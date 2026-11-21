Rạng sáng 21/11 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ trận đá bù vòng 9 Saudi Pro League, Al Nassr đã tự bắn vào chân mình khi để thua ngược Al Ahli với tỷ số 1-3. Cú sút phạt đền dội cột dọc của siêu sao Cristiano Ronaldo ở đầu trận đã trở thành bước ngoặt nghiệt ngã, mở ra màn sụp đổ chóng vánh của thầy trò HLV Ange Postecoglou.

Hành quân đến chảo lửa tại Jeddah với quyết tâm cao độ, Al Nassr nhập cuộc đầy chủ động và sớm áp đặt thế trận. Sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc do pha xử lý cá nhân của Angelo, đội khách không phải chờ đợi quá lâu để ăn mừng. Phút 14, tận dụng pha cướp bóng ngay trước vùng cấm của Samu Costa, Cristiano Ronaldo thoát xuống đối mặt thủ thành Edouard Mendy. Ở góc sút sở trường, chân sút 41 tuổi dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số, đồng thời chính thức cán mốc 986 bàn thắng trong sự nghiệp lẫy lừng.

Ronaldo lập công (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, từ vị thế của người hùng, Ronaldo bất ngờ trở thành tâm điểm của sự tiếc nuối chỉ 4 phút sau đó. Phút 18, Al Nassr được hưởng một quả phạt đền và cơ hội nhân đôi cách biệt được trao trọn cho CR7. Thế nhưng, cú dứt điểm đầy uy lực của anh lại đưa bóng tìm đến đúng cột dọc. Khoảnh khắc siêu sao người Bồ Đào Nha ôm đầu thất vọng cũng là lúc cục diện trận đấu bắt đầu xoay chiều.

Ronaldo sút hỏng phạt đền (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Sự phung phí tiếp tục đeo bám đại diện thủ đô Riyadh khi cả Joao Felix lẫn Al Hamdan đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn để kết liễu trận đấu. Tận dụng tình huống, Galeno tung cú nã đại bác sấm sét, găm thẳng bóng vào lưới Al Nassr, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trong sự bùng nổ của khán giả nhà.

Bước sang hiệp hai, tinh thần xuống dốc khiến đoàn quân của HLV Ange Postecoglou hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát thế trận. Mọi nỗ lực phòng ngự của đội khách sụp đổ sau phút 60, khi công nghệ VAR vào cuộc và xác định trung vệ Mohamed Simakan đã phạm lỗi với Merih Demiral trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Ivan Toney không mắc bất kỳ sai lầm nào để đánh bại thủ môn đối phương, đưa Al Ahli vươn lên dẫn trước 2-1 và củng cố vững chắc ngôi đầu danh sách Vua phá lưới với pha lập công thứ 14 tại giải.

Trong những phút còn lại, Al Nassr dồn toàn lực tìm bàn gỡ nhưng hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ kỷ luật của đội chủ nhà. Từ quả đá phạt góc chuẩn xác của Galeno, trung vệ Ibanez bật cao dứt điểm ấn định chiến thắng thuyết phục 3-1 cho Al Ahli.

Trắng tay rời Jeddah, Al Nassr nhận thất bại cay đắng trong một trận đấu mà lẽ ra họ đã có thể định đoạt sớm. Với cá nhân Cristiano Ronaldo, bàn thắng thứ 986 trong sự nghiệp trở nên kém vui khi đội nhà thất trận, còn hành trình chạm tới cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng của anh vẫn còn cách 14 pha lập công phía trước.