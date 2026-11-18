Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) giảm xuống còn 13.500 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất trong khoảng 16 tháng, kể từ phiên 29/7/2025, khi HAG đóng cửa ở mức 13.300 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh).

Trong phiên giao dịch sáng 18/11, cổ phiếu HAG tiếp tục giảm xuống 13.450 đồng/cổ phiếu, mất 0,37% so với tham chiếu, vốn hóa thị trường của Hoàng Anh Gia Lai hiện vào khoảng 17.000 tỷ đồng. So với mức giá 18.600 đồng/cổ phiếu ghi nhận ngày 25/11/2025, cổ phiếu HAG hiện đã giảm 28%.

BẦU ĐỨC CHI HƠN 300 TỶ ĐỒNG MUA CỔ PHIẾU, TẠM LỖ GẦN 40 TỶ ĐỒNG

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/4/2026, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức từng khuyến khích cổ đông mua thêm cổ phiếu khi thị giá giảm.

"Cổ đông mà có tiền thì cứ giống tôi, mua thêm. 1-2 năm nữa mà lỗ, cứ kêu ông Đức ra chửi. Tôi không cam kết sẽ mua lại, nhưng cam kết nếu lỗ cứ kêu tôi ra chửi", ông Đức chia sẻ.

Không chỉ đưa ra lời khuyên, Chủ tịch HAGL đã trực tiếp mua thêm cổ phiếu. Từ tháng 3 đến đầu tháng 7/2026, ông Đức thực hiện thành công 5 đợt mua vào, với tổng khối lượng 21 triệu cổ phiếu HAG.

Cụ thể, đợt đầu tiên diễn ra từ ngày 11-18/3 với 5 triệu cổ phiếu. Sau đó, ông tiếp tục mua 4 triệu cổ phiếu trong mỗi đợt giao dịch kết thúc vào các ngày 16/4, 12/5, 22/6 và 7/7.

Sau 5 lần mua, lượng cổ phiếu HAG do cá nhân bầu Đức nắm giữ tăng từ gần 305 triệu lên gần 326 triệu đơn vị, tương đương 25,72% vốn điều lệ. Tổng số tiền chi ra ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Theo ước tính dựa trên giá đóng cửa tại thời điểm kết thúc từng đợt mua, tổng giá vốn của 21 triệu cổ phiếu này vào khoảng 319-321 tỷ đồng.

Với thị giá 13.500 đồng/cổ phiếu tại phiên 17/11, số cổ phiếu nói trên chỉ còn giá trị thị trường khoảng 283,5 tỷ đồng. Như vậy, khoản đầu tư của bầu Đức đang tạm lỗ khoảng 35,5-37,5 tỷ đồng, tương đương 11-12% vốn bỏ ra.

LỢI NHUẬN 9 THÁNG TĂNG GẤP ĐÔI, CHỦ YẾU NHỜ KHOẢN THU NHẬP BẤT THƯỜNG

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần gần 1.909 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 470 tỷ đồng, tăng khoảng 9%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận doanh thu thuần gần 4.948 tỷ đồng, giảm 11,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.674 tỷ đồng, tăng gần 104%, tương đương gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Động lực chính giúp lợi nhuận tăng mạnh đến từ khoản thu nhập khác hơn 1.552 tỷ đồng, trong đó có khoảng 1.534 tỷ đồng chi phí lãi trái phiếu được miễn giảm theo thông báo của Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Nếu chỉ xét lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, HAGL đạt khoảng 1.344 tỷ đồng sau 9 tháng, giảm 3,5% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu doanh thu, mảng trái cây tiếp tục đóng vai trò chủ lực với hơn 4.153 tỷ đồng, chiếm gần 84% tổng doanh thu. Hoạt động bán hàng hóa mang về gần 535 tỷ đồng, trong khi mảng bán vật nuôi đóng góp khoảng 225 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiện tại, HAGL đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực cà phê. Tính đến cuối tháng 9/2026, chi phí trồng cà phê của tập đoàn đạt gần 3.920 tỷ đồng, tăng hơn 122% so với đầu năm.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia đến cuối năm 2028. Riêng năm 2026, HAGL dự kiến trồng thêm 7.000 ha với nhu cầu vốn khoảng 5.300 tỷ đồng.

Ngoài ra, HAGL cũng đã huy động hơn 1.139 tỷ đồng thông qua đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty con là CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI).

Đến cuối quý III/2026, tổng tài sản của HAGL đạt gần 29.379 tỷ đồng, tăng khoảng 3.000 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 11.788 tỷ đồng.