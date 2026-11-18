Đồng thời, BE triển khai chương trình "BE MINH BẠCH, TÀI XẾ VIỆT ẤM NO", cam kết giữ cố định chiết khấu tài xế đến hết năm 2027, tăng các mức thưởng từ nay đến 28/02/2027 và triển khai gói hỗ trợ trị giá đến 2,5 tỷ đồng giúp tài xế giảm chi phí.

Đặc biệt, BE đảm bảo các chương trình giảm giá kích cầu không làm giảm cơ sở tính doanh thu của tài xế.

Giảm đến 25% chi phí di chuyển, đồng giá 10.000 đồng cho chuyến quãng ngắn

Cuối năm 2026, BE dự đoán tần suất di chuyển bằng xe công nghệ của người dân đô thị gia tăng đến 40% so với các tháng thấp điểm trong năm (do các thời điểm bất lợi về thời tiết giảm, nhu cầu đi lại, gặp gỡ, mua sắm… được phục hồi). Cùng với tần suất di chuyển cao hơn, đặc biệt là những chuyến đi ngắn giữa văn phòng, điểm mua sắm và địa điểm gặp gỡ, chi phí đi lại cũng trở thành khoản đáng kể trong ngân sách chi tiêu cuối năm.

Để đồng hành cùng khách hàng, từ ngày 16/11 đến hết ngày 31/12/2026, BE triển khai chương trình "Đường nào BE cũng rẻ đến 25%", áp dụng cho các dịch vụ di chuyển, giao vận theo thể lệ chương trình. Đặc biệt, các chuyến đi ngắn có cơ hội áp dụng mức đồng giá chỉ 10.000 đồng, giúp khách hàng an tâm di chuyển, chủ động hoàn thành lịch trình bận rộn mà không phải đắn đo về chi phí đi lại.

"BE minh bạch, tài xế Việt ấm no": Giữ cố định chiết khấu đến hết năm 2027, tăng thưởng và hỗ trợ tài xế đón Tết

Từ nay đến 28/02/2027, BE triển khai "BE minh bạch, tài xế Việt ấm no" dành cho đối tác tài xế với ba trọng tâm: giữ ổn định tỷ lệ chia sẻ doanh thu, gia tăng cơ hội nhận thưởng và giảm chi phí vận hành, sinh hoạt. Thông qua các chính sách này, BE hướng đến việc giúp bác tài chủ động thu nhập, tăng tích lũy trong mùa cao điểm cuối năm, hướng đến mùa Tết ấm no cho đối tác và gia đình.

Tiếp nối việc công khai cấu trúc chiết khấu vào tháng 9/2026, BE chính thức quyết định giữ cố định mức chiết khấu đã công bố đến hết ngày 31/12/2027, tạo cơ sở để hàng trăm nghìn đối tác tài xế chủ động tính toán doanh thu, chi phí và an tâm hoạt động dài hạn.

Đồng thời, trong chương trình ưu đãi giảm đến 25% dành cho khách hàng, toàn bộ đối tác tài xế BE hai bánh và bốn bánh đều được tính doanh thu theo đúng tỷ lệ chia sẻ trên giá trị chuyến đi trước khi áp dụng mã khuyến mãi, không kèm điều kiện bổ sung để hưởng quyền lợi này.

Trước đó, BE công khai chiết khấu đối tác từ tháng 9 năm 2026.

Be không áp dụng cơ chế phí sử dụng ứng dụng linh hoạt theo từng chuyến, từng khung giờ hay từng thời điểm trong ngày.

Bên cạnh cam kết ổn định chiết khấu, chương trình "BE minh bạch, tài xế Việt ấm no" sẽ tăng cường các chương trình thưởng dành cho đối tác hai bánh và bốn bánh từ ngày công bố đến ngày 28/02/2027 nhằm, tạo thêm động lực hoạt động và cơ hội tích lũy trong giai đoạn trước Tết.

Các mức thưởng tối đa áp dụng theo đối tượng và điều kiện của từng chương trình, ‎chưa bao gồm thu nhập từ chuyến xe.

BE còn triển khai gói hỗ trợ với tổng giá trị lên đến 2,5 tỷ đồng, hướng đến việc giảm chi phí vận hành, sinh hoạt cho đối tác, bao gồm voucher giảm giá xăng, cước di động và data 5G, mua điện thoại thông minh, thuê xe điện, cùng giảm chi phí bữa ăn đến 30% tại các chuỗi như McDonald's, Cơm tấm Phúc Lộc Thọ, Bún bò 1994 và hơn 30 chuỗi quán ăn tham gia chương trình.

Đại diện Be Group chia sẻ:

"Với lời cam kết giữ chiết khấu cố định ít nhất đến hết năm 2027, chúng tôi tiếp tục thực thi các chuẩn mực về minh bạch mà BE đề xuất cho thị trường:

Công khai đầy đủ không chỉ một tỷ lệ chiết khấu, mà toàn bộ cấu trúc: tài xế nhận bao nhiêu, nền tảng giữ bao nhiêu, nộp Nhà nước bao nhiêu, trên tổng số tiền khách hàng chi trả.‏

‏Cố định và được biết trước mức chia sẻ được công bố trước và giữ bình ổn, hạn chế thay đổi theo từng chuyến đi hay từng khung giờ, để tài xế tính được thu nhập và chủ động lập kế hoạch.‏

‏Không dùng phạt tiền làm công cụ điều hành chính; các biện pháp kỷ luật, nếu cần, nên gắn với an toàn và ứng xử trong vận hành dịch vụ, không gắn với tỷ lệ thu nhập của tài xế."