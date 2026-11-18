Theo Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng, chiều 17/11, Đảng ủy phường Đồ Sơn tổ chức Hội nghị cho ý kiến về dự thảo phương án thiết kế quy hoạch kiến trúc tổng thể phường Đồ Sơn do Tập đoàn BRG nghiên cứu, nhằm định hướng phát triển không gian đô thị, khai thác tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và du lịch biển của địa phương.

Theo phương án nghiên cứu, phường Đồ Sơn hướng tới xây dựng đô thị biển sôi động, tôn vinh các giá trị văn hóa, thiên nhiên và di sản; gắn kết không gian sống ven biển với các hoạt động lễ hội, giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe.

Chính quyền địa phương muốn phát triển 2 khu lấn biển: 130 ha phía Đông và 160 ha phía Tây.

Phối cảnh quy hoạch Đồ Sơn. Ảnh: Haiphong.gov.vn

Phương án đề xuất hình thành 5 phân khu chức năng đặc trưng, gồm: Khu Sự kiện và Lễ hội; Khu Di sản; Khu Thể thao và Sức khỏe; Khu Giải trí và Khu Bến du thuyền. Mỗi phân khu được định hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ riêng, tạo sự đa dạng về không gian đô thị và trải nghiệm du lịch, đồng thời tăng cường kết nối giữa các khu vực.

Trong đó, khu trung tâm được định hướng phát triển đại lộ ven biển, quảng trường lễ hội, bảo tàng, trung tâm hội nghị và các không gian thương mại, dịch vụ. Khu vực phía Bắc tập trung phát triển thể thao, chăm sóc sức khỏe, sân golf và không gian sinh thái. Khu vực phía Nam chú trọng các hoạt động du lịch biển, bến du thuyền, thể thao dưới nước; đồng thời kết nối với các điểm di sản, danh thắng hiện có. Khu phía Tây tập trung các điểm đến nghỉ dưỡng, giải trí như công viên nước, bãi biển nhân tạo, khách sạn.

Đáng chú ý, phương án nghiên cứu đề xuất nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, bổ sung không gian công cộng, trường học, cây xanh và các công trình phục vụ cộng đồng. Cùng với đó là định hướng kết nối hệ thống đồi núi, rừng, hồ nước, bờ biển và các điểm tham quan bằng hành lang xanh, góp phần bảo vệ cảnh quan tự nhiên, cải thiện môi trường sống và phát triển du lịch bền vững.

Phối cảnh khu nghỉ dưỡng và đô thị biển Đồ Sơn. Ảnh: Haiphong.gov.vn

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy phường Đồ Sơn, nhấn mạnh sự cần thiết của một quy hoạch tổng thể có tầm nhìn chiến lược, dài hạn, đồng bộ và được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng và các phân khu chức năng, tránh phát triển manh mún, chắp vá.

Ông Tiến đề nghị huy động các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế tham gia nghiên cứu, hướng tới xây dựng Đồ Sơn thành đô thị biển hiện đại, có bản sắc, thu hút các nhà đầu tư chiến lược và thương hiệu quốc tế. Việc triển khai có thể chia thành nhiều giai đoạn, nhưng cần xác lập tầm nhìn và nguyên tắc phát triển thống nhất ngay từ đầu.

Theo ông Tiến, quy hoạch không chỉ hướng tới những công trình đẳng cấp mà còn phải tạo dựng đô thị biển đáng sống, bảo tồn các giá trị thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, nâng cao chất lượng cuộc sống và mở rộng sinh kế cho người dân, hướng tới sự phát triển bền vững qua nhiều thế hệ.

Sau hội nghị, ông đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện phương án quy hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.