CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, MCK: SBT, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, Agris dự kiến chào bán tối đa 10 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Các trái phiếu tạo thành nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Agris.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động tối đa là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm, lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 11,8%/năm, lãi suất của mỗi kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 4,3%/băm và lãi suất tham chiếu nhưng sẽ không thấp hơn 11%/năm.

Ảnh minh họa: SBT

Trái phiếu sẽ được phát hành trong 2 đợt. Trong đó, đợt 1 sẽ chào bán tối đa 6 triệu trái phiếu SBTC12701, tương ứng tổng mệnh giá 600 tỷ đồng, thời gian dự kiến chào bán trong quý I - quý II/2027.

Đợt 2, doanh nghiệp sẽ chào bán tối đa 4 triệu trái phiếu SBTC12702, tương ứng tổng mệnh giá 400 tỷ đồng, thời gian dự kiến chào bán trong quý II - quý III/2027 và sau khi kết thúc đợt 1.

Nhà đầu tư cá nhân được mua tối thiểu 100 trái phiếu, còn nhà đầu tư tổ chức sẽ được mua tối thiểu 1.000 trái phiếu.

Được biết, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được Agris sử dụng để cơ cấu lại nợ. Cụ thể, 600 tỷ đồng từ đợt 1 dùng để thanh toán nợ gốc vay ngân hàng trong nước; 400 tỷ đồng từ đợt 2 dùng để thanh toán nợ vay cho 14 tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức tài chính nước ngoài thông qua đại lý khoản vay là First Commercial Bank, Offshore Banking Branch.

Trong một diễn biến khác, mới đây kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 14/10/2026 đến ngày 12/11/2026, bà Huỳnh Bích Ngọc- Thành viên HĐQT của Agris đã bán ra 2,5 triệu cổ phiếu SBT trong tổng số hơn 10,1 triệu cổ phiếu đăng ký bán.

Lý do không hoàn tất giao dịch là do thời gian đăng ký giao dịch chưa đủ để thực hiện bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký, cá nhân dự kiến tiếp tục đăng ký giao dịch bán đối với số cổ phiếu còn lại.

Sau giao dịch nêu trên, bà Huỳnh Bích Ngọc đã giảm sở hữu từ hơn 14,4 triệu cổ phiếu xuống hơn 11,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 1,55% xuống 1,28%.

Không chỉ là Thành viên HĐQT AgriS, bà Huỳnh Bích Ngọc còn được biết đến là mẹ của bà Đặng Huỳnh Ức My- Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Agris. Hiện bà My đang sở hữu gần 120,8 triệu cổ phiếu SBT (tỷ lệ 12,92%).