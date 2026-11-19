Dự án VietinBank Tower tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội vừa chính thức đổi chủ sau 16 năm kể từ ngày khởi công. Theo thông tin công bố ngày 19/11, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã chuyển nhượng dự án cho Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group. Giao dịch được thực hiện trong tháng 9/2026.

VietinBank Tower nằm trên khu đất rộng gần 30.000 m², gồm hai tòa tháp cao 68 và 48 tầng, kết nối bằng khối đế 7 tầng. Theo thiết kế ban đầu, tháp 68 tầng được sử dụng làm trụ sở chính của VietinBank, còn tháp 48 tầng bố trí khách sạn 5 sao, căn hộ cao cấp cho thuê, khu chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thương mại.

Dự án khởi công ngày 20/10/2010, từng được kỳ vọng trở thành một trong những tổ hợp cao tầng nổi bật tại Hà Nội. Tuy nhiên, ít người biết rằng trước khi được triển khai, VietinBank Tower từng có kế hoạch liên doanh với một đối tác Singapore nắm phần lớn vốn góp.

ĐỐI TÁC SINGAPORE TỪNG DỰ KIẾN NẮM 72% VỐN

Lịch sử dự án bắt đầu từ năm 2007, khi VietinBank lên kế hoạch xây dựng trụ sở mới tại khu đô thị Ciputra và tìm kiếm đối tác nước ngoài để cùng triển khai. Doanh nghiệp được lựa chọn khi đó là Premium Aset Pte (PAP), một công ty đến từ Singapore hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư.

Tháng 1/2010, hai bên đã ký bản ghi nhớ ngày 7/2/2007, trong đó dự kiến VietinBank góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, tạm tính tương đương 28% vốn liên doanh. Như vậy, phần vốn của đối tác Singapore theo phương án ban đầu là 72%.

Đến tháng 1/2008, VietinBank tiếp tục thực hiện các thủ tục xin phép thành lập liên doanh để xây dựng và khai thác công trình. Tuy nhiên, phương án hợp tác không đi đến kết quả cuối cùng. Theo giải thích của lãnh đạo VietinBank tại cuộc họp báo năm 2010, tỷ lệ góp vốn 28% ban đầu chỉ mang tính tạm tính, khi giá thuê đất chưa được xác định chính xác.

Sau khi tính toán lại giá trị mặt bằng, VietinBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án góp 50% vốn liên doanh. Dù vậy, ngân hàng và đối tác Singapore không thống nhất được việc phân chia quyền lợi. Cùng thời điểm, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 cũng ảnh hưởng đến PAP, khiến đối tác này gửi thư dừng hợp tác. Kế hoạch liên doanh vì thế không thể triển khai.

Liên quan đến quỹ đất xây dựng dự án, ngày 2/2/2008, VietinBank ký hợp đồng thuê 29.923 m² đất với Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), thời hạn thuê 38 năm.

Giá thuê được thống nhất ở mức 1.800 USD/m², với tổng số tiền thuê đất theo hợp đồng là 849 tỷ đồng. Trước đó, VietinBank từng đề xuất mức giá 500 USD/m² nhưng không được đối tác chấp thuận.

Sau khi phương án liên doanh với doanh nghiệp Singapore đổ vỡ, VietinBank chuyển hướng tự đầu tư dự án. Công trình chính thức khởi công tháng 10/2010, với tổng mức đầu tư được nhắc đến sau này lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.

TỪNG CÓ 29 NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TÂM, 2 ĐƠN VỊ ĐƯA RA ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH

Dù được khởi công từ năm 2010, VietinBank Tower nhiều lần chậm tiến độ. Công trình từng dự kiến hoàn thành năm 2014, sau đó lùi sang năm 2018 nhưng vẫn không thể đưa vào khai thác. Khó khăn về nguồn vốn khiến VietinBank phải tìm phương án tái cấu trúc dự án.

Tháng 12/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường của ngân hàng đã thông qua chủ trương cơ cấu lại VietinBank Tower. Một trong những phương án được ưu tiên là chuyển nhượng toàn bộ tài sản dự án, đồng thời thuê lại tòa tháp 68 tầng để sử dụng làm trụ sở chính. Tuy nhiên, việc tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng không diễn ra thuận lợi.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/4/2021, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank khi đó, cho biết tính đến hết quý I/2021, ngân hàng đã ghi nhận 29 nhà đầu tư quan tâm đến dự án VietinBank Tower.

Trong số này, 21 nhà đầu tư đã ký thỏa thuận bảo mật thông tin với VietinBank để được tiếp cận hồ sơ và thẩm định dự án. Đặc biệt, đã có 2 nhà đầu tư đưa ra đề xuất tài chính sơ bộ, trong khi một số đơn vị khác tiếp tục quá trình thẩm định.

Như vậy, VietinBank Tower từng thu hút sự quan tâm của hàng chục nhà đầu tư, nhưng từ việc tiếp cận hồ sơ đến đạt được thỏa thuận chuyển nhượng thực tế vẫn là một quá trình kéo dài.

Lý giải nguyên nhân chậm trễ, lãnh đạo VietinBank thời điểm đó cho biết dịch Covid-19 khiến quá trình làm việc với các nhà đầu tư bị gián đoạn. Bên cạnh đó, dịch bệnh làm thay đổi nhu cầu sử dụng văn phòng, trung tâm thương mại và không gian hội nghị, dẫn đến việc một số nhà đầu tư trong và ngoài nước điều chỉnh chiến lược.

Mặc dù vậy, VietinBank vẫn duy trì các công việc cần thiết tại công trường nhằm hạn chế thiệt hại phát sinh, đồng thời điều chỉnh tiến độ tổng thể dự án đến quý II/2025. Đến tháng 7/2025, ngân hàng tiếp tục công bố thông tin mời các nhà đầu tư quan tâm đến việc nhận chuyển nhượng VietinBank Tower. Tháng 8/2026, VietinBank thông báo đã tìm được đối tác nhận chuyển nhượng là một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam. Sau đó, ngân hàng xác nhận giao dịch hoàn tất và các khoản hạch toán liên quan đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính đến ngày 30/9/2026.



