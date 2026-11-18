Ngày 10/11, tại Đà Nẵng, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) và Công ty Cổ phần ITL Logistics, thành viên Tập đoàn ITL, đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), hướng tới kết nối nguồn lực và mở rộng hoạt động logistics.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực vận tải container, kho bãi, phân phối hàng hóa, vận tải đa phương thức và logistics xuyên biên giới. Hai công ty cũng hướng đến việc kết nối khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Đáng chú ý, Viettel Post và ITL Logistics còn xem xét phương án thành lập liên doanh trong tương lai. Tuy nhiên, đây mới là định hướng nghiên cứu, chưa có quyết định đầu tư chính thức.

Đối tác của Viettel Post là thành viên Tập đoàn ITL, một trong những tập đoàn logistics tư nhân lớn tại Việt Nam, được thành lập năm 2000. ITL hiện phát triển hệ sinh thái dịch vụ trải rộng từ vận tải hàng không, giao nhận quốc tế, kho bãi đến cảng và vận tải nội địa.

Theo thông tin công bố năm 2026, ITL sở hữu hệ thống 5 cảng và cảng cạn (ICD) từ Bắc vào Nam, đội tàu gồm 34 sà lan, hơn 700 xe tải và xe đầu kéo cùng trên 1.200 rơ-moóc.

Tập đoàn còn có khoảng 500.000 m² kho bãi, phục vụ hoạt động phân phối và quản lý chuỗi cung ứng. Trong lĩnh vực hàng không, ITL là đại diện của hơn 22 hãng hàng không, khai thác hàng hóa cho hơn 300 chuyến bay mỗi tuần. Mạng lưới đại lý và đối tác trải rộng tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bên trong kho của ITL

Một dấu mốc đáng chú ý trong quá trình mở rộng của ITL là thương vụ thâu tóm Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans, mã chứng khoán STG).

Tháng 8/2020, ITL công bố hoàn tất việc mua lại Sotrans, nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 97%. Đây là công ty logistics lâu đời, có tiền thân thành lập năm 1975, hoạt động trong các lĩnh vực kho bãi, khai thác cảng và vận tải hàng hóa.

Thông qua Sotrans, ITL mở rộng đáng kể năng lực vận tải đường thủy và logistics cảng. Hệ sinh thái Sotrans còn có các tên tuổi như Tổng công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (Sowatco) và Vietranstimex, công ty chuyên vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.

Sau khi có thêm sự tham gia của nhà đầu tư quốc tế PSA Cargo Solutions Vietnam Investments, tỷ lệ sở hữu của ITL tại Sotrans giảm xuống còn 69,32%. Dù vậy, tập đoàn vẫn duy trì vị thế cổ đông chi phối.

Bên cạnh các thương vụ mua bán, sáp nhập, ITL cũng thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Symphony International Holdings.

Theo báo cáo bán niên 2026 của quỹ này, giá trị khoản đầu tư vào ITL đạt gần 71 triệu USD tại ngày 30/6, tương đương khoảng 1.840 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cuối năm 2025. Symphony cho biết hoạt động kinh doanh của ITL tiếp tục tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026, đặc biệt ở các mảng vận tải hàng không, giao nhận quốc tế và logistics cảng. Lợi nhuận EBITDA trong 12 tháng gần nhất tăng 11,93%.

Về phía Viettel Post, công ty đang đẩy mạnh chuyển dịch từ lĩnh vực chuyển phát truyền thống sang cung cấp các giải pháp logistics tích hợp, bao gồm vận tải, kho vận, phân phối và quản lý chuỗi cung ứng.

Trong khi ITL có thế mạnh về hệ thống cảng, vận tải hàng không và mạng lưới quốc tế, Viettel Post sở hữu hạ tầng chuyển phát, mạng lưới phân phối trong nước và năng lực ứng dụng công nghệ vào logistics.

Ông Lê Đức Khôi, Tổng Giám đốc ITL Logistics, cho rằng nhu cầu khách hàng ngày càng đa dạng, đòi hỏi các giải pháp chuỗi cung ứng toàn diện và linh hoạt hơn. Theo ông, hợp tác với Viettel Post mở ra cơ hội để hai bên bổ trợ năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển các dịch vụ logistics bền vững.

Hai công ty kỳ vọng việc kết nối nguồn lực sẽ giúp mở rộng dịch vụ, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải container và logistics xuyên biên giới.