Từ thử nghiệm đến vận hành: Tối ưu hóa khoản đầu tư AI cùng Microsoft 365 Copilot
Khi giai đoạn thử nghiệm AI ban đầu đã qua, các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) phải đối mặt với bài toán thực tế: Làm thế nào để khoản đầu tư vào công nghệ tạo ra tác động tích cực đến tỷ suất lợi nhuận và năng lực cạnh tranh cốt lõi?
Thực tế môi trường kinh doanh tại Việt Nam cho thấy, hơn 75% doanh nghiệp SMB đang sử dụng ít nhất một công cụ nền tảng kỹ thuật số có tích hợp AI, và 80% trong số đó khẳng định công cụ này giúp giảm chi phí kinh doanh.
Tuy nhiên, một khoảng cách lớn vẫn tồn tại giữa việc "cải thiện năng suất cá nhân" và "gia tăng giá trị doanh nghiệp". Theo một khảo sát toàn cầu, 80% người dùng báo cáo năng suất cá nhân tăng lên nhờ AI, nhưng chỉ 37% ghi nhận tác động tích cực đến lợi nhuận (EBIT) của tổ chức. Rất nhiều doanh nghiệp đã mua bản quyền AI nhưng vẫn loay hoay ở giai đoạn thử nghiệm cục bộ.
Tái thiết kế luồng công việc thay vì chỉ trang bị công cụ Để giải quyết bài toán hiệu quả đầu tư, việc trang bị license là chưa đủ. Doanh nghiệp cần một nền tảng có khả năng tái thiết kế các tác vụ (redesign tasks) và chuẩn hóa quy trình. Microsoft 365 Copilot Business được xây dựng với mục tiêu tự động hóa các quy trình lặp lại, cho phép nhân sự tập trung vào phân tích và phục vụ khách hàng. Một nghiên cứu mô phỏng cho thấy việc ứng dụng Copilot tại các tổ chức dưới 300 nhân sự có thể mang lại ROI dự kiến từ 132% đến 353%, giúp tăng 6% doanh thu thuần và giảm 20% chi phí vận hành.
Sự tích hợp sâu rộng của Copilot vào Microsoft Graph mang lại những thay đổi mang tính cách mạng:
Tối ưu hóa phân tích trên Excel: Thay vì phải dành hàng giờ viết các hàm tính toán phức tạp, nhân sự có thể sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để yêu cầu Copilot phân tích xu hướng, so sánh các tập dữ liệu, mô phỏng kịch bản tài chính và lập biểu đồ trực quan.
Chuẩn hóa quy trình giao tiếp: Copilot trong Outlook và Teams loại bỏ các "nút thắt cổ chai" trong giao tiếp nội bộ. Hệ thống rà soát các luồng thông tin đồ sộ, tóm tắt các thỏa thuận quan trọng với đối tác và hỗ trợ soạn thảo phản hồi nhất quán.
Gia tốc quá trình sáng tạo nội dung: Bộ phận marketing hay sales có thể sử dụng Copilot trong Word để phác thảo các đề xuất dự án dựa trên các tệp dữ liệu đã có sẵn trong hệ thống lưu trữ chung.
Bảo mật, Tuân thủ và Quản trị dữ liệu (Governance)
Yếu tố quyết định sự thành bại khi đưa AI vào môi trường SMB chính là hệ thống quản trị rủi ro. Copilot mang đến một không gian làm việc an toàn tuyệt đối, vận hành hoàn toàn trong ranh giới hệ thống bảo mật của nền tảng Microsoft 365.
Hệ thống phân quyền (permissions) được kế thừa nghiêm ngặt: AI chỉ trích xuất thông tin mà người dùng được cấp quyền truy cập, ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ rò rỉ dữ liệu chéo. Các dữ liệu tương tác đều được mã hóa, lưu trữ an toàn và quản lý thống nhất qua Microsoft Purview.
Lộ trình đo lường giá trị cùng mạng lưới đối tác chuyên sâu
Để biến năng suất thành lợi nhuận, quá trình triển khai AI cần tuân theo một khuôn khổ: Bắt đầu từ những luồng công việc có chỉ số cơ sở (baseline), triển khai có kiểm soát và đo lường sự thay đổi về thời gian chu kỳ (cycle time) và tốc độ phản hồi.
Tech Data (một công ty thuộc TD SYNNEX) đang cung cấp nền tảng hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp Việt Nam thông qua mạng lưới đại lý ủy quyền. Bằng việc trang bị 6 chứng nhận Microsoft Advanced Specializations, Tech Data đảm bảo các đối tác của mình sở hữu năng lực tư vấn vượt trội. Thay vì tự thử nghiệm và đối mặt với rủi ro, doanh nghiệp SMB có thể thông qua các đối tác của Tech Data để thực hiện Đánh giá mức độ sẵn sàng về dữ liệu (Data Readiness Check), thiết lập kịch bản ứng dụng (use cases) và đo lường chỉ số ROI hiệu quả nhất.
Nhịp Sống Thị Trường