Gần một năm nay, chị Minh Thư (31 tuổi, kế toán) ở phường Bình Trưng không còn chạy xe máy vào trung tâm mỗi sáng. Chị đi bộ ra ga Rạch Chiếc, lên tàu và đến công ty mà không phải canh giờ kẹt xe.

"Sáng nào tôi cũng biết chắc mấy giờ mình tới công ty", chị nói. Trước kia chị mất nhiều thời gian vì kẹt xe, nay chị dùng khoảng thời gian tiết kiệm được để đưa con đi học và ăn sáng cùng gia đình.

Khi chọn nhà vài năm trước, vợ chồng chị chủ yếu cân nhắc ba yếu tố: vị trí, diện tích và giá. Nay họ cân nhắc thêm thời gian đi làm, khoảng cách tới trường của con và chỗ đi dạo buổi tối quanh nhà.

Không gian bên trong đoàn tàu metro số 1. Tuyến Bến Thành – Suối Tiên phục vụ hơn 18 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm 2026. (Ảnh: Unplash)

Tại hội thảo "Chuyển dịch bất động sản: Từ tiềm năng ngắn hạn đến giá trị thực" hồi tháng 9, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc CBRE Việt Nam, cho rằng người mua sẽ ít quan tâm hơn đến khoảng cách từ nhà tới trung tâm, thay vào đó sẽ hỏi nhiều hơn "từ nhà đến những nơi mình cần đến mất bao lâu?".

Theo ông, giá trị bất động sản thời gian tới "không chỉ nằm ở số mét vuông hay khoảng cách tới trung tâm". Người mua sẽ ngày càng coi trọng quỹ thời gian tiết kiệm được mỗi ngày, yếu tố trước đây hiếm khi được tính vào giá nhà.

Vì vậy, bộ tiêu chuẩn sống người mua đặt ra đã rộng hơn ba yếu tố vị trí, diện tích và giá. Họ xem xét thêm khả năng kết nối, dịch vụ, tiện ích, cộng đồng, chất lượng vận hành và chi phí sống, trong đó có chi phí thời gian.

Khu Đông TP HCM là khu vực người mua đã có thể đối chiếu các tiêu chuẩn mới với hạ tầng thực tế. Metro số 1 phục vụ hơn 18 triệu lượt khách trong 9 tháng năm nay, tăng 17,5% so với cùng kỳ; đi hết tuyến mất khoảng 29 phút. Quy hoạch 100 năm xác định cực phía Đông gắn với đổi mới sáng tạo, lõi Sài Gòn – Chợ Lớn – Thủ Thiêm hướng tới tài chính quốc tế.

TP HCM đã xác định 8 khu, cụm TOD gắn với 12 nhà ga của tuyến metro số 1. Trong phạm vi tối đa 1 km quanh ga, hệ số sử dụng đất gộp được tăng tối đa 1,5 lần.

Mức khai thác đất như vậy gắn với mô hình căn hộ cao tầng. Khi hàng nghìn gia đình sinh sống trong bán kính vài trăm mét, siêu thị, trường học, phòng khám có đủ lượng khách để mở cửa gần khu dân cư, còn tuyến metro có đủ hành khách để tăng tần suất chạy tàu. Xây cao tầng cũng giúp dành quỹ đất cho công viên, sân chơi, qua đó thu hẹp bán kính sống của cư dân.

Với người mua, gần ga chỉ là điều kiện ban đầu. Căn hộ thật sự rút ngắn bán kính sống khi đường đi bộ từ cửa tòa nhà tới nhà ga có bóng mát, vỉa hè thông suốt. Các nhu cầu hằng ngày như đưa con đi học, mua thực phẩm, khám bệnh cần được đáp ứng ngay trong khu, không phụ thuộc vào xe máy. Một khu đô thị gắn với hạ tầng cũng cần đủ không gian sinh hoạt chung cho cộng đồng gia đình trẻ.

Mỗi nhóm khách hàng cần một chuẩn sống riêng, nên giá/m² không đủ để so sánh hai căn hộ trong cùng khu vực. Chênh lệch nằm ở thiết kế, số căn mỗi sàn và chất lượng vận hành sau bàn giao. Người mua có thể kiểm chứng chất lượng vận hành tại các khu đã bàn giao nhiều năm của cùng chủ đầu tư, qua diện mạo tòa nhà, thang máy và sảnh. Kết hợp thời gian đi lại với chất lượng vận hành, mỗi gia đình có thêm căn cứ để chọn vị trí phù hợp trên bản đồ sống mới.

Chị Thư nay về đến nhà khi trời còn sáng. Khi nhìn lại lựa chọn căn hộ, điều chị hài lòng nhất là hàng ngày có một bữa sáng thảnh thơi và buổi chiều có thêm thời gian dành cho con cái.