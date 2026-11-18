CTCP Cao su Đà Nẵng (mã: DRC, sàn HoSE) công bố quyết định bổ nhiệm ông Phùng Ngọc Bộ làm Tổng giám đốc kể từ ngày 17/11/2026 cho đến khi có quyết định thay thế. Trước đó ông Phùng Ngọc Bộ là Trưởng ban kỹ thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Ông Phùng Ngọc Bộ sinh năm 1976 tại Hà Nội. Ông đang đại diện Vinachem nắm giữ 14,55 triệu cổ phiếu DRC, tương đương 10% vốn điều lệ. Ngoài ra ông còn là thành viên HĐTV Công ty Cao su INOUE Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển.

Ảnh: DRC

Tổng giám đốc trước đó của Cao su Đà Nẵng là ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, người đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố về tội tham ô tài sản. Sau thông tin khởi tố, DRC đã miễn nhiệm ông Lê Hoàng Khánh Nhựt khỏi vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/10/2026. Ông Nhựt cũng thôi làm người đại diện 10% vốn điều lệ DRC của Vinachem.

Thay vào đó, ông Văn Trung Tâm - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm phụ trách Ban điều hành, thực hiện chức trách nhiệm vụ của Tổng giám đốc cho đến khi có quyết định thay thế.

Đồng thời, Cao su Đà Nẵng thống nhất cử Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Bắc làm người đại diện pháp luật công ty cho đến khi có quyết định thay thế.

Tuy bị miễn nhiệm tư cách Tổng giám đốc nhưng ông Lê Hoàng Khánh Nhựt còn là Thành viên Thành viên HĐQT DRC từ tháng 4/2019.

Trong diễn biến liên quan, ngày 16/11 vừa qua, Cao su Đà Nẵng đã chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 20/12/2026.

Nội dung dự kiến trình đại hội gồm sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; miễn nhiệm một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029; bầu bổ sung thành viên HĐQT nếu có và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Do đó, nhiều khả năng đại hội sắp tới sẽ miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Hoàng Khánh Nhựt.

Về hoạt động kinh doanh trong quý III/2026, Cao su Đà Nẵng mang về doanh thu thuần hơn 1.048 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ; lãi trước thuế hơn 18 tỷ đồng, giảm 64%. Sau khi trừ đi thuế, DRC lãi gần 15 tỷ đồng, giảm 64% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, DRC mang về 3.379 tỷ đồng doanh thu thuần và 76 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt giảm 11% và 18% so với cùng kỳ năm trước.