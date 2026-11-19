HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa thông qua nghị quyết góp vốn thành lập công ty con mang tên dự kiến Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật HRA, với vốn điều lệ 60 tỷ đồng.

Doanh nghiệp mới dự kiến đặt trụ sở tại thôn Nhơn Tân, xã Hra, tỉnh Gia Lai, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. HAGL góp 100% vốn bằng tiền. Ông Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1977) được giao đại diện, quản lý phần vốn góp của tập đoàn.

Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi HAGL chính thức bước chân vào lĩnh vực hạ tầng công nghiệp thông qua dự án Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 tại Gia Lai.

Dự án được khởi công vào tháng 8/2026, có quy mô khoảng 75 ha và tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Công trình nằm dọc Quốc lộ 19, thuộc xã Hra, được kỳ vọng hưởng lợi từ các tuyến giao thông kết nối với khu vực duyên hải miền Trung, trong đó có cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh và cảng Phù Mỹ trong tương lai.

Theo định hướng phát triển, cụm công nghiệp sẽ ưu tiên thu hút các doanh nghiệp chế biến sâu nông, lâm sản, sản xuất vật tư và sản phẩm phụ trợ phục vụ đóng gói, xuất khẩu. Ngoài ra, dự án còn hướng đến các cơ sở sản xuất phân bón, phân bón vi sinh tận dụng phế phẩm nông nghiệp.

Việc phát triển hạ tầng cụm công nghiệp cũng mở ra khả năng hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và logistics phục vụ hoạt động nông nghiệp tại Tây Nguyên, đồng thời kết nối nguồn hàng từ Lào, Campuchia đến các cảng biển miền Trung.

Đáng nói, đây là lĩnh vực mà HAGL từng thừa nhận chưa có kinh nghiệm triển khai. Trong quá trình đề xuất dự án, doanh nghiệp cho biết chưa có kinh nghiệm thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Dù vậy, HAGL cam kết bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện, thu hút nhà đầu tư nhằm lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp. Doanh nghiệp còn đưa ra cam kết tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án, không yêu cầu bồi hoàn chi phí nếu không đáp ứng các điều kiện đã đề ra.

Trước khi trở thành doanh nghiệp nông nghiệp, Hoàng Anh Gia Lai từng là một trong những tên tuổi lớn trên thị trường bất động sản, với hàng loạt dự án căn hộ, khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại TP.HCM, Gia Lai cùng một số địa phương khác.

Tuy nhiên, sau giai đoạn mở rộng đầu tư và chịu áp lực nợ vay, tập đoàn của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) tiến hành tái cơ cấu, thu hẹp danh mục kinh doanh để tập trung vào nông nghiệp, đặc biệt là cây ăn trái và chăn nuôi.

Gần đây, HAGL tiếp tục điều chỉnh chiến lược sản xuất khi không mở rộng thêm diện tích chuối và quy mô chăn nuôi heo, thay vào đó dồn nguồn lực phát triển cây cà phê. Tập đoàn đặt mục tiêu phát triển vùng trồng cà phê lên 20.000 ha trong những năm tới, đồng thời đẩy mạnh các khâu chế biến và tiêu thụ nông sản.