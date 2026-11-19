Từ thương vụ Shark Tank đến những phiên livestream doanh thu hàng trăm triệu đồng

Tháng 7/2022, Lê Hải Vũ cùng đội ngũ Velasboost xuất hiện tại Shark Tank Việt Nam và nhận được cam kết đầu tư 6 tỷ đồng đổi lấy 50% cổ phần từ Shark Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Tập đoàn Sunhouse.

Thương vụ đưa startup này đến gần hơn với sự chú ý của thị trường, trong bối cảnh thương mại điện tử và bán hàng qua mạng xã hội bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Thương hiệu Việt này lựa chọn cách tiếp cận thị trường bằng mô hình kinh doanh kết hợp: vừa phân phối hàng hóa của các thương hiệu khác, vừa phát triển sản phẩm mang thương hiệu riêng. Trên các nền tảng số, doanh nghiệp xây dựng hệ thống bán hàng, khai thác livestream và mạng lưới tiếp cận khách hàng.

Những phiên livestream từng mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng giúp cho Velasboost, góp phần đưa thương hiệu tiếp cận lượng lớn khách hàng trên các nền tảng số.

Có thời điểm, những phiên livestream của thương hiệu này ghi nhận doanh thu hàng trăm triệu đồng. Theo chia sẻ của ông Vũ, giai đoạn bùng nổ kéo dài khoảng hai năm, nhờ lợi thế gia nhập sớm, được nền tảng ưu tiên phân phối và có đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Doanh nghiệp từng chạm mốc doanh thu khoảng 2 triệu USD trên sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, CEO Velasboost nhìn nhận đây là thành quả của một giai đoạn đặc biệt, không phải công thức có thể duy trì mãi mãi.

"Thời điểm đấy ít người làm, nền tảng cũng ưu tiên những người tham gia sớm. Hai yếu tố cộng lại khiến hoạt động kinh doanh tăng trưởng rất tốt. Nhưng sau đó, nhiều người gia nhập hơn, nền tảng cũng bắt đầu phân phối cho những người khác", ông Vũ chia sẻ.

Ông Lê Hải Vũ cùng đội ngũ nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mang thương hiệu Việt, hướng tới giảm phụ thuộc vào nguồn hàng bên ngoài.

Theo nhà sáng lập Velasboost, tăng trưởng nóng còn kéo theo những đứt gãy trong vận hành. Doanh thu tăng đồng nghĩa doanh nghiệp phải bổ sung vốn, nhân sự, hàng hóa và kho bãi. Nếu bộ máy không theo kịp, việc bán được nhiều hàng đôi khi lại khiến doanh nghiệp mất nhiều tiền hơn.

Không dừng lại ở đó, trong khoảng hai năm trở lại đây, phí nền tảng tăng đáng kể, khiến biên lợi nhuận của người bán bị thu hẹp. Có những khoản phí tưởng như nhỏ nhưng cộng dồn lại tạo thành gánh nặng lớn.

Ông Vũ ước tính, tổng phí sàn có thể dao động khoảng 40-45% doanh thu, tùy giá trị đơn hàng và cơ cấu chi phí. Chưa kể quảng cáo có thể tiêu tốn thêm khoảng 10%, cùng các khoản phát sinh từ hoàn hàng, vận chuyển hai chiều và hàng hóa hư hỏng.

Không dừng lại ở đó, phí vận hành tính theo từng đơn hàng có thể tạo ra sự chênh lệch lớn. Một khoản phí 3.000 đồng trên đơn hàng 300.000 đồng chỉ chiếm 1%, nhưng với đơn hàng 50.000 đồng, tỷ lệ này đã lên tới 6%.

"Đó là những khoản phí rất khó kiểm soát, có những chi phí biến đổi theo giá trị đơn hàng, có những khoản lại phụ thuộc vào tỷ lệ hoàn hàng. Người bán nhiều khi không thể tính chính xác ngay từ đầu mình sẽ mất bao nhiêu", ông Vũ nói.

Từ những phép tính này, CEO Velasboost đưa ra một nhận định đáng chú ý: chi phí bán hàng lãi gấp đôi giá gốc tưởng như đã có biên lợi nhuận tốt, nhưng kinh doanh trên sàn vẫn có thể lỗ sau khi cộng đủ chi phí.

"Đối với sàn, đôi khi phải nhập 100.000 đồng, bán 300.000 đồng mới có cơ hội đảm bảo lợi nhuận. Trong khi nếu bán bên ngoài, nhập 100.000 đồng và bán 200.000 đồng đã có thể kinh doanh ổn", ông phân tích.

Cũng chính vì những yếu tố trên, một thay đổi đáng chú ý của thị trường cho thấy sự dịch chuyển từ người bán hàng trực tiếp (seller) sang người làm tiếp thị liên kết (affiliate).

Ông Vũ cho rằng đây là giai đoạn khá thuận lợi với những người làm affiliate. Họ không phải nhập hàng, duy trì kho bãi, lo nhân sự hay chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh, mà chủ yếu tập trung vào việc giới thiệu và bán sản phẩm để nhận hoa hồng.

Hệ sinh thái của công ty xoay quanh những sản phẩm công nghệ phục vụ nhu cầu hàng ngày như thẻ định vị, củ cáp sạc, ổ cắm thông minh...

"Người làm affiliate chỉ cần biết tôi bán được hàng và anh trả cho tôi 5% hoa hồng. Còn người làm seller phải lo từ nhập hàng, tài chính, hình ảnh, quảng cáo đến đóng gói và hậu mãi", ông Vũ đưa ví dụ.

Thậm chí, theo ông Vũ, một seller có thể chỉ giữ lại biên lợi nhuận 5-10%, trong khi người làm affiliate cũng có thể nhận mức hoa hồng tương đương mà không phải gánh những chi phí và rủi ro vận hành như người bán hàng trực tiếp.

Rời thế phụ thuộc sàn

Khi chi phí trên các sàn thương mại điện tử ngày càng tăng, doanh nghiệp bắt đầu điều chỉnh lại cơ cấu doanh thu. Nếu ở giai đoạn cao điểm, một nền tảng có thể chiếm 50-60% doanh thu, hiện tỷ trọng này được doanh nghiệp kéo xuống còn khoảng 10-20%.

Công nghệ AI đang giúp doanh nghiệp Việt rút ngắn thời gian nghiên cứu, hoàn thiện và tối ưu hệ thống website, ứng dụng phục vụ hoạt động kinh doanh.

Phần nguồn lực được chuyển sang các kênh bán hàng do doanh nghiệp chủ động hơn, gồm website, ứng dụng riêng và những nền tảng mạng xã hội đã có cộng đồng người dùng lâu năm như Facebook.

Theo ông Vũ, việc quay lại với website hay app không đơn thuần là thay đổi nơi đăng bán sản phẩm. Doanh nghiệp phải tự xây dựng hệ thống, quản lý hoạt động bán hàng và quan trọng hơn là tìm cách đưa khách hàng về các kênh này. Đây vốn là bài toán tốn kém cả về tài chính lẫn nhân sự.

Trước đây, để phát triển một hệ thống thương mại điện tử đủ khả năng vận hành, doanh nghiệp có thể phải đầu tư từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, chưa kể chi phí duy trì, nâng cấp và đội ngũ kỹ thuật.

Tuy nhiên, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi đáng kể tốc độ triển khai. Vị CEO 9X cho biết, những công việc trước kia có thể mất cả năm để xử lý nay được rút xuống còn khoảng một tháng; công việc cần một tháng có thể chỉ mất vài ngày, thậm chí những tác vụ thường nhật được tính bằng phút. AI giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống, giảm bớt những điểm nghẽn từng khiến kế hoạch xây dựng kênh bán hàng riêng kéo dài.

“Khoảng một năm trở lại đây, AI phát triển nhanh và hỗ trợ được rất nhiều cho công việc của mình. Nhờ vậy, tốc độ triển khai hệ thống hiện nay nhanh hơn trước rất nhiều”, ông Vũ chia sẻ.

Bên cạnh website và ứng dụng, Velasboost cũng tính đến việc khai thác lại các mạng xã hội lâu đời như Facebook. Đây là những kênh doanh nghiệp có thể chủ động xây dựng tệp khách hàng và tiếp cận người mua mà không phải chịu cơ cấu phí sàn như trên các marketplace.

Theo ước tính của ông Vũ, việc chuyển dịch này có thể giúp tiết kiệm khoảng 30% chi phí ở một số hoạt động, qua đó giảm áp lực chi phí phân bổ vào từng sản phẩm.

Từ khâu kiểm tra hàng hóa, giới thiệu sản phẩm đến đóng gói và vận chuyển, doanh nghiệp chủ động kiểm soát nhiều công đoạn trong quy trình bán hàng.

Dẫu vậy, bài toán không đơn giản là rời sàn để đưa hàng lên website. Nếu sàn thương mại điện tử đã có sẵn lượng người dùng và hệ thống hỗ trợ người bán, doanh nghiệp tự vận hành phải đầu tư nội dung, quảng bá và tạo thói quen để khách hàng chủ động tìm đến.

Đây cũng là lý do thương hiệu Việt lựa chọn chuyển dịch từng bước, thay vì cắt bỏ hoàn toàn các kênh từng mang lại doanh thu lớn.

Trụ sở Velasboost tại Long Biên, Hà Nội - nơi doanh nghiệp triển khai hoạt động kinh doanh và phát triển các định hướng bán hàng trên nền tảng số.

“Doanh thu có thể giảm nhưng không có nghĩa hiệu quả giảm. Có khi doanh thu thấp hơn nhưng lợi nhuận thu về vẫn tương đương, trong khi áp lực vận hành và nhân sự nhẹ hơn”, ông Vũ nói.

Với Velasboost, AI vì thế không đơn thuần là công cụ hỗ trợ công việc, mà đang trở thành đòn bẩy để doanh nghiệp nhỏ hơn về quy mô vẫn có thể xây dựng hệ thống bán hàng riêng, giảm lệ thuộc vào một nền tảng và chủ động hơn với biên lợi nhuận của từng sản phẩm.