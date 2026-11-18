Dự án được triển khai tại phường An Khánh, gồm 4 dự án thành phần: Hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan; Trung tâm hành chính Thành phố; Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn và Quảng trường trung tâm Thành phố.

Tổng mức đầu tư dự kiến của toàn dự án là 29.616 tỷ đồng. Trong đó, Trung tâm hành chính TP.HCM có quy mô 30 tầng, 2 tầng hầm và tum kỹ thuật, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 389.100m2.

Thời gian xây dựng dự kiến của dự án là từ năm 2026 đến năm 2028. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn (thuộc Sun Group). Việc thanh toán theo hợp đồng BT dự kiến kết hợp quỹ đất và ngân sách thành phố theo quy định.

Theo giới thiệu của Sun Group, toàn bộ tổ hợp dự án được bao quanh bởi các trục giao thông huyết mạch Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu và sông Sài Gòn, tạo nên một quần thể đô thị hoàn chỉnh với khả năng kết nối liền mạch. Tham gia thiết kế dự án là các đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu của Mỹ như SOM và EDSA, Morphis…

Đây sẽ là nơi làm việc của hơn 8.000 cán bộ, công chức, viên chức; tiếp đón mỗi ngày từ 1.500 đến 2.000 lượt công dân thông qua hệ thống "một cửa" hiện đại.

Đặc biệt, sau giờ hành chính, đây sẽ không phải là một tòa nhà "đóng cửa tắt đèn" mà là không gian kéo dài nhịp sống đô thị vào ban đêm, nơi người dân đến vui chơi, đi dạo. Trụ sở Trung tâm hành chính TP.HCM sẽ trở thành một phần sống động trong đời sống thường nhật của thành phố.

Bên cạnh đó là Nhà hát đa năng kết hợp với Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn có sức chứa khoảng 2.000 chỗ, sẽ là nơi sáng đèn hàng đêm cho các show biểu diễn nghệ thuật, hội nghị, triển lãm đến các sinh hoạt cộng đồng.

Công viên trung tâm nổi bật với mặt hồ rộng khoảng 12ha là không gian trình diễn nhạc nước, pháo hoa hứa hẹn kiến tạo một biểu tượng mới đầy sức hút cho Thủ Thiêm nói riêng và TP.HCM nói chung.

Trước đó, chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hành chính mới và Quảng trường trung tâm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), đã được HĐND TP.HCM thông qua vào sáng 18/4.

Tới sáng 29/4, UBND TP.HCM phối hợp Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án nêu trên.

Cần lưu ý, Nghị quyết ngày 18/4/2026 của HĐND TP.HCM là bước quyết định chủ trương đầu tư để làm cơ sở tổ chức lễ khởi công/động thổ và triển khai các công tác chuẩn bị mặt bằng, khoan cọc thử.

Sau đó, UBND TP.HCM tiếp tục ban hành các quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc phê duyệt thiết kế kỹ thuật từng phần để làm căn cứ ký kết hợp đồng BT chính thức và thanh toán cho nhà đầu tư.

Tận dụng cơ chế đặc thù đẩy theo quy định, để kịp tiến độ dự án về đích vào năm 2028, TP.HCM đã áp dụng cơ chế triển khai song song (vừa thi công các hạng mục giải phóng mặt bằng, đào hầm, cọc nhồi vừa hoàn thiện hồ sơ pháp lý chi tiết cho các giai đoạn tiếp theo). Đó là lý do TP.HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt có liên quan đến 'siêu dự án' này.