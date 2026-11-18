Phiên giao dịch ngày 17/11, cổ phiếu VTP của Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post) đóng cửa ở mức 44.350 đồng/cổ phiếu, giảm 2,31% so với phiên trước. Khối lượng giao dịch đạt 451.500 cổ phiếu, cao hơn mức bình quân 10 phiên gần nhất khoảng 343.000 đơn vị.

Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của VTP trong khoảng 2,2 năm. Theo dữ liệu giá đã điều chỉnh, lần gần nhất cổ phiếu này đóng cửa ở mức tương đương hoặc thấp hơn là ngày 16/9/2024, với 44.336 đồng/cổ phiếu.

Áp lực bán tiếp tục xuất hiện trong phiên sáng 18/11, VTP giảm thêm 1,8%, xuống 43.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng mất 850 đồng so với tham chiếu. Khối lượng giao dịch ghi nhận khoảng 152.900 đơn vị.

Từ vùng giá trên 55.000 đồng vào cuối tháng 8, VTP hiện đã giảm hơn 20% thị giá. Với mức giá 43.500 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp còn khoảng 8.792 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 5.773 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt gần 109 tỷ đồng, tăng 28%.

Kết quả này cho thấy sự phục hồi sau giai đoạn lợi nhuận suy giảm trong nửa đầu năm. Theo giải trình của doanh nghiệp, tăng trưởng quý III đến từ việc gia tăng tỷ trọng các dịch vụ chuyển phát, vận tải và cải thiện cơ cấu doanh thu. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất đạt khoảng 6,5%, tăng gần 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần 16.117 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 217 tỷ đồng, giảm khoảng 14%.



