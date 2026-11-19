Thực tế môi trường kinh doanh tại Việt Nam cho thấy, hơn 75% doanh nghiệp SMB đang sử dụng ít nhất một công cụ nền tảng kỹ thuật số có tích hợp AI, và 80% trong số đó khẳng định công cụ này giúp giảm chi phí kinh doanh.

Tuy nhiên, một khoảng cách lớn vẫn tồn tại giữa việc "cải thiện năng suất cá nhân" và "gia tăng giá trị doanh nghiệp". Theo một khảo sát toàn cầu, 80% người dùng báo cáo năng suất cá nhân tăng lên nhờ AI, nhưng chỉ 37% ghi nhận tác động tích cực đến lợi nhuận (EBIT) của tổ chức. Rất nhiều doanh nghiệp đã mua bản quyền AI nhưng vẫn loay hoay ở giai đoạn thử nghiệm cục bộ.

Tái thiết kế luồng công việc thay vì chỉ trang bị công cụ Để giải quyết bài toán hiệu quả đầu tư, việc trang bị license là chưa đủ. Doanh nghiệp cần một nền tảng có khả năng tái thiết kế các tác vụ (redesign tasks) và chuẩn hóa quy trình. Microsoft 365 Copilot Business được xây dựng với mục tiêu tự động hóa các quy trình lặp lại, cho phép nhân sự tập trung vào phân tích và phục vụ khách hàng. Một nghiên cứu mô phỏng cho thấy việc ứng dụng Copilot tại các tổ chức dưới 300 nhân sự có thể mang lại ROI dự kiến từ 132% đến 353%, giúp tăng 6% doanh thu thuần và giảm 20% chi phí vận hành.

Sự tích hợp sâu rộng của Copilot vào Microsoft Graph mang lại những thay đổi mang tính cách mạng:

Tối ưu hóa phân tích trên Excel: Thay vì phải dành hàng giờ viết các hàm tính toán phức tạp, nhân sự có thể sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để yêu cầu Copilot phân tích xu hướng, so sánh các tập dữ liệu, mô phỏng kịch bản tài chính và lập biểu đồ trực quan.

Chuẩn hóa quy trình giao tiếp: Copilot trong Outlook và Teams loại bỏ các "nút thắt cổ chai" trong giao tiếp nội bộ. Hệ thống rà soát các luồng thông tin đồ sộ, tóm tắt các thỏa thuận quan trọng với đối tác và hỗ trợ soạn thảo phản hồi nhất quán.

Gia tốc quá trình sáng tạo nội dung: Bộ phận marketing hay sales có thể sử dụng Copilot trong Word để phác thảo các đề xuất dự án dựa trên các tệp dữ liệu đã có sẵn trong hệ thống lưu trữ chung.