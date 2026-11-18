Ngày 13/11/2026, tại trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel, chương trình trao đổi, hợp tác giữa Viettel Construction và Tập đoàn Sigenergy đã diễn ra với sự tham dự của ông Nguyễn Huy Dũng – Phó Tổng Giám đốc Viettel Construction và ông Roy Zhang – Phó Chủ tịch Sigenergy, cùng đại diện lãnh đạo và các đơn vị chuyên môn của hai bên.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi về định hướng phát triển thị trường, giải pháp công nghệ và phương thức phối hợp kinh doanh, hướng tới khai thác tiềm năng và thúc đẩy ứng dụng các giải pháp năng lượng thông minh tại Việt Nam.

Kết hợp công nghệ Sigenergy với năng lực triển khai toàn quốc của Viettel Construction

Trải qua 31 năm phát triển, Viettel Construction khẳng định vị thế là một trong những đơn vị có năng lực thi công EPC top đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, với khả năng triển khai đồng bộ từ khảo sát, tư vấn, thiết kế, cung ứng thiết bị đến thi công, vận hành và bảo trì hệ thống. Sở hữu mạng lưới hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố, Viettel Construction đã triển khai lắp đặt điện năng lượng mặt trời cho tổng cộng 50.000 khách hàng trên toàn quốc, qua đó khẳng định kinh nghiệm thực tiễn, năng lực tổ chức thi công quy mô lớn và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Sigenergy là tập đoàn công nghệ năng lượng có vị thế trên thị trường quốc tế, tiên phong phát triển các giải pháp điện mặt trời, lưu trữ và quản lý năng lượng thông minh. Theo báo cáo thị trường H1/2026 của S&P Global Energy, Sigenergy là doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu về sản lượng xuất xưởng hệ thống lưu trữ năng lượng dành cho hộ gia đình, tính theo MWh. Đồng thời, doanh nghiệp được BloombergNEF (BNEF) công nhận là Nhà sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng Tier 1 trong Quý IV/2026. Năng lực công nghệ và chất lượng sản phẩm của Sigenergy còn được ghi nhận thông qua các chứng nhận quốc tế từ TÜV Rheinland, EUPD Research cùng những giải thưởng thiết kế uy tín như International Design Excellence Awards (IDEA) và Red Dot Design Award.

Ông Nguyễn Huy Dũng – Phó Tổng Giám đốc Viettel Construction trao quà lưu niệm cho Sigenergy (bên phải)

Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ của Sigenergy và năng lực triển khai của Viettel Construction tạo tiền đề để hai bên mở rộng hợp tác, đưa các giải pháp năng lượng tiên tiến đến gần hơn với khách hàng Việt Nam.

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện, nâng cao năng lực công nghệ và dịch vụ năng lượng tại Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác, Viettel Construction giữ vai trò đại diện chính hãng của Sigenergy tại Việt Nam, trực tiếp phân phối các sản phẩm và giải pháp năng lượng thông minh của hãng đến khách hàng. Với lợi thế về hệ thống kinh doanh và mạng lưới triển khai rộng khắp 34 tỉnh/TP, Viettel Construction góp phần mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm, đưa công nghệ tiên tiến của Sigenergy đến với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Bên cạnh hoạt động phân phối, Sigenergy ủy quyền cho Viettel Construction thực hiện công tác bảo hành các sản phẩm của hãng tại Việt Nam. Đây là cơ sở để hai bên phối hợp nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và bảo đảm quyền lợi khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Đồng thời, Viettel Construction tiếp nhận chuyển giao công nghệ và kỹ thuật từ Sigenergy đối với các dòng sản phẩm, giải pháp của hãng. Thông qua hoạt động đào tạo và chia sẻ chuyên môn, đội ngũ kỹ thuật Viettel Construction tiếp tục được nâng cao năng lực tư vấn, thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống, đáp ứng yêu cầu triển khai thực tế và chất lượng dịch vụ tại thị trường Việt Nam.

Việc kết hợp đồng bộ giữa phân phối, bảo hành và nâng cao năng lực kỹ thuật không chỉ giúp mở rộng sự hiện diện của Sigenergy tại Việt Nam mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị mà Viettel Construction mang đến cho khách hàng.

Hướng tới phát triển giải pháp năng lượng thông minh, thúc đẩy ứng dụng điện mặt trời

Thông qua hợp tác với Sigenergy, Viettel Construction tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm và giải pháp năng lượng thông minh, mang đến cho khách hàng những lựa chọn chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Với định hướng cung cấp giải pháp đồng bộ từ thiết bị, tư vấn, lắp đặt đến dịch vụ sau bán hàng, Viettel Construction hướng tới đáp ứng hiệu quả nhu cầu sử dụng năng lượng của hộ gia đình và doanh nghiệp.

Sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp không chỉ mở ra cơ hội phát triển thị trường cho các giải pháp năng lượng thông minh mà còn góp phần thúc đẩy ứng dụng điện mặt trời và lưu trữ năng lượng tại Việt Nam, hướng tới sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển bền vững.