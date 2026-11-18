Khoảng cách năng suất lao động đang là bài toán đau đầu của các nhà quản trị. Theo dữ liệu năm 2025, GDP trên mỗi lao động của Việt Nam đạt 27.957 USD, chỉ bằng khoảng 55% mức trung bình toàn cầu. Cùng với đó, 84% lực lượng lao động tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thừa nhận họ đang cạn kiệt thời gian và năng lượng để hoàn thành công việc. Thực tế này đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm kiếm một phương thức vận hành hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, việc sử dụng các công cụ AI phân tán, thiếu kiểm soát trên internet (Shadow AI) đang tạo ra những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Thách thức cốt lõi của các nhà lãnh đạo hiện nay là tích hợp AI vào một nền tảng năng suất chung, nơi dữ liệu được bảo vệ và hiệu quả được chuẩn hóa.

Microsoft 365 Copilot: Giải pháp AI toàn diện cho luồng công việc Microsoft 365 Copilot Business không phải là một phần mềm độc lập cần thời gian dài để học hỏi. Đây là một lớp năng lực AI thông minh được nhúng trực tiếp vào hệ sinh thái ứng dụng cốt lõi của doanh nghiệp bao gồm Word, Excel, PowerPoint, Outlook và Teams. Theo nghiên cứu Total Economic Impact, giải pháp này giúp các tổ chức đạt tỷ suất hoàn vốn (ROI) lên tới 116% và tiết kiệm trung bình 9 giờ làm việc cho mỗi người dùng mỗi tháng.

Tỷ trọng thời gian dành cho các công việc quản trị được giảm thiểu tối đa:

Trên Microsoft Teams: Copilot tái định nghĩa văn hóa hội họp. Hệ thống tự động theo dõi tiến trình thảo luận, tổng hợp ý chính theo thời gian thực và tự động trích xuất các quyết định, phân chia đầu việc (action items) ngay khi kết thúc.

Trong Outlook: Giải pháp giải quyết triệt để tình trạng quá tải thông tin. Copilot phân tích các chuỗi email phức tạp, tóm tắt bối cảnh và đề xuất các bản nháp phản hồi chuyên nghiệp, nhất quán với văn phong của doanh nghiệp.

Với Word và PowerPoint: Copilot đóng vai trò như một trợ lý soạn thảo và thiết kế đắc lực. Từ những dữ liệu thô, hệ thống có khả năng khởi tạo các bản báo cáo kinh doanh chi tiết hoặc chuyển đổi văn bản thành các bản trình bày PowerPoint trực quan chỉ trong vài phút.