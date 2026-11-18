Ngày 13/11/2026, Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) và đối tác Đan Mạch Semco Maritime A/S ký hợp đồng thiết kế, mua sắm và thi công (EPC) trạm biến áp ngoài khơi thuộc dự án điện gió Fengmiao 2 tại Đài Loan (Trung Quốc).

Dự án có công suất 600 MW, do Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) phát triển với sự hợp tác của Copenhagen Offshore Partners (COP). CIP hiện quản lý 13 quỹ đầu tư với tổng tài sản khoảng 33 tỷ EUR, tập trung vào hạ tầng năng lượng trên toàn cầu.

Ảnh: PTSC

Theo hợp đồng, liên danh sẽ thực hiện một trạm biến áp ngoài khơi có tổng trọng lượng kết cấu khoảng 6.800 tấn, gồm khối thượng tầng, chân đế và hệ thống móng hút chân không.

Trong đó, PTSC M&C đảm nhận thiết kế chi tiết chân đế và hệ thống móng, đồng thời trực tiếp chế tạo toàn bộ các kết cấu chính, bao gồm cả khối thượng tầng. Công ty Việt Nam cũng phụ trách mua sắm thép, hạ thủy và một phần công tác hoàn thiện ngoài khơi.

Semco Maritime chịu trách nhiệm thiết kế khối thượng tầng, mua sắm thiết bị điện và thực hiện thử nghiệm, chạy thử.

Đáng chú ý, hợp đồng mới được ký chỉ khoảng một tháng sau khi liên danh hoàn thành đóng điện trạm biến áp Fengmiao 1 vào tháng 10/2026, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch.

Ở dự án trước, PTSC M&C đã chế tạo và xuất xưởng hơn 8.000 tấn kết cấu chân đế cùng hệ cọc tại Vũng Tàu, bên cạnh khối thượng tầng nặng 3.400 tấn.

Theo thông tin từ CIP, ông Mark Wainwright, Giám đốc dự án Fengmiao 2, đánh giá các đội ngũ PTSC M&C và Semco Maritime đã thể hiện năng lực chuyên môn nổi bật trong quá trình chế tạo, xây dựng trạm biến áp Fengmiao 1. Kinh nghiệm cùng sự phối hợp giữa hai bên được xem là nền tảng quan trọng để tiếp tục triển khai dự án mới.

Theo kế hoạch, công tác chế tạo Fengmiao 2 sẽ bắt đầu từ năm 2028. Hoạt động vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử ngoài khơi được triển khai trong nửa cuối năm 2029, hướng tới hoàn tất vào tháng 11 cùng năm. Toàn bộ dự án điện gió đặt mục tiêu hòa lưới trong năm 2030.

Trước đó, ngày 19/10/2026, PTSC M&C và Semco Maritime cũng ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2027–2032, hướng tới mở rộng hoạt động tại châu Âu và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Về kết quả kinh doanh, công ty mẹ PTSC (mã PVS) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026 đạt 27.852 tỷ đồng, tăng 21%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.344 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.