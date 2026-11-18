‏Trước đó, ông Lê Bảo Anh đã có đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CC1 theo nguyện vọng cá nhân, nhằm thu xếp kế hoạch riêng, đồng thời tập trung cho công tác chiến lược, định hướng các hoạt động đầu tư của CC1. Sau khi thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, ông Lê Bảo Anh vẫn tiếp tục tham gia HĐQT CC1 với tư cách Thành viên, tiếp tục đóng góp kinh nghiệm và những hiểu biết tích lũy qua nhiều năm công tác cho hoạt động và định hướng phát triển của Tổng Công ty.‏

‏Ông Lê Bảo Anh sinh năm 1981, chuyên ngành Kỹ sư xây dựng. Trong suốt quá trình hơn 21 năm công tác tại CC1, ông Lê Bảo Anh từng đảm nhiệm các vị trí như: Cán bộ kỹ thuật tại Phòng Quản lý dự án, Trợ lý Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển và đầu tư, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT,... trước khi được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc CC1.‏

‏Đại diện CC1 cho biết, Tổng Công ty ghi nhận và trân trọng những đóng góp của ông Lê Bảo Anh trong suốt thời gian gắn bó, đồng hành cùng quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Trong thời gian đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, ông đã cùng tập thể CC1 triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào hoạt động và định hướng phát triển của Tổng Công ty.‏

‏Cùng với quyết định miễn nhiệm ông Lê Bảo Anh, HĐQT CC1 cũng công bố bổ nhiệm ông Võ Quốc Khánh - Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc CC1.‏

‏Ông Võ Quốc Khánh sinh năm 1979, tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM và có học vị Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Ông Khánh là nhân sự có quá trình công tác và gắn bó với hệ sinh thái CC1. Trước khi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc CC1, ông Khánh là Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CC1-Holdings. Ông Khánh cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản.‏

‏Với kinh nghiệm quản lý, điều hành cùng sự am hiểu về hệ thống và lĩnh vực xây dựng, việc bổ nhiệm ông Khánh được xem là bước tiếp nối trong lộ trình chuẩn bị, phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa của Tổng Công ty. Trên cương vị mới, ông Khánh sẽ đồng hành cùng CC1 trong việc thúc đẩy các lĩnh vực đầu tư, hạ tầng, năng lượng và bất động sản, mở rộng dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.‏

‏Song song với việc kiện toàn vị trí Tổng Giám đốc, CC1 cũng công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại một số lĩnh vực trọng yếu, bao gồm các chức danh Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Điều hành Xây lắp,...‏

‏Việc thay đổi nhân sự cấp cao nằm trong tiến trình tái cấu trúc mô hình quản trị và tổ chức bộ máy mà CC1 đang triển khai, hướng đến nâng cao năng lực điều hành, củng cố nguồn lực, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tập đoàn đầu tư - xây dựng hàng đầu Việt Nam và nhà thầu quốc tế chuyên nghiệp. Các quyết định nhân sự lần này cho thấy định hướng kiện toàn bộ máy theo hướng có tính kế thừa, đồng thời bổ sung nguồn lực quản lý có kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu điều hành trong giai đoạn mới.‏

‏Trong bối cảnh ngành xây dựng đứng trước nhiều cơ hội từ các dự án hạ tầng giao thông và công nghiệp quy mô lớn, CC1 đang tiếp tục củng cố năng lực tổ chức, quản trị và triển khai dự án, hướng đến mục tiêu phát triển vai trò tổng thầu EPC. Việc chủ động chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo, kiện toàn nhân sự tại các lĩnh vực trọng yếu được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Tổng Công ty nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào các dự án quy mô lớn và thực hiện các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tới.‏‏