Trịnh Thăng Bình mới đây đã trở thành đề tài bán tán trên MXH khi diện chiếc áo màu tím nổi bât của Louis Vuitton đi diễn. Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo có phần hào nhoáng, outfit này còn khiến người hâm mộ thích thú vì nhận ra đây chính là món đồ từng được nam ca sĩ công khai rao bán trên mạng xã hội từ năm 2024. Đáng nói, thời điểm đó, anh còn hài hước tiết lộ muốn bán chiếc áo với giá 25 triệu đồng để bù lỗ chứng khoán. Do đó, việc Trịnh Thăng Bình xuất hiện lại với item này kéo theo loạt bình luận trêu chọc giọng ca sinh năm 1988.

Bài đăng trêu trọc Trịnh Thăng Bình nhận được lượng tương tác lớn.

Nam ca sĩ chụp đồ khá đơn giản, thậm chí trải sàn.

Trong bức hình mới, chủ nhân bản hit Vỡ Tan diện mẫu Louis Vuitton Purple Monogram Velvet Button-Up Shirt, với bề mặt phủ họa tiết monogram dập nổi đồng điệu. Phom áo dáng sơ mi oversized, hàng cúc phía trước và túi ngực, chất liệu nhung có độ bóng khiến trang phục càng thêm nổi bật. Bên trong, Trịnh Thăng Bình phối sơ mi trắng và cà vạt đen, tạo nên sự tương phản thú vị giữa vẻ chỉn chu của menswear cổ điển và tinh thần unisex. Mái tóc vuốt dựng ngược, kính râm cùng chiếc quần loe phi bóng hoàn thiện hình ảnh một quý ông có phần nổi loạn, phóng khoáng.

Câu chuyện rao pass chiếc áo với giá 25 triệu đồng để bù lỗ chứng khoán càng khiến màn tái xuất này trở nên hài hước. Người hâm mộ thích thú cho rằng phần lớn nguyên nhân không bán được do nam ca sĩ chụp ảnh... quá xấu, khiến món đồ hiệu trông không tương xứng với giá tiền. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng không phải ai cũng "cân" được item này như Trịnh Thăng Bình.

Netizen hài hước cho rằng phần lớn lý do Trịnh Thăng Bình không bán đươc chiếc áo này vì chụp quá xấu.

Thực tế, Trịnh Thăng Bình vốn không phải cái tên xa lạ với những màn đầu tư mạnh tay cho thời trang. Nam ca sĩ sở hữu tủ đồ đa dạng từ Louis Vuitton, Chanel, Tom Ford đến Celine, Saint Laurent và nhiều thương hiệu xa xỉ khác. Trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, anh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý về khoản ăn mặc. Phần lớn các tạo hình của chủ nhân bản hit Vỡ Tan đều do chính anh lên ý tưởng và phối kết, thay vì đơn thuần diện nguyên set đồ từ nhà mốt. Những bản phối vì thế mang dấu ấn cá nhân rõ rệt, kết hợp giữa phom dáng cổ điển, chất liệu cao cấp và các chi tiết tạo hiệu ứng thị giác. Vóc dáng cao ráo, tỷ lệ cơ thể cân đối cùng vẻ ngoài bảnh bao, trẻ trung cũng giúp Trịnh Thăng Bình được đánh giá cao ở khoản "cân đồ hiệu".

Trịnh Thăng Bình rất đầu tư cho thời trang với những món đồ đắt đỏ.

Một trong những nguồn cảm hứng lớn trong tư duy thời trang của Trịnh Thăng Bình chính là G-Dragon. Dấu ấn của thủ lĩnh BIGBANG đã được nhìn thấy trong phong cách nam ca sĩ từ nhiều năm trước, qua sở thích không ngại thử những phom dáng lạ, quần ống loe, layering nhiều lớp và những món phụ kiện có thiết kế nổi bật.

Mối liên hệ giữa hai nghệ sĩ càng được nhắc đến nhiều khi Trịnh Thăng Bình tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, thậm chí còn được fan gọi vui là "G-Dragon Việt Nam". Trong công diễn đầu tiên, outfit của anh được cộng đồng mạng liên tưởng đến bộ trang phục G-Dragon từng diện tại MAMA 2025. Đội hình biểu diễn cùng Hà An Huy và Thỏ cũng được gọi vui là "BIGBANG Việt Nam" bởi bản phối all-black, chất liệu da và tinh thần rockstar gợi nhớ đến hình ảnh BIGBANG tại Coachella 2026.

Nam ca sĩ được người hâm mộ đùa vui là "G-Dragon Việt Nam" vớ phong cách thời trang tương tự thần tượng.

Dù vậy, điều khiến Trịnh Thăng Bình được chú ý không hẳn là việc tái hiện nguyên bản phong cách của thần tượng, mà nằm ở cách anh chọn lọc những yếu tố phù hợp với bản thân. Từ áo khoác tweed, blazer đính kết đến những thiết kế nhung Monogram nổi bật, nam ca sĩ thường kết hợp chúng với sơ mi, quần ống loe hoặc phụ kiện mang hơi hướng vintage để tạo nên diện mạo riêng.