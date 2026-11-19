CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, mã SBG, sàn HoSE) thông qua việc mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thực phẩm Ocoba (Ocoba).

Cụ thể, Siba Group sẽ mua thêm tối đa 10,1 triệu cổ phiếu Ocoba với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 101 tỷ đồng. Việc thanh toán tiền mua được thực hiện theo tiến độ chào bán của Ocoba.

Được biết, trước đó SBG đã cam kết góp vốn vào Ocoba để thực hiện dự án Nhà máy chế biến sữa Ocoba. SBG cho biết sẽ thu xếp các nguồn vốn hợp pháp bao gồm vốm huy động từ chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo phương án được phê duyệt.

Nguồn: SBG

Tính tới ngày 30/9/2026, Siba Group đã đầu tư 17,5 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Thực phẩm Ocoba, tương ứng chiếm 99,93% vốn điều lệ, trích lập dự phòng giảm giá 5,88 tỷ đồng, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.

Về kế hoạch huy động vốn, Siba Group vừa qua đã thông qua hồ sơ đăng ký chào bán 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Mục đích chào bán nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời tăng cường năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.

Thời gian dự kiến chào bán trong quý IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty.

Với số tiền 200 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, Siba Group sẽ dùng 189,1 tỷ đồng để trả nợ cho các nhà cung cấp, còn lại 10,9 tỷ đồng để đầu tư lắp đặt hệ thống mặt trời áp mái cho Nhà máy Cơ khí CNC Siba Bà Rịa - Vũng Tàu (thông qua việc giao thầu cho Công ty TNHH Xây dựng và Cơ giới Thuận Phát theo Hợp đồng cung cấp, lắp đặt số 01/2026/HĐCCLĐ/SIBA-TP ký ngày 25/6/2026).

Trước đó, Siba Group đã công bố danh sách 8 nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu đợt này. Trong đó có 2 cổ đông hiện hữu của công ty gồm ông Trần Tuấn Dương và bà Trần Bích Ngọc dự mua 1,5 triệu cổ phiếu mỗi người.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Siba Group ghi nhận doanh thu 678,5 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng, tăng 126,5% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Siba Group đặt kế hoạch doanh thu 1.446 tỷ đồng và lãi sau thuế dự kiến 61 tỷ đồng. Qua đó, công ty đã hoàn thành 73,9% kế hoạch năm sau 9 tháng.