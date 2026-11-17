Ngày 17/11, tại TP.HCM, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức Diễn đàn “Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt”. Sự kiện có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cùng khoảng 300 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng và đối tác công nghệ.

Tại diễn đàn, Viettel công bố chương trình hỗ trợ chuyển đổi số dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại TP.HCM, với tổng giá trị ưu đãi dự kiến lên tới 370 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị này giới thiệu hệ sinh thái giải pháp số phục vụ nhiều nhóm khách hàng, từ cửa hàng nhỏ đến các tập đoàn lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Hộ kinh doanh và công ty được hỗ trợ những gì?

Theo Viettel, chương trình được triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Viettel TP.HCM, với tổng giá trị ưu đãi dự kiến lên tới 370 tỷ đồng, tập trung vào ba nhóm giải pháp thiết yếu.

Đầu tiên là quản lý bán hàng thông qua Viettel Tendoo, giúp hộ kinh doanh theo dõi hàng hóa, doanh thu, đơn hàng và hóa đơn, giảm thời gian ghi chép sổ sách.

Nhóm thứ hai là quản trị doanh nghiệp, với Tendoo Workspace hỗ trợ quản lý nhân sự, số hóa quy trình làm việc và phối hợp giữa các bộ phận. Nhóm còn lại là hợp đồng điện tử, giúp đơn giản hóa việc ký kết, quản lý và lưu trữ hồ sơ.

Bên cạnh ưu đãi về chi phí, Viettel sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp phù hợp và đưa vào sử dụng thực tế.

Bà Nguyễn Hà Thành, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom, cho biết chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi công nghệ được ứng dụng hiệu quả và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Theo bà, Viettel sẵn sàng đồng hành từ khảo sát nhu cầu, lựa chọn giải pháp đến triển khai, hỗ trợ sử dụng và đánh giá hiệu quả, thay vì chỉ dừng lại ở việc cung cấp phần mềm.

Bà Nguyễn Hà Thành, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom

Thực tế, một số khách hàng đã ghi nhận hiệu quả sau khi ứng dụng giải pháp của Viettel. Chẳng hạn, cửa hàng Ô mai Gia Bảo tại Hà Nội cho biết việc sử dụng Tendoo giúp giảm thời gian tổng hợp số liệu bán hàng từ 2 giờ mỗi ngày xuống còn vài phút. Chủ cửa hàng đánh giá công việc bán hàng nhẹ đi khoảng 70–80% so với trước.

Trong khi đó, Công ty Xây lắp điện Hecico tại Hải Phòng ứng dụng giải pháp số hóa quy trình phê duyệt, điều hành và phối hợp công việc giữa các dự án trên ba miền. Theo thông tin Viettel cung cấp, thời gian xử lý một quy trình phê duyệt đã giảm từ 2–3 ngày xuống còn vài phút.

Viettel đưa hệ sinh thái công nghệ tới doanh nghiệp Việt

Bên cạnh chương trình ưu đãi, Viettel còn giới thiệu hệ sinh thái kết nối hoạt động bán hàng, quản trị và chăm sóc khách hàng trên cùng nền tảng. Trong đó, ứng dụng Tammi cho phép người dùng nhắn tin, gọi điện và trao đổi trực tuyến, với chính sách miễn cước dữ liệu di động dành cho thuê bao Viettel.

Đáng chú ý, dịch vụ Tammi OA có thể tích hợp vào phần mềm quản lý bán hàng Tendoo thông qua Tendoo Marketing. Nhờ đó, các cửa hàng và công ty có thể gửi thông báo khuyến mại, nhắc lịch, chúc mừng sinh nhật hoặc chăm sóc khách hàng tự động ngay từ hệ thống quản lý, thay vì phải liên hệ với từng người. Theo Viettel, Tammi hiện có 23 triệu người dùng và đặt mục tiêu đạt 100 triệu người dùng.

Hệ sinh thái còn bao gồm các giải pháp điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và viễn thông. Với các tập đoàn lớn và doanh nghiệp FDI, Viettel có thể tư vấn, thiết kế và tích hợp giải pháp riêng theo nhu cầu. Viettel cho biết hiện có mạng lưới triển khai tại 34 tỉnh, thành phố với khoảng 20.000 nhân sự chuyên trách, hỗ trợ khách hàng từ tư vấn đến vận hành.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định chuyển đổi số cần lan tỏa đến các đơn vị kinh doanh quy mô nhỏ.

“Chuyển đổi số không phải là việc riêng của doanh nghiệp lớn. Một cửa hàng nhỏ nhận thanh toán bằng mã QR, xuất được hóa đơn điện tử và bán hàng trực tuyến cũng đã là một bước chuyển đổi số có ý nghĩa”, ông Vũ nhấn mạnh.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại sự kiện

Theo định hướng của Thành phố, khoảng 200 doanh nghiệp sẽ được lựa chọn làm mô hình chuyển đổi số toàn diện. TP.HCM cũng thúc đẩy các chương trình cung cấp giải pháp chi phí thấp hoặc miễn phí tại 168 phường, xã, đặc khu.

Từ chương trình tại TP.HCM, Viettel Telecom mong muốn mở rộng mô hình hợp tác với các địa phương khác trên toàn quốc. Diễn đàn cũng là hoạt động hưởng ứng Vibrant HCMC, chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 – Tết Nguyên đán 2027 của TP.HCM, trong đó thúc đẩy ứng dụng công nghệ và nền tảng số để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.