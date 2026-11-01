DOANH NGHIỆP VIỆT CHẾ TẠO HÀNG NGHÌN TẤN KẾT CẤU THÉP, CHUẨN BỊ XUẤT SANG CHÂU PHI

Tập đoàn Đại Dũng (DDC) đang tham gia chế tạo móng thép và các kết cấu thép kích thước lớn phục vụ dự án mở rộng cảng biển Mombasa tại Kenya, một trong những đầu mối giao thương quan trọng nhất khu vực Đông Phi.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, toàn bộ công tác chế tạo trong xưởng đã hoàn thành. Các cấu kiện hiện được sơn dặm và lắp đặt phụ kiện tại bãi tổ hợp thuộc nhà máy Vũng Tàu, chuẩn bị cho quá trình nghiệm thu với tổng thầu TOA Corporation (Nhật Bản) và chủ đầu tư phía Kenya trong tháng 11/2026.

Theo kế hoạch, ngày 1/12/2026, các khối kết cấu thép sẽ được hạ thủy xuống sà lan, vận chuyển đến cảng SPCT tại TP.HCM để lưu bãi. Đến cuối tháng 2/2027, hàng dự kiến được chuyển lên tàu của khách hàng, vận chuyển sang Kenya để lắp đặt.

Dự án có sự tham gia của Đại Dũng được xác định là hợp phần xây dựng cảng thuộc Dự án phát triển Đặc khu kinh tế Mombasa tại Dongo Kundu, nằm ở phía nam khu vực cảng Mombasa. Đại Dũng tham gia chế tạo khoảng 3.000 tấn kết cấu móng thép cùng 80 bộ giá đỡ.

DỰ ÁN CẢNG BIỂN HÀNG CHỤC TỶ YÊN DO TẬP ĐOÀN NHẬT BẢN LÀM TỔNG THẦU﻿

Theo thông cáo ngày 5/2/2024, TOA Corporation đã trúng gói thầu số 1 về xây dựng công trình cảng và các hạng mục phụ trợ do Cơ quan quản lý cảng Kenya (Kenya Ports Authority - KPA) làm chủ đầu tư. Giá trị hợp đồng khoảng 33,5 tỷ yên Nhật, với thời gian thực hiện theo hợp đồng là 1.156 ngày, tương đương 38 tháng. Gói thầu sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Theo thiết kế, công trình gồm cầu cảng dài 300 m, rộng 50 m, sử dụng kết cấu cọc ống thép kết hợp hệ khung thép dạng jacket. Ngoài ra, dự án còn có đường dẫn và cầu kết nối dài 214 m, rộng 20 m, cùng các hạng mục nạo vét khoảng 2,59 triệu m³ vật liệu, san lấp 430.000 m³ và thi công 118.000 m² mặt đường bê tông.

Công trình là ứng dụng công nghệ cầu cảng jacket của Nhật Bản. Các khung kết cấu thép được chế tạo sẵn tại nhà máy, sau đó vận chuyển đến công trường và liên kết với hệ cọc ống thép đã đóng xuống đáy biển. Phương pháp này giúp kiểm soát chất lượng chế tạo, giảm thời gian thi công ngoài biển và tăng độ ổn định của công trình. Đây cũng là hạng mục phù hợp với năng lực cơ khí chế tạo và kết cấu thép công nghiệp của Đại Dũng.

Về quy mô tổng thể, Mombasa là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của Kenya, được triển khai nhằm hình thành trung tâm công nghiệp và logistics mới tại khu vực Dongo Kundu.

Theo Kenya News Agency ngày 11/9/2026, Chính phủ Kenya đã bố trí 74,1 tỷ shilling để phát triển các hạng mục hạ tầng phục vụ Đặc khu kinh tế Mombasa. Trong đó, hợp phần xây dựng cảng do KPA triển khai có giá trị khoảng 41,1 tỷ shilling.

Đặc khu kinh tế này có quy mô khoảng 3.000 mẫu Anh, tương đương hơn 1.200 ha, được quy hoạch phát triển cảng tự do, khu công nghiệp, khu thương mại tự do, kho bãi và trung tâm logistics. Kế hoạch phát triển cảng bao gồm 7 bến cùng hệ thống bãi hàng hóa.

Tính đến tháng 9/2026, bến cảng đầu tiên tại Dongo Kundu đã đạt khoảng 16% tiến độ xây dựng. Bến dài 300 m, có độ sâu luồng nước khoảng 15 m, được thiết kế để tiếp nhận các tàu hàng kích thước lớn. Theo kế hoạch được phía Kenya công bố, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2028.

Cảng Mombasa hiện là cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng của Kenya, đồng thời phục vụ hoạt động trung chuyển hàng hóa đến các quốc gia không giáp biển như Uganda và Rwanda. Việc phát triển cảng tại Dongo Kundu được kỳ vọng giảm áp lực cho hệ thống cảng hiện hữu và tăng năng lực logistics tại Đông Phi.

Về phía Đại Dũng, doanh nghiệp được thành lập năm 1995, hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, kết cấu thép và tổng thầu xây dựng công nghiệp. Theo giới thiệu trên website, tập đoàn hiện có 6 cụm nhà máy và đã tham gia cung cấp sản phẩm, giải pháp cho các công trình tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trước dự án tại Kenya, Đại Dũng từng tham gia chuỗi cung ứng kết cấu thép cho nhiều công trình quốc tế, trong đó có các dự án phục vụ World Cup tại Qatar và dự án hầm vượt biển Fehmarnbelt kết nối Đan Mạch với Đức.