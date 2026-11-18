Khẳng định giá trị từ nền tảng dược liệu

Ngày 16/10/2026, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 với chủ đề "Dòng chảy Thương hiệu Việt", vinh danh 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu là một trong bốn sản phẩm của Dược phẩm Hoa Linh được công nhận trong kỳ xét chọn năm nay.

Với Ngọc Châu, dấu mốc này ghi nhận quá trình kiên trì phát triển sản phẩm trên nền tảng dược liệu, đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp tục nâng cao chất lượng và gìn giữ sự tin tưởng của người tiêu dùng.

Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu là một trong bốn sản phẩm của Dược phẩm Hoa Linh đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026.

Ra đời năm 2014, Ngọc Châu bắt đầu từ những thói quen chăm sóc răng miệng giản dị của người Việt. Những kinh nghiệm ấy gợi mở hướng nghiên cứu cho đội ngũ Hoa Linh, đưa giá trị truyền thống vào sản phẩm kem đánh răng dược liệu tiện dụng trong đời sống hằng ngày.

Suốt 12 năm, Ngọc Châu kiên trì nghiên cứu, ứng dụng dược liệu cổ truyền kết hợp công nghệ sản xuất hiện đại để tạo nên hệ sinh thái sản phẩm chăm sóc răng miệng phù hợp với gia đình Việt. Từ những thành phần quen thuộc như muối, cúc kim tiền, đinh hương, bột dược, cho đến chiết xuất Dạ Cẩm (cây loét miệng), thương hiệu từng bước phát triển các giải pháp đáp ứng nhu cầu chăm sóc răng, nướu lợi theo từng đối tượng, nhu cầu sử dụng. Đây cũng là hướng đi giúp Ngọc Châu từng bước xây dựng sự khác biệt trong ngành hàng có cạnh tranh bởi nhiều thương hiệu trong và ngoài nước.

Tiếp nối giá trị truyền thống bằng những giải pháp chăm sóc răng miệng chuyên biệt

Trên nền tảng dược liệu, Ngọc Châu từng bước phát triển các dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của gia đình Việt, từ chăm sóc răng và nướu lợi, làm trắng sáng, bảo vệ men răng đến chăm sóc răng miệng chuyên biệt cho trẻ em.

Ngọc Châu Truyền Thống tập trung vào giúp làm sạch, bảo vệ nướu lợi, chắc chân răng. Với nhu cầu chăm sóc chuyên biệt hơn, Ngọc Châu Chuyên Gia bổ sung chiết xuất Dạ Cẩm (cây loét miệng), thích hợp cho người đang hoặc dễ gặp các vấn đề như chảy máu chân răng, viêm lợi, nhiệt miệng.

Ở nhóm sản phẩm kem đánh răng giúp làm trắng, Ngọc Châu Trắng Sáng được tăng cường bột xơ từ vỏ quả cau, giúp răng trắng sáng an toàn, tự nhiên. Ngọc Châu Ngọc Trai bổ sung bột ngọc trai, hướng đến mục đích sử dụng giúp làm trắng sáng, tái khoáng và bảo vệ men răng.

Với trẻ nhỏ, thương hiệu phát triển hai dòng kem đánh răng dành cho bé từ 2 đến 6 tuổi và bé trên 6 tuổi, được nghiên cứu phù hợp với đặc điểm răng miệng theo từng giai đoạn. Bên cạnh kem đánh răng, danh mục nước súc miệng dược liệu và bàn chải đánh răng góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc hằng ngày của nhiều thành viên trong gia đình.

Các dòng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu được phát triển theo từng nhu cầu chăm sóc răng miệng của gia đình Việt.

Việc bền bỉ phát triển hệ sinh thái sản phẩm chăm sóc răng miệng cho thấy nỗ lực của Ngọc Châu trong việc đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng, mang đến những giải pháp chăm sóc phù hợp với từng độ tuổi và từng vấn đề răng miệng. Quá trình đổi mới ấy xuất phát từ sự thấu hiểu người dùng, nhằm mang đến những giải pháp thiết thực, giúp các thành viên trong gia đình chăm sóc răng miệng thuận tiện và hiệu quả hơn mỗi ngày.

Từ sự ghi nhận đáng tự hào đến trách nhiệm gìn giữ niềm tin của thương hiệu

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đề cao ba giá trị "Chất lượng – Đổi mới sáng tạo – Năng lực tiên phong". Với Hoa Linh, những giá trị này được đưa vào hoạt động nghiên cứu, sản xuất và quản trị, làm cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Tổng Giám đốc Marketing và Đổi mới, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh, cho rằng giá trị lớn nhất mà Thương hiệu Quốc gia mang lại là niềm tin của người tiêu dùng. Sự tin tưởng giúp khách hàng tự tin lựa chọn, gắn bó với sản phẩm, đồng thời góp phần củng cố uy tín của thương hiệu trên thị trường.

Ngọc Châu đón nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 tại "Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10".

Đối với Ngọc Châu, gìn giữ niềm tin ấy bắt đầu từ chất lượng trong từng sản phẩm và sự phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. Danh hiệu năm 2026 là động lực để thương hiệu tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát huy giá trị dược liệu và hoàn thiện các giải pháp chăm sóc răng miệng cho gia đình Việt.

Ở chặng đường tiếp theo, Ngọc Châu cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, lấy sức khỏe và sự hài lòng của người tiêu dùng làm trọng tâm, giữ vững những tiêu chuẩn đã được ghi nhận, xứng đáng với niềm tin của khách hàng và góp phần thực hiện sứ mệnh "Nâng tầm chất sống Việt" của Dược phẩm Hoa Linh.

Đơn vị phân phối: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hoa Linh

Địa chỉ: 56 Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Đơn vị sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hoa Linh Hà Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.