vietnam đã được thay đổi, theo quỹ là qua các quy trình phù hợp, nhằm bảo vệ tài sản công ty.

Món Huế 'sụp đổ' ﻿

Tháng 9-10/2019 , hơn 200 nhà hàng trên cả nước của Huy Vietnam ( trong đó, Món Huế có khoảng 80 cửa hàng, bên cạnh các thương hiệu khác cùng hệ thống ) bất ngờ đóng cửa bởi quyết định đơn phương của nhà sáng lập Huy Nhật.

Theo ADV, việc đóng cửa không được Hội đồng quản trị thông qua trong khi Ban điều hành đã không thể liên lạc được; nhân viên và nhà cung cấp chưa được thanh toán các khoản tiền liên quan.

Quỹ cho rằng, thời điểm đó, nhiều cửa hàng không thua lỗ, hợp đồng thuê mặt bằng vẫn còn hiệu lực, nhưng trang thiết bị đã bị bán. Sau đó, các nhà đầu tư đã tiến hành các thủ tục pháp lý, bao gồm việc xin áp dụng các biện pháp bảo toàn tài sản tại các khu vực tài phán ngoài Việt Nam.

Từ thời điểm này, Quỹ không còn liên hệ trực tiếp với ông Huy Nhật.

Ngày 4/11/2019 , nhóm nhà đầu tư gửi đơn tố giác sự việc lên Bộ Công an.

Theo Thông báo số 2247/TB-VPCQCSĐT ngày 20/8/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, hai đơn vị đứng tên tố giác là Công ty Huy Vietnam (Hong Kong) Limited và Huy Vietnam Group Limited, chính là công ty mẹ mà ADV rót vốn.

Đơn này tố giác ông Huy Nhật, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế, cùng bà Trần Thị Thanh Tâm, ông Nguyễn Minh Bửu và bà Ngô Thị Mỹ Hạnh đã chiếm đoạt 1.269 tỷ đồng trong quá trình điều hành hai công ty.

Trước đó, vào ngày 18/8/2021 , Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại hai doanh nghiệp nêu trên.

Từ năm 2022 đến nay , ADV cho biết vẫn tiếp tục phối hợp và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng, nhưng vụ việc chưa có thêm thông tin cập nhật.

Một số diễn biến chính trong vụ việc lùm xùm giữa Quỹ đầu tư ADV Partners và ông Huy Nhật, Nhà sáng lập Công ty Huy Vietnam, đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế.

Cuộc thâu tóm doanh nghiệp hay phi vụ chiếm đoạt tiền?

Tại cuộc gặp gỡ báo chí vào ngày 10/11 , phóng viên đặt câu hỏi với đại diện ADV như sau: "Ông Huy Nhật từng cho rằng tranh chấp phát sinh giữa Quỹ và Ban điều hành đến từ bất đồng trong quản trị doanh nghiệp, khi các nhà đầu tư nước ngoài muốn gia tăng quyền kiểm soát và tìm cách loại ông Huy Nhật khỏi vị trí điều hành, trong đó có việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Điều này đúng không?"

ADV đã bác bỏ cách mô tả trên. Theo ông Brad Landes, tranh chấp kinh doanh thường liên quan đến chiến lược, quyền kiểm soát hoặc phương thức điều hành, và được giải quyết trong phạm vi Hội đồng quản trị hoặc tòa án dân sự.

Tuy nhiên, vụ việc tại Huy Vietnam Group Limited lại liên quan đến việc chiếm đoạt tiền của công ty và làm giả các thông tin tài chính. Việc yêu cầu ông Huy Nhật từ nhiệm, theo đại diện quỹ, “là việc Hội đồng quản trị thực hiện trách nhiệm của mình, không phải hành động thâu tóm quyền kiểm soát”.

Dẫu vậy, ADV cũng khẳng định việc các cáo buộc có được chứng minh hay không thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng và tòa án, chứ không phải do quỹ đầu tư này hay ông Huy Nhật tự quyết định.

"Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ ai đưa ra kết luận trước về việc có tội hay vô tội”, đại diện ADV nói. "Chúng tôi đã tuân thủ quy trình. Điều chúng tôi mong muốn là quy trình đó sẽ có thông tin về một kết quả cụ thể".