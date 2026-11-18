‏T‏‏ại VSMCamp & CSMOSummit 2026, sự chuyển dịch này sẽ được phân tích dưới góc nhìn của các chuyên gia công nghệ, truyền thông, dữ liệu đến từ Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có ‏‏ADMICRO‏‏, để cùng tìm lời giải cho bài toán tăng trưởng trong kỷ nguyên AI.‏

‏Khi AI bước vào hành trình lựa chọn sản phẩm‏

‏Một chiến dịch ra mắt có thể tạo hàng triệu lượt tiếp cận, thu hút thảo luận trên mạng xã hội và đưa sản phẩm lên những vị trí nổi bật của công cụ tìm kiếm. Nhưng khi khách hàng hỏi AI "sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu của tôi?", thương hiệu vẫn có thể vắng mặt trong danh sách gợi ý.‏

‏Đó là một thay đổi đáng chú ý trong hành trình mua sắm. Thay vì nhập vài từ khóa, mở nhiều đường link rồi tự đối chiếu, người dùng có thể mô tả trực tiếp nhu cầu, ngân sách hay hoàn cảnh sử dụng để AI tổng hợp thông tin và thu hẹp lựa chọn.‏

‏Theo Shopper Experience Index 2025 của Bazaarvoice, khảo sát hơn 7000 người tại 6 thị trường gồm Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Australia và Canada, gần 1/4 người tiêu dùng đã sử dụng GenAI để tìm sản phẩm thay cho công cụ tìm kiếm truyền thống. Tỷ lệ này tăng lên 41% ở nhóm 18-34 tuổi. Đồng thời, 55% người được hỏi tin tưởng GenAI và các trợ lý mua sắm trong một số nhu cầu nhất định, riêng tỷ lệ này ở nhóm 18-34 tuổi chiếm đến 75%.‏

‏Khảo sát của Adobe năm 2026 với hơn 5000 người tiêu dùng Mỹ cũng ghi nhận 39% đã sử dụng trợ lý AI khi mua sắm trực tuyến. Trong nhóm này, 79% cảm thấy tự tin hơn vào quyết định mua hàng sau khi được AI hỗ trợ.‏

‏Tại Việt Nam, báo cáo State of Digital Commerce in Asia Pacific 2025 do YouGov thực hiện theo đặt hàng của Visa ghi nhận 83% người tiêu dùng Việt Nam được khảo sát đã sử dụng AI để tìm kiếm sản phẩm. Đáng chú ý, 42% sẵn sàng để tác nhân AI thực hiện một phần hoạt động mua sắm thay mình.‏

‏Tỷ lệ sử dụng AI trong thương mại điện tử tại châu Á – Thái Bình Dương được dự báo tăng từ 74% lên 92%, chủ yếu phục vụ tìm hiểu và so sánh sản phẩm. (nguồn visa.com)‏

‏Những con số này cho thấy AI đang ngày càng hiện diện trong quá trình tìm hiểu, so sánh và sàng lọc sản phẩm. Với doanh nghiệp, điều đó đặt ra một yêu cầu mới: được nhìn thấy chưa đủ, thương hiệu còn cần được AI hiểu đúng, tham chiếu đúng và đưa vào danh sách cân nhắc khi khách hàng lựa chọn.‏

‏Từ đây, bài toán marketing cũng mở rộng từ SEO sang GEO, đồng thời kéo theo cách tiếp cận mới với việc ra mắt sản phẩm trong thời đại AI: nhận diện nhu cầu thật, xây dựng reason-to-buy, lựa chọn đúng điểm chạm và xác định thời điểm tăng đầu tư. Đây cũng là những câu hỏi trọng tâm sẽ được đưa ra thảo luận tại VSMCamp 2026.‏

‏Bài toán ra mắt sản phẩm trong kỷ nguyên AI tại VSMCamp 2026‏

‏Diễn ra ngày 19 và 20/11 tại Hà Nội với chủ đề "The Agentic Marketplace: Khi AI tham gia quyền lựa chọn", VSMCamp & CSMOSummit 2026 sẽ tập trung vào những thay đổi đang định hình lại cách thương hiệu tiếp cận và thuyết phục khách hàng. ‏

‏Đặc biệt, trong chuỗi nội dung "From Visibility to Recommendation: Từ được nhìn thấy đến được AI đề xuất", ADMICRO tham gia với nhiều góc nhìn xoay quanh một câu hỏi xuyên suốt: doanh nghiệp cần thay đổi cách ra mắt sản phẩm và xây dựng thương hiệu thế nào khi AI ngày càng tham gia sâu hơn vào quyết định của người dùng?‏

‏Một trong những thị trường đáng để tham chiếu cho câu hỏi này là Trung Quốc. Tại đây, AI, dữ liệu và các nền tảng số đã được ứng dụng bài bản trong hoạt động marketing, tạo ra nhiều mô hình và kết quả nổi bật: từ khai thác tín hiệu tìm kiếm và hành vi cộng đồng trên Xiaohongshu, tối ưu truyền thông đa màn hình với Huan.TV đến nghiên cứu người dùng, thử nghiệm nội dung và đưa thương hiệu ra thị trường quốc tế. ‏

‏Những kinh nghiệm thực tiễn này cũng sẽ được đưa vào phiên thảo luận ngày 19/11: "Ra mắt sản phẩm trong thời đại AI: Làm sao để khách hàng chọn mua? – Bài học từ Trung Quốc về tạo nhu cầu, đầu tư truyền thông và quyết định mở rộng chiến dịch".‏

‏Phiên thảo luận do bà Phan Đặng Trà My - Giám đốc ADMICRO, Phó Chủ tịch CSMO Việt Nam chủ trì, với sự tham gia của bà Yan Yi - Founder & CMO bbk! Communications Group; bà Jiang Na - Phó Chủ tịch Huan.TV‏‏.‏‏ Sự hiện diện của những chuyên gia trực tiếp tham gia hệ sinh thái truyền thông, công nghệ và quốc tế hóa thương hiệu tại Trung Quốc hứa hẹn mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam những kinh nghiệm thực chiến để tham chiếu và ứng dụng.‏

‏Việc đưa những bài học từ thị trường Trung Quốc vào cùng một phiên thảo luận cũng thể hiện hướng tiếp cận của ADMICRO: không dừng ở việc bắt nhịp một xu hướng công nghệ, mà chủ động kết nối nguồn lực, dữ liệu, truyền thông và kinh nghiệm quốc tế để tìm kiếm những mô hình phù hợp hơn với bài toán tăng trưởng của doanh nghiệp Việt.‏

‏Từ SEO đến GEO: Khi thương hiệu phải học cách để được AI hiểu và đề xuất‏

‏Song song với bài toán ra mắt sản phẩm, ADMICRO‏‏ ‏‏tiếp tục mở rộng thảo luận sang một lớp vấn đề khác: khi AI trở thành điểm trung gian giữa thương hiệu và người tiêu dùng, doanh nghiệp cần chuẩn bị hệ thống dữ liệu như thế nào để thương hiệu hiện diện đúng trong các câu trả lời của AI?‏

‏Đó cũng là lý do doanh nghiệp cần nhìn rộng hơn từ SEO sang GEO (Generative Engine Optimization) – tối ưu khả năng hiện diện trên các công cụ AI. Trọng tâm không chỉ là xuất hiện trên kết quả tìm kiếm, mà là xây dựng dữ liệu rõ ràng, nhất quán và đủ tin cậy để AI có cơ sở nhận diện và đề xuất thương hiệu. ‏

‏Nội dung này sẽ được ông Nguyễn Trọng Thành - Giám đốc Sản phẩm ADMICRO, Giám đốc Dự án Luvi GEO chia sẻ trong bài tham luận chính về ứng dụng Generative AI và triển khai các giải pháp GEO thực tiễn nhằm tối ưu hóa hiển thị trên các công cụ tìm kiếm bằng AI.‏

‏LUVI GEO là giải pháp Trusted GEO được phát triển bởi ‏‏ADMICRO‏‏, tích hợp nền tảng đo luvicip.ai/geo. Giải pháp giúp doanh nghiệp đo lường mức độ hiện diện của thương hiệu trong các câu trả lời của AI‏

‏Từ bài toán ra mắt sản phẩm đến GEO, các nội dung tại VSMCamp 2026 cùng cho thấy một dịch chuyển rõ nét: lợi thế của thương hiệu không còn nằm ở khả năng xuất hiện thật nhiều, mà ở việc được hiểu đúng, tạo đủ niềm tin và có mặt trong quá trình lựa chọn của khách hàng.‏

‏Với Admicro, VSMCamp 2026 là dịp đưa những thay đổi đó vào một cuộc đối thoại thực tiễn với doanh nghiệp Việt Nam, từ bài học của các thị trường đi trước đến cách ứng dụng trong bối cảnh trong nước. Khi AI đang viết lại cả cách thương hiệu ra mắt sản phẩm lẫn cách khách hàng đưa ra quyết định, bài toán mới không còn là có theo kịp xu hướng hay không, mà là doanh nghiệp sẽ chuẩn bị gì để có mặt trong những lựa chọn của tương lai.