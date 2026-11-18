UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của cơ quan này.

Theo đó, TP.HCM bãi bỏ Quyết định số 4019 của 9 năm trước về việc cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên (Saigontourist Group) thuê đất để đầu tư xây dựng Bến tàu Du lịch Nam Sài Gòn tại Khu A – Đô thị mới Nam Thành phố - phường Tân Phong, quận 7 (nay là phường Tân Hưng).

Theo UBND TP.HCM, lý do bãi bỏ là khu đất dự án Bến tàu du lịch Nam Sài Gòn thuộc trường hợp phải tổ chức đấu giá theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Các văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án do UBND đã thành phố ban hành trước đây là chưa phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013, không có cơ sở xem xét, xử lý chuyển tiếp theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2020.

Các nội dung trên đã được UBND TP.HCM có ý kiến chấp thuận tại Công văn số 192/UBND-ĐT ngày 19/01/2023.

Do đó, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Tân Hưng, Saigontourist Group cung cấp hồ sơ, tài liệu pháp lý khu đất nêu tại Quyết định mới ban hành.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính đối với các thông tin phát sinh trực tiếp từ việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 4019.

Cũng theo Quyết định mới nhất, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Tân Hưng và Saigontourist Group tiếp nhận bàn giao khu đất để quản lý và đề xuất phương án sử dụng đất theo quy định.



Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2026.

Thành lập năm 1975, ﻿Saigontourist Group là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM.

Đây cũng là đơn vị ﻿sở hữu nhiều vị trí đắc địa trong lĩnh vực lưu trú.

Tại TP.HCM, Saigontourist Group đứng sau nhiều khách sạn lâu đời nằm ở những vị trí trung tâm thành phố. Danh sách khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Group hiện có như Rex Hotel Saigon, Hotel Majestic Saigon, Hotel Grand Saigon, Hotel Continental Saigon và Royal Hotel Saigon, New World Saigon Hotel, Caravelle Saigon Hotel...

6 tháng đầu năm 2026, toàn hệ thống Saigontourist Group ước đạt tổng doanh thu 9.520 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 51% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.570 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, tương đương 58% kế hoạch năm 2026.