‏Gần 300 hồ sơ ứng tuyển trong đợt tuyển dụng đầu tiên‏

‏Trong hai ngày 13–14/11, Công ty TNHH Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị – doanh nghiệp dự án do liên danh T&T Group và CIENCO4 đầu tư, đã tổ chức đợt tuyển dụng nhân sự đầu tiên tại CHK Đồng Hới và Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị, cơ sở Đông Hà. ‏

‏Chỉ trong hai ngày tuyển dụng, số lượng hồ sơ ứng tuyển đạt gần 300 hồ sơ. Đợt tuyển dụng thu hút nhiều nhóm lao động với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm khác nhau, từ sinh viên mới tốt nghiệp đại học, kỹ sư công nghệ thông tin đến những lao động kỹ thuật đã có nhiều năm kinh nghiệm. Đáng chú ý, bên cạnh nhu cầu tìm kiếm việc làm, nhiều ứng viên bày tỏ mong muốn được làm việc tại một công trình hàng không ngay trên quê hương, có cơ hội phát triển nghề nghiệp và ổn định cuộc sống gần gia đình.‏

‏Sự đa dạng về độ tuổi, trình độ và kinh nghiệm của các ứng viên cho thấy sức hút bước đầu của cơ hội nghề nghiệp tại CHK Quảng Trị, đồng thời cho thấy nhu cầu được làm việc, phát triển nghề nghiệp tại địa phương của nhiều lao động, đặc biệt là lực lượng nhân sự trẻ.‏

‏Các ứng viên tham gia phỏng vấn tuyển dụng nhân sự tại Cảng hàng không Quảng Trị‏

‏Đáng chú ý, đợt tuyển dụng có sự đồng hành của Tổng công ty CHK Việt Nam (ACV), đặc biệt là đội ngũ quản lý và cán bộ chuyên môn tại CHK Đồng Hới - đơn vị trực thuộc ACV. Không chỉ hỗ trợ địa điểm, cơ sở vật chất và công tác tổ chức, các cán bộ quản lý, chuyên gia có kinh nghiệm của ACV và CHK Đồng Hới còn trực tiếp tham gia hội đồng phỏng vấn, phối hợp cùng doanh nghiệp dự án đánh giá năng lực ứng viên.‏

‏Theo đại diện CHK Quảng Trị, hoạt động khai thác CHK đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận, từ kỹ thuật, quản lý khu bay, điều hành khai thác đến phục vụ hành khách. Mỗi vị trí gắn với những tiêu chuẩn chuyên môn, quy trình nghiệp vụ và yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, an ninh hàng không. Vì vậy, quá trình tuyển dụng không chỉ xem xét bằng cấp và kinh nghiệm mà còn chú trọng tư duy, khả năng học hỏi và triển vọng phát triển lâu dài của ứng viên. Việc chủ động tuyển dụng ngay trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng cũng giúp doanh nghiệp dự án có thêm thời gian lựa chọn, đào tạo và chuẩn bị đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu vận hành, khai thác sân bay. ‏

‏Từ hoàn thiện đường băng đến chuẩn bị bộ máy vận hành‏

‏Đợt tuyển dụng đầu tiên của CHK Quảng Trị diễn ra trong bối cảnh dự án đang bước vào giai đoạn quan trọng, với nhiều hạng mục hạ tầng cơ bản hoàn thiện và công tác chuẩn bị khai thác được triển khai song song.‏

‏Tính đến cuối tháng 10/2026, tổng khối lượng thi công dự án đã đạt hơn 80%. Trong đó, sân đỗ máy bay, đường cất hạ cánh, đường lăn đã hoàn thành. Theo kế hoạch, đài kiểm soát không lưu và nhà điều hành dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026, hạ tầng cảnh quan hoàn thiện trong tháng 2/2027, các hạng mục thiết bị phục vụ bay và nhà ga hoàn thành trước ngày 15/3/2027.‏

‏CHK Quảng Trị đã tổ chức chuyến bay kỹ thuật kiểm tra tĩnh không và chướng ngại vật khu vực đường cất hạ cánh‏

‏Cùng với việc hoàn thiện các hạng mục xây dựng, chủ đầu tư dự án cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các hệ thống thiết bị phục vụ quản lý, điều hành bay, đồng thời triển khai công tác kiểm tra, nghiệm thu công trình theo quy định. Song song với thi công, doanh nghiệp dự án cũng đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị các điều kiện khai thác; triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực và chuẩn bị các dịch vụ phục vụ hoạt động hàng không. ‏

‏Trước đó, ngày 15/10, CHK Quảng Trị đã thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên nhằm rà soát, kiểm tra tĩnh không và chướng ngại vật tại khu vực đường cất hạ cánh. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật để chuẩn bị đưa sân bay đi vào khai thác. ‏

‏Không chỉ tập trung hoàn thiện hạ tầng và các điều kiện vận hành, T&T Group cũng đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các hãng hàng không và các đơn vị liên quan nghiên cứu phát triển mạng đường bay, kết nối thị trường, quảng bá điểm đến, phát triển nguồn khách…nhằm chuẩn bị cho sân bay đi vào khai thác.‏

‏Ngày 19/10, UBND tỉnh Quảng Trị, ACV và T&T Group đã ký kết thỏa thuận hợp tác, tập trung vào phát triển mạng đường bay, xúc tiến thương mại, du lịch và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026–2030. Bên cạnh đó, T&T Group và Công ty CHK Quảng Trị cũng đang tiếp tục phối hợp với ACV trong công tác chuẩn bị tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng các điều kiện khai thác.‏

‏UBND tỉnh Quảng Trị, T&T Group và ACV ký kết hợp tác‏

‏Trước đó, ngày 15/10, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển vận tải hàng không giai đoạn 2026–2030 với ba hãng hàng không gồm Vietravel Airlines, Vietjet Air và Sun PhuQuoc Airways. Trong đó, Hà Nội và TP.HCM được xác định là những thị trường kết nối ưu tiên trong giai đoạn đầu, trước khi nghiên cứu mở rộng đến các điểm đến khác trên cơ sở nhu cầu thực tế.‏

‏Trong bối cảnh dự án đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, đợt tuyển dụng đầu tiên của CHK Quảng Trị có ý nghĩa quan trọng. Đây là một bước chuẩn bị nguồn lực phục vụ mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại trong tháng 3/2027, trước dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 – 7/4/2027), đồng thời đón đầu cơ hội từ Năm Du lịch quốc gia 2027 do tỉnh Quảng Trị đăng cai,‏

‏CHK Quảng Trị có quy mô 265,372 ha, vốn đầu tư khoảng 5.800 tỷ đồng, do liên danh T&T – CIENCO 4 làm chủ đầu tư. Đây là dự án CHK thứ hai trên cả nước được triển khai theo phương thức PPP. Theo quy hoạch điều chỉnh, dự án được nâng cấp từ cấp 4C lên cấp 4E, hướng tới khả năng tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng và đáp ứng nhu cầu phát triển vận tải hàng không trong dài hạn.‏