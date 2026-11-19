Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 18/11, bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD), đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam huy động được nhiều vốn hơn, mở rộng thị trường tốt hơn, đồng thời được thị trường tin tưởng, định giá cao hơn và phát triển bền vững hơn?

Theo bà Thanh, đây là câu hỏi xuyên suốt Diễn đàn Quản trị Công ty Thường niên lần thứ 9 (AF9) và chương trình hành động mà VIOD, với sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), sẽ đồng hành triển khai trong năm 2027.

Bà cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Năm 2027 sẽ là năm thứ hai của kỷ nguyên mới với kỳ vọng tăng trưởng kinh tế rất cao và nhu cầu vốn đầu tư dài hạn vô cùng lớn.

Bên cạnh các chương trình đầu tư công quy mô lớn của Chính phủ, việc thực hiện chiến lược tăng trưởng hai chữ số của các ngành, địa phương và doanh nghiệp khiến nhu cầu sử dụng vốn tăng cao.

Theo bà Thanh, tín dụng ngân hàng là nguồn vốn truyền thống chiến lược không thể thiếu. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, vấn đề đặt ra là làm thế nào để khơi thông mạnh mẽ hơn những nguồn vốn ngoài ngân hàng cho tăng trưởng doanh nghiệp, cũng như doanh nghiệp có thể tiếp cận các nguồn vốn đó từ đâu.

Tại phần hỏi đáp với báo chí, bà Thanh bổ sung rằng huy động vốn đã khó, nhưng sử dụng vốn hiệu quả và trả nợ đúng hạn còn quan trọng hơn. Theo bà, xếp hạng tín nhiệm trái phiếu doanh nghiệp tương tác trực tiếp với quản trị công ty, tạo dựng niềm tin bền vững cho các trái chủ và nhà đầu tư cấp vốn.

Báo cáo tài chính là câu chuyện của quá khứ

Theo Chủ tịch VIOD, đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là quỹ đầu tư nước ngoài và các quỹ đầu tư có trách nhiệm, việc đánh giá doanh nghiệp không dừng lại ở các chỉ số tài chính quá khứ như lợi nhuận, doanh thu, ROE hay ROA trên báo cáo tài chính.

“Báo cáo tài chính là câu chuyện của quá khứ”, bà Thanh nhấn mạnh.

Từ đó, bà đặt câu hỏi làm thế nào để doanh nghiệp chứng minh năng lực thực sự cho tương lai, bao gồm khả năng huy động vốn, sử dụng vốn hiệu quả và trả nợ đúng hạn.

Theo bà, đây chính là câu chuyện của xếp hạng tín nhiệm. Để xếp hạng tín nhiệm gia tăng được giá trị doanh nghiệp, cần có sự tương tác chặt chẽ với quản trị công ty.

Bà Thanh phân tích, xếp hạng tín nhiệm cung cấp cho nhà đầu tư góc nhìn độc lập từ bên ngoài để đánh giá năng lực thực hiện nghĩa vụ tài chính và rủi ro của doanh nghiệp. Trong khi đó, quản trị công ty là sự đánh giá từ bên trong về trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và quản trị rủi ro bền vững.

Sự kết hợp giữa đánh giá “từ bên ngoài vào” và “từ bên trong ra” tạo nên giá trị niềm tin cho công chúng và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, bà Thanh lưu ý quản trị công ty tốt không tự động bảo đảm xếp hạng tín nhiệm cao hay chi phí vốn thấp ngay lập tức, nhưng đó là nền tảng bắt buộc để quản trị rủi ro và chứng minh năng lực trước thị trường.

Bên cạnh đó, trách nhiệm giải trình của HĐQT không dừng lại với cổ đông mà còn phải mở rộng rõ nét đối với các trái chủ, các bên cấp vốn nợ và các bên liên quan.

Từ những vấn đề trên, Chủ tịch VIOD nhấn mạnh thông điệp: “Muốn đi đường dài và huy động vốn dài hạn thì phải xây dựng niềm tin dài hạn”.

Theo bà, niềm tin đó bắt đầu từ chất lượng tăng trưởng, quản trị công ty, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, bên cạnh những cam kết trên giấy tờ hay các con số quá khứ.

Bà Thanh cho biết đây là lần đầu tiên Diễn đàn AF9 đặt xếp hạng tín nhiệm và quản trị công ty song hành. Việc tiếp cận xếp hạng tín nhiệm trong mối liên hệ trực tiếp với khả năng tiếp cận vốn là câu chuyện không mới trên thế giới nhưng còn khá mới tại Việt Nam.

Quản trị công ty cần được coi là một khoản đầu tư vào năng lực cạnh tranh

Đề cập đến sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, bà Hà Thu Thanh cho biết năm 2026 đánh dấu 30 năm thành lập UBCKNN, với nhiều chiến lược dẫn dắt thị trường phát triển trong xu thế mới.

Theo bà, câu chuyện nâng cao năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh của thị trường không giới hạn ở các doanh nghiệp niêm yết mà liên quan đến toàn bộ thành viên trong hệ sinh thái, bao gồm cơ quan quản lý và các sở giao dịch chứng khoán.

Bà Thanh đề cập việc đến hết năm 2026, tất cả doanh nghiệp niêm yết sẽ được tích hợp giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) từ đầu năm 2027. Theo bà, điều này thúc đẩy sự chuẩn hóa tiêu chuẩn quản trị công ty và tính chuyên nghiệp của toàn thị trường.

Trong tầm nhìn xa hơn, bà cho rằng thị trường vốn cần phát triển toàn diện với các công cụ cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh.

Sự phát triển đó đòi hỏi quy mô vốn lớn, thanh khoản cao và sản phẩm đa dạng. Tuy nhiên, theo bà Thanh, yếu tố cốt lõi là chất lượng tăng trưởng gắn liền với chất lượng quản trị công ty, tính minh bạch thông tin, hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả và trách nhiệm giải trình rõ ràng của HĐQT.

Từ góc nhìn của VIOD, bà Thanh cho rằng đã đến lúc doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi toàn diện tư duy về quản trị công ty.

“Quản trị công ty cần được coi là một khoản đầu tư vào năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị dài hạn của doanh nghiệp, vượt lên trên nghĩa vụ tuân thủ pháp luật tối thiểu”, bà nhấn mạnh.

Theo đó, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy “làm quản trị để đáp ứng tuân thủ” sang tư duy “làm quản trị để tăng trưởng bền vững và khẳng định vị thế trên thị trường trong nước lẫn quốc tế”, cùng đưa thị trường vốn Việt Nam hội nhập sâu rộng vào khu vực ASEAN và toàn cầu.

Đề cập đến kinh nghiệm quốc tế, bà Thanh cho biết khoảng 5 năm trước, xếp hạng quản trị công ty của Malaysia còn đứng thứ tư hoặc thứ năm trong khu vực, gần mức trung bình. Hiện nay, Malaysia đã vươn lên vị trí thứ hai ASEAN và đưa nhiều doanh nghiệp vào danh mục ASEAN Asset Class.

Theo bà, đây là bài học thực tiễn có giá trị đối với Việt Nam. Kinh nghiệm của Malaysia sẽ được bà Jalyn, Tổng Giám đốc Viện Quản trị Công ty Malaysia (MICG), chia sẻ tại Diễn đàn AF9 vào ngày 3/12/2026 tại TP.HCM.

Cũng tại diễn đàn, VIOD sẽ tôn vinh 50 doanh nghiệp thuộc sáng kiến VNCG50 lần thứ ba và lần đầu tiên vinh danh nhóm ACGS20 theo kết quả đánh giá Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN năm 2026.

Theo bà Thanh, sáng kiến ACGS20 nhằm dẫn dắt, thúc đẩy các doanh nghiệp thuộc nhóm VN100 và VN30 áp dụng chuẩn mực ASEAN, nâng cao chất lượng quản trị thực chất.

Ban Tổ chức kỳ vọng diễn đàn sẽ định hướng cho doanh nghiệp chuẩn hóa báo cáo năm 2026 và xây dựng chương trình hành động thực chất cho năm 2027.

Bà Thanh nhấn mạnh, niềm tin thị trường được kiến tạo qua nhiều năm bằng hành động nhất quán của HĐQT và các doanh nghiệp tiên phong.