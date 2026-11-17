ADV Partners là quỹ đầu tư tư nhân hoạt động tại châu Á, có văn phòng tại Hồng Kông, Singapore, Thượng Hải và Mumbai. Theo quỹ, ADV đã đầu tư khoảng 50,1 triệu USD thông qua Silver Crest để sở hữu 11,88% cổ phần thiểu số tại Huy Vietnam Group Limited, công ty mẹ mở tại nước ngoài.

Tổng vốn đầu tư đến từ nhóm các nhà đầu tư nước ngoài qua các vòng gọi vốn lên tới hơn 75 triệu USD. Quỹ cho biết mình nắm một ghế trong hội đồng quản trị và quyền quản trị được thực hiện trên cơ sở tập thể, còn việc vận hành nhà hàng, quản lý tài khoản ngân hàng, đàm phán thuê mặt bằng hay thanh toán cho nhà cung cấp thuộc trách nhiệm của ban điều hành do ông Huy Nhật đứng đầu.

Vụ án được khởi tố từ năm 2021

Theo Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm số 2247/TB-VPCQCSĐT ngày 20/8/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cơ quan này đã nhận đơn tố giác của Công ty Huy Vietnam (Hong Kong) Limited và Công ty Huy Vietnam Group Limited (đăng ký tại Quần đảo Cayman).

Đơn tố giác ông Huy Nhật, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế, cùng ba cá nhân khác từng giữ vị trí quản lý tại hai doanh nghiệp này, có hành vi chiếm đoạt 1.269 tỷ đồng trong quá trình điều hành.

Sau khi kiểm tra, xác minh, ngày 18/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 49/QĐ-VPCQCSĐT đối với vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại hai công ty.

Theo ADV, chỉ vài tuần sau khi đơn được nộp năm 2019, quỹ được thông báo tài sản cá nhân của ông Huy Nhật tại Việt Nam đã bị phong tỏa và biện pháp hạn chế xuất cảnh đã được áp dụng. ADV cho biết sau khi vụ án được khởi tố, hồ sơ được chuyển sang giai đoạn xem xét việc truy tố, nhưng theo thông tin quỹ có được, đến nay chưa có quyết định tiếp theo nào được ban hành.

Số dư tiền mặt giảm 22 triệu USD chỉ trong 1 tháng

ADV cho biết, theo thời gian, kết quả kinh doanh của Huy Vietnam không đạt kế hoạch, việc khai trương nhà hàng mới bị trì hoãn và quá trình kiểm toán bị đình trệ. Tháng 12/2018, số dư tiền mặt do công ty báo cáo giảm khoảng 22 triệu USD chỉ trong một tháng.

Khi hội đồng quản trị đặt câu hỏi, các nhà đầu tư được cung cấp lệnh thanh toán tiền đặt cọc cho các hợp đồng xây dựng bếp trung tâm tại Long An và Hà Nội với tổng giá trị hơn 25 triệu USD. Theo ADV, biên bản họp hội đồng quản trị gần nhất trước đó, vào tháng 10/2018, vẫn ghi nhận chưa phê duyệt bất kỳ khoản chi đầu tư nào cho dự án bếp trung tâm.

Tháng 8/2019, hội đồng quản trị được thông báo 15 triệu USD tiền đặt cọc đã được thu hồi, ngoài khoản 1,5 triệu USD giữ lại làm tiền phạt, kèm sao kê ngân hàng chứng minh; tuy nhiên, theo ADV, khoản tiền này trên thực tế chưa được hoàn trả.

Theo ADV, trong tâm của đơn tố giác vào năm 2019 nằm ở các sao kê ngân hàng. Các nhà đầu tư được cung cấp sao kê thể hiện tài khoản của Huy Vietnam tại một ngân hàng có số dư hơn 80 triệu USD.

Tháng 10/2019, sau khi ông Huy Nhật không còn là người đại diện theo pháp luật, đại diện nhà đầu tư đến làm việc với ngân hàng và được ngân hàng thông báo không có hồ sơ về tài khoản này, một số tài khoản thực tế khác của công ty ghi nhận lượng tiền có khoảng 16.000 USD. ADV cho biết năm 2020, khi tòa án yêu cầu xác minh, ngân hàng đã chính thức xác nhận tài khoản nói trên không tồn tại trên hệ thống.

Ngoài hai nội dung này, ADV cho biết kiểm toán viên của công ty từng đặt nghi vấn về giá mua đất và không chấp nhận kết quả định giá được đưa ra để giải trình.

Theo chia sẻ của đại diện quỹ ADV, đến cuối năm 2019, toàn bộ hơn 200 nhà hàng đã bị đóng cửa mà không có sự thông qua của hội đồng quản trị. “Nhiều cửa hàng trong số đó không phải là điểm kinh doanh thua lỗ: hợp đồng thuê mặt bằng vẫn còn hiệu lực nhưng trang thiết bị đã bị bán đi”, đại diện ADV nói thêm.

ADV cho biết toàn bộ tài liệu liên quan, gồm lệnh thanh toán, biên bản họp, tài liệu về việc hoàn tiền, các sao kê và văn bản xác nhận của ngân hàng, đã được nộp cho cơ quan chức năng trong hai năm 2019 và 2020.

Không phải tranh chấp quản trị

Trước đây, ông Huy Nhật từng cho rằng tranh chấp phát sinh từ bất đồng về quản trị doanh nghiệp, đồng thời cho rằng các nhà đầu tư nước ngoài muốn gia tăng quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh và tìm cách loại ông khỏi ban điều hành. ADV không đồng tình với cách nhìn này.

Theo quỹ, tháng 8/2019, hội đồng quản trị đã ghi nhận bằng văn bản những quan ngại nghiêm trọng về việc sử dụng vốn, thông tin tài chính và các hoạt động không được thông qua, đồng thời yêu cầu ông Huy Nhật từ nhiệm. ADV mô tả đây là việc hội đồng thực hiện trách nhiệm của mình chứ không phải hành động thâu tóm quyền kiểm soát, đồng thời cho biết việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền ký giao dịch ngân hàng được thực hiện qua các quy trình doanh nghiệp phù hợp nhằm bảo vệ tài sản công ty. Quỹ khẳng định hội đồng quản trị không quyết định việc đóng cửa hơn 200 nhà hàng.

Về công tác thẩm định trước khi rót vốn, ADV cho biết quỹ đã thuê các đơn vị tư vấn chuyên môn, trong đó có một công ty luật quốc tế, đàm phán quyền đại diện tại hội đồng quản trị, quyền tiếp cận thông tin và quyền đồng thuận đối với một số vấn đề. Tài liệu đầu tư cũng bao gồm các cam đoan rằng thông tin tài chính và phi tài chính được cung cấp là trung thực, đầy đủ và chính xác trên mọi khía cạnh trọng yếu.Theo quỹ, hội đồng quản trị chỉ có thể giám sát dựa trên thông tin được cung cấp, và khi thông tin đó sai lệch, cơ chế quản trị không thể vận hành hiệu quả.

Song song với quá trình tại Việt Nam, năm 2019 các nhà đầu tư đã khởi xướng thủ tục trọng tài tại Hồng Kông theo thỏa thuận cổ đông. ADV cho biết thủ tục này nhằm đề nghị ban hành các lệnh bảo toàn tài sản bên ngoài Việt Nam, không nhằm giải quyết chính các cáo buộc và không thay thế quá trình tố tụng trong nước.

Ba đề nghị của nhà đầu tư

Theo ADV, kể từ khi vụ án được khởi tố, phần lớn trao đổi với cơ quan điều tra xoay quanh các yêu cầu bổ sung tài liệu, trong đó có yêu cầu giải trình cách quỹ đầu tư tư nhân huy động vốn, danh tính nhà đầu tư và nguồn tiền; quỹ cho biết đã trả lời đầy đủ kèm tài liệu được chứng thực.

Quỹ đặt ra ba câu hỏi: vụ việc hiện ở giai đoạn nào, còn những vấn đề gì chưa được giải quyết và khi nào sẽ có quyết định tiếp theo. Đi kèm là ba đề nghị, gồm xác định rõ bước tiếp theo của quy trình tố tụng và đưa ra kết luận kịp thời theo pháp luật Việt Nam; tiếp tục xác minh, bảo toàn và thu hồi tài sản liên quan, kể cả tài sản có thể đã được chuyển ra nước ngoài; và xây dựng lộ trình để nhà đầu tư, nhà cung cấp và người lao động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Về thiệt hại, ADV cho biết công tác thu hồi tài sản vẫn đang được tiếp tục, nhấn mạnh mình không phải bên duy nhất chịu thiệt hại và vẫn đang chờ đợi công lý được thực thi.