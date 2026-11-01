Theo báo cáo cập nhật ngày 17/11/2026 của Chứng khoán Vietcap, chuỗi nhà thuốc Long Châu được định giá vốn chủ sở hữu ở mức 44.429 tỷ đồng, trong khi giá trị tương ứng của FPT Shop chỉ đạt 2.427 tỷ đồng.

Như vậy, giá trị ước tính của Long Châu cao gấp khoảng 18,3 lần chuỗi bán lẻ công nghệ FPT Shop. So với báo cáo tháng 9, Vietcap đã nâng định giá Long Châu thêm 4% và FPT Shop thêm 34%.

Bên cạnh mức định giá, Vietcap còn đưa ra ước tính về cơ cấu sở hữu tại Long Châu tính đến cuối quý III/2026. Theo đó, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) nắm 75,97% vốn, quỹ đầu tư tư nhân Creador có trụ sở tại Malaysia sở hữu khoảng 13%, còn nhóm nhân viên FPT Retail nắm khoảng 11,03%.

Nguồn: Báo cáo Vietcap

Với mức định giá 44.429 tỷ đồng, phần vốn 11,03% của nhóm nhân viên có giá trị tương ứng khoảng 4.901 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần giá trị ước tính của toàn bộ FPT Shop.

Ngoài ra, Long Châu còn có chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP), cho phép những nhân viên có đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh được mua tổng cộng 5% vốn điều lệ.

Vietcap giả định chương trình được thực hiện trong 5 đợt, mỗi năm 1% vốn trong giai đoạn 2026–2030. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của FPT Retail tại Long Châu có thể giảm xuống khoảng 72% vào năm 2030.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026, FPT Retail ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.724 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ. Vietcap ước tính Long Châu đóng góp 983 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số, cao gấp khoảng 11,4 lần mức 86 tỷ đồng của FPT Shop.

Trong dự báo mới nhất, Vietcap cho rằng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của FPT Retail sẽ tăng 96% lên 1.559 tỷ đồng trong năm 2026. Trong đó, Long Châu dự kiến đóng góp 1.393 tỷ đồng, tăng 95%, còn FPT Shop đạt 166 tỷ đồng, tăng 103%.

Sang năm 2027, Vietcap dự báo lợi nhuận đóng góp từ Long Châu tiếp tục tăng 37% lên 1.912 tỷ đồng, trong khi FPT Shop đạt 177 tỷ đồng. Doanh thu hai chuỗi được dự báo lần lượt đạt 56.407 tỷ đồng và 23.016 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng của Long Châu đến từ việc tiếp tục mở rộng mạng lưới nhà thuốc và cải thiện hiệu quả hoạt động. Vietcap dự kiến chuỗi mở thêm 350 nhà thuốc trong năm 2027, nâng tổng số lên 3.197 cửa hàng.

Bên cạnh đó, mảng tiêm chủng được dự báo chuyển từ lỗ ròng 74 tỷ đồng năm 2026 sang lãi 41 tỷ đồng trong năm 2027, trong khi dịch vụ xét nghiệm đang được thử nghiệm có thể mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn.